Номінація "Екобанк"

Усі країни та провідні виробники сонячного і вітрового обладнання шукають можливості збільшити частку “зеленої” енергетики, зробити її дешевшою та зацікавити в її розбудові якнайбільше пересічних споживачів.

Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р. однією з ключових цілей є досягнення 2020 р. у кінцевому енергоспоживанні України показника в 11% енергії, отриманої з відновлюваних джерел. Енергетична стратегія України до 2035 р. передбачає досягнення рівня виробництва енергії з відновлюваних джерел у загальному первинному постачанні енергії на рівні 25% до 2035 р. Статистична служба Європейського Союзу вважає, що Україна потенційно здатна виробляти з відновлюваних джерел не менше 74% енергії, тоді як зараз цей рівень складає близько 1,2%.

Загальні потреби фінансування в секторі енергоефективності та альтернативної енергетики відповідно до Національного плану дій з енергоефективності до 2020 р. оцінюються в €35 млрд. Концепція розвитку екобанку схвалена Міністерством фінансів України. Наразі вона реалізується у співпраці з IFC у рамках 3-річної угоди про співробітництво та є частиною Програми IFC з фінансування стабільної енергетики в Україні, Європі та Центральній Азії. Вона включає в себе: перетворення Укргазбанку на спеціалізовану екофінансову установу; розвиток експертизи банку в аналізі та впровадженні проектів з енергоефективності в різних галузях економіки; розробку спеціальної лінійки екологічних банківських продуктів; впровадження системи управління соціальними та екологічними ризиками.

Укргазбанк підтримав державу в енергетичній стратегії та поставив за мету задовольнити до 30% загальних потреб фінансування в секторі енергоефективності та альтернативної енергетики. Зокрема, банк фінансує заходи з енергозбереження підприємств та житлових і муніципальних об’єктів. З початку 2018 р. Укргазбанк профінансував 50% нових потужностей відновлюваних джерел енергії, що отримали “зелений” тариф. Реалізація цих проектів банку дозволила заощадити близько 360 млн куб.м газу.

Також екобанкінг передбачає надання “теплих” кредитів. За їхньої допомоги можна купити теплоізоляційні матеріали, твердопаливні котли, економні лампи, сонячні панелі, металопластикові вікна і двері тощо. Наприклад, Ощадбанк станом на березень видав “теп­лих” кредитів на 4 млрд грн, і вважає кредитування даного сегмента комерційно цікавим через високу дисципліну виплат за кредитами. Наприклад, частка прострочених платежів за кредитами для фізичних осіб становить 0,4%, а для ОСББ — 0%.

Очевидно, що “зелені” інвестиції у найближчі роки можуть стати пріоритетними напрямами для економіки України. Постає необхідність об’єднання різних фінансових інструментів для досягнення синергетичного ефекту.

Концепцію “зелегного” банкінгу реалізовують багато фінустанов. Так, “Райффайзен Банк Аваль” надає фінансування енергоаудиту до 500 тис.грн та інвестиційний кредит на реалізацію результатів енергоаудиту.