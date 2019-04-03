Номінація "Аграрний банк"

Оприлюднені Міністерством аграрної політики та продовольства цифри говорять про те, що деякі напрями держпідтримки, як от: здешевлення кредитів, компенсація частини вартості придбання вітчизняної техніки або ж дотації на вирощування молодняку, аграрії використовували досить активно. Проте можна порахувати, що впродовж січня — жовтня 2018 р. сільгоспвиробники використали лише 33% загального обсягу державної підтримки.

Як відомо, Верховна Рада у Державному бюджеті-2019 скоротила розмір державної підтримки аграрного сектора на 1 млрд грн — до 5,7 млрд грн. При цьому вартість посівної кампанії зросла на 10-15%. Виходить, що маржа знизилася, оскільки собівартість підвищилась, а ціна реалізації зменшилась. Агробізнес найчастіше використовує два види кредиту: на посівні роботи та на техніку.

З огляду на це логічно припустити, що аграрії потребуватимуть фінансування від банків, які, в свою чергу, роблять ставку саме на АПК. Голова правління “Креді Агріколь Банку” Жан-Поль Пьотровскі сказав, що Україна протягом останніх років продемонструвала прогрес в аграрному секторі. Провідною силою сільського господарства країни, вважає банкір, є ферми, що обробляють по 200-400 га.

З тим, що фермерів слід кредитувати енергійніше, адже агробізнес — перспективний, погоджуються майже всі банкіри. І вони, в свою чергу, мають з того чималий прибуток.

Наприклад, за січень — серпень 2018 р. процентний дохід від кредитування був основним джерелом доходу банківської системи та склав 62,5 млрд грн. Про це заявив заступник голови правління банку “Південний” Максим Цимбал. Фінустанови, постачальники сільгосптехніки й устаткування, продавці добрив і систем захисту рослин кредитують аграріїв, пропонуючи нові програми і пільгові умови.

Зокрема, в Мегабанку близько 60% клієнтів-аграріїв беруть короткі кредити на термін до року на придбання засобів захисту рослин, добрив та палива. Як зазначає заступник голови правління Мегабанку Олена Пономаренко, багато клієнтів банку зіткнулися з нестачею обігових коштів. Тому банк іде назустріч аграріям та надає вигідні кредити.

Цікаво, що банк не спирається виключно на цифри в документах, адже має свою систему оцінки позичальника. “Сільське господарство відрізняється від інших видів діяльності тим, що для роботи з ним мало дивитися на цифри в документах. Обов’язково треба виїхати і подивитися на виробництво. Зрозуміло, що якщо врожайність нижча за середню по району, ми ставимо питання. Ми маємо партнерів-агроконсультантів, які можуть виїхати і професійно оцінити технологію, перевірити декларовані цифри”, — розповідає Олексій Волчков, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБу. Також він зазначив, що кількість кредитів, виданих малим фермерам, зросла вдвічі, і цього року банк планує досягти показника в 800 млн грн.

У свою чергу, голова правління “Райффайзен Банку Аваль” Володимир Лавренчук зазначив, що понад 50% кредитів банк видав саме аграріям: “Що стосується надійності агрокредитів, то вони найвищі на ринку. Відмови платити за кредитами не перевищують 3%”. Зауважимо, що “Райффайзен Банк Аваль” співпрацює з дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту рослин, що дозволяє пропонувати клієнтам особливі умови придбання товарів, необхідних для успішного ведення агробізнесу.