Номінація "Підтримка експорту"

Тема розвитку експорту, безперечно, є вкрай актуальною для України. При цьому важливо, щоб країна мала розвинену інфраструктуру підтримки експорту, в тому числі й достатню кількість професійних фінансових інституцій, що здатні забезпечити надійне обслуговування зовнішньо­економічної діяльності. Інфра­структурним забезпеченням діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності опікуються банківська система та інші спеціалізовані структури.

Експортна бізнес-стратегія будь-якої компанії складається з багатьох елементів. І не останнє місце в ній займають пошуки надійного фінансового партнера, який до того ж має компетенції зі співпраці з іноземними фінансовими установами та контрагентами. Гроші можуть знадобитися на найрізноманітніші цілі: розвиток виробництва експортного товару, надання фінансових застав для участі у тендерах та конкурсах за кордоном, забезпечення торговельних операцій тощо. Зараз підприємці можуть отримати фінансову підтримку як безпосередньо від українських банків, так і в рамках міжнародних кредитних ліній. Завдяки ухваленню Закону “Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку” фінустанови почали залучати позики від міжнародних банків. Зокрема, Укрексімбанк залучив позики від МБРР на $150 млн терміном до 35 років. У рамках реалізації Проекту Укрексімбанк надає середньо- та довгострокові кредити експортоорієнтованим малим та середнім підприємствам, зокрема у контексті зміцнення економічної співпраці з ЄС.

У червні 2018 р. набула чинності Фінансова угода з Європейським інвестиційним банком у рамках спільного Проекту підтримки поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі ЄС з Україною. Кредитні кошти в розмірі €260 млн спрямовуються Укрексімбанком на фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, посилення позицій українських підприємств у сфері міжнародної торгівлі, проектів енергоефективності та відновлюваної енергетики, охорони довкілля. Голова правління АТ “Укрексімбанк” Олександр Гриценко зазначив, що укладена Угода про асоціацію між Україною та ЄС надала, зокрема, широкі можливості для розвитку економічних відносин з Румунією, яка є нашим близьким сусідом в ЄС.

Говорячи про важливість інвестування в малий та середній бізнес, голова правління АТ “ТАСКОМБАНК” Сергій Тігіпко підкреслив, що розвиток МСБ відкриває нові партнерські можливості, сприяє зростанню внутрішнього ринку, збільшенню конкуренції та розвитку експортного потенціалу країни.

Українські товари та послуги, що продаються на іноземних ринках, формують міжнародний імідж України. Кожен проданий український товар чи послуга призвичаює іноземних споживачів пробувати, цінувати та любити українське, формуючи таким чином бренд України як виробника якісної, автентичної, креативної та інноваційної продукції.