Номінація "Банк онлайн"

Експерти міжнародної консалтингової компанії Bain&Company вважають, що до 2020 р. 95% всіх роздрібних банківських операцій проводитимуться за допомогою цифрових технологій.

Це пов’язано з активним поширенням мобільного інтернету і доступністю мобільних пристроїв. Згідно з результатами дослідження торік понад половина банківських роздрібних операцій проводилися через онлайн- і мобільні канали. Якщо до цього додати використання банкоматів, то частка “цифрових” банківських операцій перевищить 85%, а в найближчому майбутньому — 95%.

Дослідження Private Banking Survey 2018 компанії EY показує, що значна частина клієнтів звертає увагу на наявність онлайн- і мобільних сервісів у банків. 56% учасників дослідження зазначили, що наявність сучасних та зручних онлайн-сервісів є одним з ключових критеріїв вибору банку.

Згідно з дослідженнями компанії GfK Ukraine українці найчастіше використовують інтернет-банкінг для попов­нення мобільного телефону, оплати товарів і послуг в інтернеті, переказу коштів з картки на картку в рамках одного банку та оплати комунальних послуг.

Завдяки заходам дерегуляції НБУ, зокрема, після набуття чинності новим Законом “Про валюту і валютні операції” за місяць українці придбали в банках валюти онлайн на $52 млн. Цим законом українцям дозволили купувати валюту через інтернет-банкінг. Раніше такі послуги надавали три банки: ПриватБанк, monobank та “Альфа-Банк Україна”. З лютого 2019 р. до цієї когорти долучився й Укрсиббанк. Окрім надання стандартних банківських послуг онлайн UKRSIB online аналізує витрати клієнтів, розбиває їх по категоріях та показує в графіках.

Також наші номінанти в категорії онлайн-банкінгу підтримують українських підприємців. Зокрема, ПриватБанк кілька років тому запустив додаток “Приват24” і зараз надає вже 70 різних послуг для ФОП. У вересні 2018 р. “Альфа-Банк Україна” також запустив онлайн-банкінг, орієнтований на потреби підприємців. Вони пропонують МСБ зв’язок з банком 24/7 з можливістю отримати консультації з питань обліку даних з фінансової діяльності, сплатити податки, отримати допомогу в розвитку та веденні бізнесу.

Ощадбанк також іде у ногу з часом і в листопаді запустив чат-бот у Telegram, а потім ще й у Facebook. Віртуальний помічник пропонує скористатися сервісами самообслуговування для власників платіжних карток. Ще Ощадбанк запустив сервіс формування довідки для заповнення електрон­них декларацій в “Ощад 24/7”. А у січні 2019 р. абоненти, які мають карткові рахунки в інших банках України, отримали можливість зберігати і використовувати всі свої картки в єдиному мобільному додатку або у власному кабінеті веб-банкінгу. Кількість користувачів онлайн-платформи “Ощад 24/7” вже перевищила 3,3 млн людей.

Мобільний monobank “Універсал Банку”, який входить до структури групи “ТАС”, у вересні 2018 р. одержав перший прибуток. Про це в одному з недавніх інтерв’ю повідомив бізнесмен Сергій Тігіпко. За його словами, зараз у monobank близько 800 тис. клієнтів. Зауважимо, що це результат, досягнутий всього за рік. Пан Тигіпко зазначає, що кожного дня видається приблизно 2,6 тис. карток, і сподівається, що 2019 р. monobank завершить з клієнтською базою у понад 1 млн осіб. Найближчим часом планується збільшення статутного фонду установи на 300 млн грн, оскільки банк дуже активно росте.

Скорочення кількості банківських відділень — світова тенденція. Торкнулась вона й України. Кількість користувачів онлайн-банкінгу зростає, а ми, споживачі, будемо спостерігати за рішеннями, які банки зможуть нам запропонувати у битві за клієнтів.