Номінація "Лідер карткового ринку"

За даними НБУ, минулого року кількість активних платіжних карток збільшилася на 6% — до майже 37 млн шт. Найбільше карток було емітовано у платіжній системі MasterCard — їх 26 млн шт., або 70,3% загального обсягу. У Visa — лише 10,5 млн шт. (28,5%), у НПС “ПРОСТІР” — 0,5 млн шт. (1,2%).

Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карток за підсумками минулого року досягла 45,1%. Це на 5,8 в.п. більше за показник 2017 р. (39,3%). Найбільша кількість таких операцій припадала на розрахунки у торговельних мережах — 51,2%. Водночас спостерігається значне зростання операцій р2р-переказів “з картки на картку”. Порівняно з показником 2017 р. їхній обсяг подвоївся: з 220 млрд грн до 465 млрд грн. Крім того, 2018 р. тривало розширення платіжної інфраструктури для проведення безготівкових операцій. Упродовж минулого року мережа торговельних PoS-терміналів зросла на 20,2% — до 279 тис шт.

Збільшувалась і кількість безконтактних платіжних торговельних терміналів. Серед іншого цьому сприяла популяризація таких інноваційних сервісів, як Apple Pay та Google Pay, що розпочали роботу в Україні. Наразі 79,4% торговельних PоS-терміналів в Україні забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати (станом на 1 січня 2018 р. — 70,2%). Водночас кожна дев’ята активна платіжна картка в Україні є безконтактною — 4 млн шт., що на 44,3% більше, ніж на початку 2018 р.

Крім того, дедалі більшої популярності в Україні набувають сервіси безконтактної оплати з використанням смартфонів та інших пристроїв, які підтримують технологію NFС. Сервіси токенізації дають змогу використовувати реквізити платіжних карток (зокрема, виключно з магнітною смугою) для безконтактних розрахунків за цією технологією.

Переможцем у номінації “Лідер карткового ринку” став monobank , перший в Україні онлайн-банк, який за минулий рік видав понад 600 тис. пластикових карт та карткових кредитів майже на 3 млрд грн.

Другу позицію посів ТАСКОМБАНК, який торік збільшив емісію активних карт майже удвічі.

Третя позиція — за традиційним лідером карткового ринку ПриватБанком, який 2018 р. приростив емісію карт на 1 млн — до 20,5 млн шт.

Аналогічний приріст в абсолютному вираженні продемонстрував інший номінант — “Альфа-Банк Украї­на”, який посів 4-те місце. Емісія активних карт банку на початок 2019 р. склала 2,7 млн шт. В “ОТП Банку”, що посів почесну 5-ту сходинку — близько 400 тис. карт.