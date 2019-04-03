Номінація "Вибір населення"

У цій номінації зазвичай перемагають банки, яким населення довіряє найбільше. Мірилом довіри є приріст портфеля депозитів. Саме за цим критерієм ми відібрали десятку номінантів. А далі вже — голосування.

Впродовж 2018 р. відсот­кові ставки за гривневими вкладами трошки зросли. Вочевидь, це пов’язано з постійним підвищенням Нацбанком облікової ставки.

За даним НБУ, Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) за річними вкладами минулого року зріс з 14,3% до 15,6% річних. Разом з тим аналогічний показник для доларових депозитів трохи зменшився і на кінець року становив 3,6% річних. Звичайно, динаміка ставок залежала від кожного конкретного банку.

Незважаючи на істотне зниження ставок за депозитами у валюті, перемогу святкував ПриватБанк, який виявився лідером і за приростом портфеля заощаджень громадян. Банк вже багато років є беззаперечним лідером ринку за обсягом портфеля депозитів населення. Важливою перевагою фінустанови наразі є її державний статус, а також збереження високого рівня технологічності. Другу позицію за приростом коштів фізичних осіб цілком заслужено посів “Альфа-Банк Україна”. Очевидно, частково цей результат був забезпечений переведенням вкладників Укрсоцбанку. Але не втратити клієнта у процесі трансформації — це теж свідчення довіри до фінустанови.

Третю позицію посів “Універсал Банк”, який минулого року примудрився подвоїти портфель вкладів населення. Однією з головних переваг фінансової установи, що віднедавна належить Сергію Тігіпку, є досить цікаві депозитні продукти з відсотковими ставками, що зростають. До речі, ТАСКОМБАНК — інша фінансова установа пана Тігіпка також у лідерах за приростом депозитного портфеля.

Державний Ощадбанк, що за приростом портфеля увійшов до трійки лідерів, у результаті голосування посів почесне 4-те місце в нашому рейтингу. Замкнув Топ-5 з невеликим відривом ПУМБ. Зазначимо, що усі банки-переможці є лідерами з технологічності та пропонують клієнтам багатофункціональний інтернет-банкінг. Симптоматично також, що переможцями виявилися банки з державним та національним капіталом. Тріо фінустанов із західним капіталом, що були у short list голосування, за його підсумками опинилися за межами чільної Топ-5. Можливо, це пов’язано з тим, що банки із західним капіталом зазвичай пропонують депозитні ставки, нижчі за середньоринкові.