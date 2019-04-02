Номінація "Драйвер споживання"

Дана номінація присвячена банкам, які найактивніше кредитують населення, видаючи позички на споживчі потреби. У посткризові роки саме цей сегмент банківського ринку є найдинамічнішим та найконкурентнішим.

За даними НБУ, портфель гривневих кредитів населенню за рік зріс на 31,4% — до 135,4 млрд грн, перевищивши обсяг портфеля у докризовий період.

За прогнозами регулятора, поточного року роздрібне кредитування в Україні зросте більш ніж на 30%. Причому йдеться про конкуренцію з боку не лише банків, а й небанківських фінансових компаній, які дуже активні на ринку.

Однією з ключових тенденцій споживчого кредитування є зростання ринку кредитів “до зарплати”. Кількість учасників (фінансових компаній) даного сегмента подвоюється щороку. Це викликано високим попитом і дуже високою маржею операцій. Адже деякі цінові пропозиції на кредит перевищують 1000% річних. Утім, споживачі це не дуже відчувають, оскільки терміни кредитів невеликі. Але водночас це суттєво дорожче, ніж звичайний банківський продукт. Скажімо, та ж кредитна карта, де відсоткові ставки річних у десятки разів менші, крім того, гроші можна зняти на будь-який термін і погасити, коли хочеш.

Отже, головна перевага банків — це більші суми кредитування і нижчі відсоткові ставки. Переважно позички видаються на придбання побутової техніки у точках продажів (PoS-кредити), позички готівкою без цільового призначення (cash-кредити), а також карткові кредити у формі кредитних лімітів та розстрочок. Зазначимо, що споживче кредитування пропонують чимало банків, але головна конкурентна боротьба точиться між обмеженою кількістю гравців. Топ-10 для short list ми відібрали за приростом портфеля кредитів фізичним особам за підсумками 2018 р.

За результатами голосування перемогу у цій номінації отримав державний Ощадбанк, який за приростом портфеля посів лише 5-ту позицію. Держбанк пропонує широкий перелік споживчих кредитів. Поряд с класичними продуктами чимало позик видається у межах державних програм, пов’язаних з енергоефективністю для домогосподарств.

Друга позиція — за ПриватБанком, який минулого року приростив портфель споживчих кредитів найбільше. Банк традиційно особливо сильний у картковому кредитуванні.

На третю позицію доволі несподівано вирвався ТАСКОМБАНК, який посів 9-те місце за приростом портфеля. Банк активно просуває карткові кредити, зокрема для зарплатних клієнтів, а також пропонує готівкові кредити до 300 тис.грн. Крім того, в нього є цікавий продукт — кредит під заставу депозиту.

Лише на четвертій позиції за підсумками голосування опинився “Альфа-Банк Україна”, який за приростом портфеля зайняв другу позицію. Банк активний у торговельних мережах, готівкових та карткових кредитах.

І, нарешті, 5-та позиція — за державним Укргазбанком. Знову ж таки, до Топ-5 переможців не ввійшли банки із західним капіталом, яких у short list було три: “ОТП Банк”, “Ідея Банк” та Кредобанк…