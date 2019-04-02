Номінація "Корпоративний партнер"

Як відомо, великий бізнес, на відміну від населення, оперує значно більшими коштами й ризикує більше, бо не підпадає під державні гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Надійний корпоративний партнер — це банк, якому бізнес може довірити свої кош­ти. І водночас — це банк, на фінансову підтримку якого бізнес може розраховувати за необхідності. Тобто кандидати на перемогу у цій категорії — це насамперед банки, які мають потужну експертизу та бек-граунд у сегменті корпоративного бізнесу. Свідченнями цього можуть бути як видатні показники динаміки залучення коштів бізнесу, так і зростання портфеля кредитів, виданих суб’єктам господарювання.

Переможцем у цій непростій номінації став ТАСКОМБАНК, який за підсумками 2018 р. продемонстрував дуже збалансовані показники зростання як депозитів бізнесу, так і кредитів. Зокрема, кредитний портфель збільшився на 1,4 млрд грн (або на 14%) — до 11,4 млрд грн. Це — 11-й показник по системі. Разом з тим портфель депозитів зріс на 8% — до 5,9 млрд грн (16-та позиція по банківській системі). Також зазначимо, що ТАСКОМБАНК є однією з небагатьох фінансових установ, яка у найважчий період кризи продовжувала кредитувати бізнес, коли інші банки скорочували обсяги фінансування до мінімуму.

Другу позицію посів Укрсиббанк — “дочка” французької BNP Paribas. За підсумками минулого року банк наростив депозитний портфель на 12% — до 25,4 млрд грн (4-й показник по системі). При цьому зростання кредитного портфеля становило 21% — до 21,8 млрд грн (5-те місце)!

Третє місце дісталося державному Укрексімбанку, який спеціалізується на обслуговуванні саме великого бізнесу. Кредитний портфель Укрексімбанк збільшив на 7% — до 72,3 млрд грн. Але водночас був лідером за відпливом коштів бізнесу, втративши майже 10 млрд грн (або 17%). Та, незважаючи на це, Укрексімбанк зберіг другу позицію у рейтингу за портфелем коштів юридичних осіб, зовсім трохи поступившись ПриватБанку.

Четверте місце виборов “Райффайзен Банк Аваль”, який наростив депозитний портфель на 14% — до 34,4 млрд грн (3-тє місце по системі). Кредитний портфель банку збільшився на 27% — до 42,8 млрд грн (2-ге місце). Такі показники кращі за досягнення трійки переможців, але голосування внесло свої корективи.

Почесну п’яту сходинку у цій номінації посів банк “Південний”. Одесити наростили депозитний портфель на 7% — майже до 9 млрд грн. Проте зовсім трохи (на 1%) скоротили портфель кредитів бізнесу.