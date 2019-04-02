Номінація “Опора МСБ” — це той самий “Корпоративний партнер”, але для малого та середнього бізнесу.

До речі, для МСБ наявність надійної опори у вигляді професійного банку, мабуть, ще важливіша, ніж для великих корпорацій. На жаль, незважаючи на те що сегмент МСБ набуває усе більшої ваги та важливості, досі не існує офіційної статистики роботи банків саме з даною категорією клієнтів. Тому кандидатів для цієї номінації ми відбирали, виходячи з експертних оцінок, у тому числі власних. За результатами голосування перемогу у цій престижній номінації отримав Укргазбанк. За підсумками 2018 р. держбанк збільшив портфель кредитів для МСБ у 2,5 раза — до 5 млрд грн!

Унікальність Укргазбанку полягає у тому, що свого часу він не пішов у найрозкрученіші та найпопулярніші сегменти МСБ, як, наприклад, агро, а створював власні ніші. Зокрема, йдеться про фінансування проектів з енергоефективності, ОСББ, роботу з комунальними підприємствами.

Друге місце посів ПУМБ, який вже не перший раз займає призові місця в цій номінації “Фінансового Оскара”.

Третє місце виборов “ОТП Банк”, який 2018 р. істотно посилив підтримку клієнтів МСБ, лише за рік подвоївши суму фінансування цього сегмента в межах продукту овердрафт “Гостинний”. Вже на кінець вересня 2018 р. банк видав 300 млн грн понад 1000 МСБ-клієнтів.

Овердрафт “Гостинний” — продукт для нових та існуючих клієнтів МСБ з річними обсягами продажів у 1,5-100 млн грн. У рамках цього продукту діючі клієнти банку можуть отримати до 2,5 млн грн, а нові — до 750 тис.грн з можливістю збільшити суму до максимальної вже через три місяці співпраці.

Четверте місце — за ТАСКОМБАНКом. Минулого року банк запустив новий багатофункціональний інтернет-банкінг для МСБ. “ТАС24 Бізнес” став першим онлайн-банком для МСБ, який включає не лише класичне банківське обслуговування, а й кредитування та онлайн-бухгалтерію”, — зазначив Сергій Попенко, голова наглядової ради ТАСКОМБАНКу.

П’яте місце дісталося Банку Кредит Дніпро. За словами Андрія Мойсєєнка, заступника голови правління банку, фокусним напрямом кредитної активності фінустанови є агробізнес. Окрім кредитної підтримки клієнти МСБ охоче користуються бізнес-продуктами, наприклад тендерними гарантіями для участі в держзакупівлях. Підприємства, які працюють на зовнішніх ринках, отримують комплексний Forex-супровід — найкращі валютні курси, прямий дилінг й індивідуальний валютний онлайн-консалтинг. Головними конкурентними перевагами, які дозволяють Банку Кредит Дніпро збільшувати базу якісних клієнтів МСБ, пан Мойсєєнко назвав швидкість, гнучкий підхід та високий професіоналізм менеджерів.