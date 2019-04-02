Номінація "Найпрофесійніший банк"

"ТАСКОМБАНК"

Уся група “ТАС” за підсумками 2018 р. отримала 2,8 млрд грн прибутку. Як зазначив засновник і основний акціонер групи Сергій Тігіпко, з них на фінансовий сектор припадає 1,5 млрд грн, на агро — 720 млн грн, на промисловість — 391 млн грн.

Власне, переможець у номінації “Найпрофесійніший банк” ТАСКОМБАНК завершив минулий рік з прибутком понад 400 млн грн. Голова Наглядової ради банку Сергій Попенко зазначає, що найбільш значущими подіями минулого року для банку стали: об’єднання з “ВіЕс Банком”, запуск мобільного гаманця ТАS2U з класичним онлайн-банкінгом та запуск онлайн-банку для малого і середнього бізнесу “ТАС24 Бізнес”. Щодо запуску TAS2U, то станом на березень поточного року ТАСКОМБАНК обслуговував уже 35 тис. користувачів гаманця.

Також банк підтримує представників малого та середнього бізнесу, яких в Україні налічується близько 1,7 млн. Найпопулярніші послуги, якими практично кожен день користуються підприємці, — це перегляд балансу й руху по основних рахунках, платежі в гривні та валюті, а також обов’язкові платежі в бюджет. Крім того, ТАСКОМБАНК надає онлайн-кредити без фізичного відвідування банківського відділення. “Найзатребуваніші зараз кредити на поточні потреби бізнесу, кредитна лінія, фінансовий лізинг на техніку та обладнання”, — розповідає заступник голови правління АТ “ТАСКОМБАНК”, керівник онлайн-банку “ТАС24 Бізнес” Олександр Ніколенко.

Банк активно підтримує АПК. Зокрема, у ТАСКОМБАНКу розроблено продукт “Фінансування агробізнесу за форвардними контрактами”, також банк пропонує ринку лізингові операції, факторинг і фінансування фізичних осіб під майбутні надходження від оренди земельних паїв. Слід зазначити, що попитом користуються також документарні операції, авалювання векселів, факторинг.

ТАСКОМБАНК за минулий рік створив мережу Рrivate-відділень закритого типу з переговорними залами як для обслуговування, так і для проведення угод, обладнаних депозитарними сейфами. У преміальному пакеті “ТАС Еліт” передбачається надання VIP-клієнту можливості користуватися індивідуальними кредитними лімітами, консьєрж-сервісом, окремою лінією зв’язку з менеджерами банку, послугами страхування та іншими послугами, стати вкладником банку, розмістивши депозит на суму від $100 тис.

Постійний розвиток інформаційних технологій та фінтех-ринку дозволив банку якісно трансформувати класичні банківські послуги в онлайні, запустивши одразу дві онлайн-платформи з обслуговування фізичних осіб та підприємців. “Додаток ТАS2U вже названий одним з кращих інтернет-банкінгів 2018 р., а “ТАС24 Бізнес” став першим онлайн-банком для МСБ, який охоплює не лише класичне банківське обслуговування, а й кредитування, й онлайн-бухгалтерію”, — говорить голова Наглядової ради ТАСКОМБАНКу Сергій Попенко.

“Райффайзен Банк Аваль”

У листопаді 2018 р. Національний банк України провів “Опитування про системні ризики фінансового сектора”, в якому топ-менеджерів українських фінустанов просили оцінити нинішній стан фінансової системи та здобутки банків. Бачимо, що триває приток коштів до банківської системи, адже посилення конкуренції за клієнтів спонукало банки підвищувати у листопаді дохідність гривневих депозитів як для корпоративного сектора (на 0,7 в.п. — до 14,3%), так і для фізичних осіб (на 0,4 в.п. — до 11,4% річних). Але найважливіше, що банківська система торік показала прибуткову діяльність. Рекорди рентабельності минулого року демонстрував і “Райффайзен Банк Аваль”, який посів 2-ге місце у номінації “Найпрофесійніший банк”. Зокрема банк відзвітував про чистий прибуток на рівні $100 млн за перше півріччя 2018 р. І це не могло не потішити керівництво австрійської материнської групи. “Зросли доходи фізичних осіб, тож показники портфеля по фізособах також мають позитивну динаміку. Крім того, ми розширили клієнтську базу. Прибутковості наших операцій сприяло середовище високих процентних ставок. В єврозоні таких високих ставок немає. В Україні ставка НБУ становить 18%, що робить банківський бізнес більш прибутковим”, — зазначив Йоганн Штробль, голова австрійської банківської групи Raiffeisen.

Ощадбанк

Державний Ощадбанк посів почесне 3-тє місце у номінації “Найпрофесійніший банк”. Чистий прибуток фінустанови склав 132 млн грн. Також банк посідає 2-ге місце в сегменті пенсійних пластикових карток, обслуговуючи понад 2,69 млн осіб. До речі, обходячи за цим показником “Райффайзен Банк Аваль”, що займає третю позицію у сегменті (397,4 тис. карток). Зазначимо також, що за підсумками роботи в 2018 р. еквайрингова мережа Ощадбанку збільшилася майже на 10 тис. PoS-терміналів. Станом на початок 2019 р. термінальна мережа Ощадбанку перевищила 45 тис. одиниць, що обслуговують приблизно 40 тис. торгово-сервісних підприємств. Майже 85% термінального парку банку приймає до оплати платіжні засоби з NFC-технологіями, включаючи найсучасніші Apple Pay, Google Pay, NFC-кільця. Окрім вищезгаданих досягнень Ощадбанк відновив видачу “теплих кредитів” в рамках відповідної державної програми. У держбюджеті на програму “теплих кредитів” цього року передбачено 400 млн грн, понад 187 млн грн з яких отримають клієнти Ощадбанку. Всього від початку дії програми Ощадбанк видав 4 млрд грн “теплих кредитів”. Його частка серед банків — учасників програми становить 70%. Експерти також неодноразово відзначали масштабні ініціативи й програми, що реалізуються Ощадбанком для підтримки малого та середнього бізнесу.