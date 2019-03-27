Якістю, а не кількістю: Фінансові показники українського страхового ринку зростають

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед небанківських фінансових ринків. У грудні — вересні 2018 р. він демонстрував зростання практично усіх показників. Так, приріст валових страхових премій склав 11,1% та сягнув 34,88 млрд грн. Ще кращу динаміку бачимо по страхових виплатах, що досягли 8,75 млрд грн, — це на 18,7% більше, ніж за аналогічний період 2017 р. Загальні активи страховиків за підсумками дев’яти місяців минулого року склали 59,47 млрд грн, що майже на 5% перевищує показники аналогічного періоду 2017 р. Зазначимо, що зростання ринку забезпечувалося не лише здорожчанням страхових послуг, а й збільшенням кількості договорів страхування. За дев’ять місяців 2018 р. на 12,4% (або майже на 16 млн одиниць) збільшилась кількість укладених договорів: на 13,2% — кількість договорів з обов’язкового убезпечення і на 8,9% — з добровільного.

Найбільше премій страховики збирають у сегментах авто-, медичного страхування та страхування життя. Майже аналогічна ситуація й у сфері виплат, але там, щоправда, доволі великий відсоток (12,4%) припадає на виплати за договорами зі страхування фінансових ризиків.

Велика чистка

2018 р. у цілому виявився вдалим для страхового ринку. В цю картину, на перший погляд, не вписується лише динаміка кількості страхових компаній — зареєстрованих СК ставало менше. Але це навряд чи можна назвати негативним результатом. Олександр Філонюк, президент Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), вважає, що наступного року варто очікувати подальшого поступового зменшення кількості СК, а от страхові премії так само демонструватимуть приріст. Відбуватиметься посилення вимог до капіталу страховиків, їхньої платоспроможності та активів. Відповідно, на ринку лишатимуться лише гравці, що здатні забезпечити прийнятний рівень якості активів, капіталізації та фінансової стабільності.

“Чистка” страхового ринку від недобросовісних, недокапіталізованих та нестабільних компаній багато в чому схожа на ту, яку проходить банківська система. Так, за дев’ять місяців 2018 р. з ринку пішли 11 СК. Їхня загальна кількість станом на 30 вересня 2018 р. становила 285 компаній, зокрема 31 — “лайфові”.

Треба також підкреслити, що фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій — 98,0% — акумулюють 100 СК “non-life” (це 39,4% від усіх “нелайфових” страховиків). Серед компаній, що займаються страхуванням життя, 96,7% валових премій збирають 10 страховиків (32,3% від усіх СК сегмента “life”).

Недотягують

Нагадаємо, що влітку 2018 р. набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг #850 “Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика”. Згідно з документом впродовж двох років страховикам доведеться сформувати додатковий запас ліквідності та очистити свої портфелі від неякісних активів.

Розмір “подушки безпеки” для ризикових СК складе 30 млн грн, а для компаній зі страхування життя — 45 млн грн, але тільки з 30 червня 2020 р. До кінця 2018 р. компаніям потрібно було сформувати “подушку безпеки” в розмірі 30% від необхідної суми (9 млн грн для ризикових СК і 13,5 млн грн — для “лайфових”), а до 30 червня 2019 р. — вже 60% (18 млн грн і 27 млн грн відповідно). Великі страховики виконають це завдання, а ось дрібні компанії, які не відповідають новим правилам, вже поступово залишають ринок.

Додатково регулятор посилив вимоги до активів, які можуть враховуватися під час розрахунку нормативів платоспроможності. 20-40% страхових резервів (в залежності від виду діяльності) мають бути низькоризиковими, наприклад ОВДП, облігації міжнародних фінансових організацій, поточні рахунки і депозити в банках з рейтингом не менше АА за національною рейтинговою шкалою. “Не повинно бути так, щоб страховики з ліквідними активами у кілька тисяч гривень мали зобов’язання на десятки й сотні мільйонів, а страхові виплати здійснювали за рахунок коштів нових клієнтів. Нові вимоги покликані виключити подібні ситуації та зобов’язати компанії мати ресурс для ефективної діяльності й повного виконання своїх зобов’язань — як страхових, так і нестрахових. Разом зі страховиками ми маємо боротися за надійність та інвестиційну привабливість страхового ринку. Зрештою, це сприятиме зростанню довіри клієнтів”, — пояснив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

Щоправда, за даними регулятора, станом на 31 грудня 2018 р. лише приблизно 20% працюючих страхових компаній України в повному обсязі виконували обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій.

Чистий прогноз

За прогнозами експертів, 2019 р. на нас очікує перерозподіл страхового ринку, внаслідок чого багато хто з діючих учасників вимушений буде піти, не витримавши конкуренції та нових регулятивних вимог. При цьому темпи зростання зберігатимуться. Хоча в цьому сенсі багато що, звісно, залежить від регулятора — його подальших дій, зокрема щодо “чистки” ринку від недобросовісних страховиків, що не виконують чи не мають можливості виконувати свої зобов’язання за укладеними договорами. Процес очищення ринку пройде набагато швидше у разі прийняття закону про “спліт” та передачі функцій регулятора Нацбанку, що передбачено Меморандумом співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом.