Бинтуємо місця можливих поранень

D&O - страхування фінансових ризиків членів рад директорів і керівництва. У разі, якщо директору ставиться вимога, поліс оплатить як витрати директорів на захист від таких вимог, так і витрати на їх оплату.

D&O - Directors and Officers Liability Insurance або страхування відповідальності керівництва компанії/банку (топ-менеджерів, членів ради директорів, незалежних директорів) перед власниками, контрагентами, кредиторами, державними органами, працівниками, іншими особами, яким було завдано збитків, в результаті помилкових управлінських рішень і дій.

В рамках корпоративного управління це досить дієвий інструмент ризик менеджменту і доволі поширений вид страхування в розвинених країнах. Починаючи з 2018 року, в Україні почалося активне залучення іноземців до наглядових рад державних компаній. І майже кожного разу щойно призначені члени наглядових рад порушували питання про страхування D&O. Що в достатній мірі відображає наскільки повноцінне корпоративне управління не можливе без страхування ризиків відповідальності незалежних директорів.

Однак, як говориться у відомому вислові «сподівайся на краще, та готуйся до гіршого і бери максимальну користь з того, що вийшло». Турбуватися про те, що щось може піти не так, необхідно заздалегідь. Не треба недооцінювати ймовірність виникнення проблем внаслідок свідомих ризикованих дій, некомпетентності або просто помилки управлінця.

Поліс D&O, як дієвий механізм ризик-менеджменту, передбачає покриття для таких випадків як: порушення КЗпП та інших можливих кадрових питань, комерційні збитки внаслідок помилок у звітності, надання некоректної̈ інформації̈ (зокрема щодо цінних паперів, угод про злиття та поглинання), перевищення повноважень при прийнятті рішень, персональні штрафні санкції до посадових осіб через порушення чинного законодавства. Страхове покриття працює навіть для таких наслідків як банкрутство, ліквідація компанії, провадження проти компанії/банку.

Адже страхування відповідальності директорів - це свого роду знак якості банку або компанії. І хотілось би зауважити, що купуючи D&O, компанія або банк не тільки демонструє довіру своїм топ-менеджерам, а й зайвий раз підкреслює, що навіть те, що неможливо передбачити, не вплине на підсумкові результати їх роботи і не зможе заподіяти збитки компанії/банку і її акціонерам. Тому страхувати людський фактор треба, раз виключити його з щоденної діяльності компанії поки не є можливим.

Варто ще зазначити, що в разі судового позову до керівник компанії, замість того, щоб витрачати час на пошуки рішення по врегулюванню, мінімізації шкоди та доведення своєї позиції, керівник і надалі буде виконувати свої безпосередні обов'язки з управління компанією, а вирішувати ці задачі буде страхова компанія.

Що ж стосується об’єму зобов’язань, яким оперують українські cтраховики, то як правило, солідні страхові компанії перестраховують свої ризики на заході. А розмір страхових сум по D&O може сягати і 10 млн Євро. З урахуванням практики, що вже існує в нашому середовищі, найбільш типовими страховими сумами є 1, 3, 5 і 10 млн Євро.



Така непроста задача у керівництва і власників компаній і банків, або економити і купувати D&O з маленьким лімітом відповідальності, або не скупитися і брати по максимуму. На жаль, дуже часто економія перемагає почуття перестороги. Страхова сума може сягати і понад 10 млн Євро, але українські страхувальники поки морально не готові платити відповідні страхові премії за такі об’єми, іноді заздалегідь лякаючись, що платіж буде завеликим. Насправді, обсяг страхового покриття в 10 млн Євро може обійтись компанії/банку в межах 50 тис Євро на рік. Звичайно, з урахуванням того, що з фінансовим становищем компанії все добре і в цілому вона має позитивну динаміку розвитку. Страхові компанії дуже уважно вивчають звітність потенційного страхувальника, перш ніж видати цінову пропозицію.

Вартість же найдоступніших полісів D&O може починатися від двох тисяч доларів, незважаючи на мінімальне покриття, вони також будуть дуже корисними. Таке страхове покриття навіть може включати витрати на захист і відновлення ділової репутації, наприклад у зв'язку з публікацією негативної інформації в соціальних мережах.

Сьогодні у світовій практиці знайдеться чимало прикладів, які не на жарт змушують задуматися про необхідність D&O. В Україні такі випадки також мають місце, наприклад, страховим випадком могло б бути застосування НБУ санкцій до одного з українських банків у вигляді штрафу на 6 млн грн. Тоді ще мав місце факт відсторонення від посад певних топ-менеджерів за проведення через банк переведення в готівку коштів в сумі близько 3,9 млрд грн, але це вже зовсім інша історія. НБУ прийняв рішення про невідповідність деяких керівників банку вимогам законодавства у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків цими керівниками, що і призвело до ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Для власників банку відчутним був вже навіть сам факт звинувачення регулятором керівництва банку, але ще суттєвішим стало те, що банку довелось повністю виплатити штраф зі своїх коштів, оскільки ці ризики не були застраховані. Вже зараз цей банк знає, що є такий дієвий механізм як страхування відповідальності керівників, а його топи і акціонер розглядають варіанти управління подібними ризиками на майбутнє.

У світі цей вид страхування налічує вже 90 років, а наш бізнес, на жаль, поки «пасе задніх». У нас же тільки в минулому році про це заговорили більш-менш предметно, і що особливо цікаво, з подачі Кабінету Міністрів, де перейнялися страхуванням відповідальності менеджменту державних компаній. Мається на увазі Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 535 затверджено «ПОРЯДОК добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». Звичайно, поодинокі випадки страхування відповідальності керівництва в корпоративному і банківському секторі були, але їх небагато.

Якщо справи підуть так і надалі, то можна буде сміливо говорити, що двигун прогресу у нас в Україні не корпоративний сектор, а чиновники і керівництво державних підприємств і банків, які вже зараз активно цікавляться D&O, а я їм даю змогу дізнатися про нього якомога більше.

Зауважте, поки ви будете думати, керівництво компанії або банку, акціонером якої/якого ви являєтесь, може зробити помилку, яка буде вам коштувати мільйони у вільноконвертованій валюті ...