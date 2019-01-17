Перемога: Минулого року ФДМУ перевиконав план надходжень з оренди

За минулий рік Фонд отримав від оренди на 45% більше надходжень, ніж було заплановано

У 2018 році Фонд держмайна України перевиконав план надходжень з оренди на 45%. Про це пише у своєму Фейсбуці його голова Віталій Трубаров.

А вже у новому році перші 5 млн грн перераховано до бюджету від оренди 9 січня. "В 2019 році маємо виконати річний план в 1,2 млрд гривень. Це реалістичний показник, враховуючи, що минулого року Фонд перевиконав план на 45 відсотків і перерахував майже 1,5 млрд гривень" — пише чиновник.

Він додає: «Вкотре повторюю, що оренда державного майна може приносити значно більше прибутку, але для цього потрібно прийняти розроблений Фондом новий закон про оренду».

На думку Трубарова, «потрібно законодавчо зобов’язати балансоутримувачів передавати Фонду для оренди майно, що не використовується, або використовується не за призначенням. Керівникам держпідприємств, які незаконно здають приміщення в оренду, потрібно посилювати відповідальність».

Новий закон втричі скорочує процес оформлення оренди, з 143 до 43 днів. Вся оренда проходитиме виключно через електронні аукціони, мінімум дозволів і запитів, вводиться гарантійний внесок, який не повертається переможцю, відтак зривати аукціон недобросовісним учасникам стане дорого.

А ще встановлюється повна заборона оренди юридичним і фізичним особам, пов'язаним з РФ.

ФДМУ вже передав проект закону до КМУ з опрацьованими пропозиціями міністерств