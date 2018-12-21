У зоні ризику: Страхові компанії показують хорошу тенденцію росту

Поточний рік у цілому виявився вдалим для страхового ринку. В цю картину на перший погляд не вписується лише динаміка кількості страхових компаній (СК) — вона скорочувалася. Але це навряд чи можна назвати негативним результатом. Олександр Філонюк, президент Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), вважає, що наступного року варто очікувати подальшого поступового зменшення кількості СК, а от страхові премії так само демонструватимуть приріст. Відбуватиметься посилення вимог до капіталу, платоспроможності та активів страховиків. Відповідно, спостерігатиметься покращення якості активів, підвищення рівня капіталізації та фінансової стабільності СК.

Ця своєрідна “чистка” ринку від недобросовісних, недокапіталізованих та нестабільних компаній багато в чому схожа на ту, яку проходить банківська система.

Такий собі драйвер

Автострахування — це найбільший сегмент вітчизняного страхового ринку. Павло Царук, голова правління Страхової групи “ТАС”, розповів БІЗНЕСу, що зараз відбувається з КАСКО й “автоцивілкою” і на що чекати у найближчому майбутньому: “Якщо говорити про ОСЦПВ, то, власне, цього року всі учасники ринку спробували перейти на вільне ціноутворення, що, звісно, обумовило збільшення вартості полісу та обсягу зібраних премій. Ця тенденція зберігатиметься й надалі, оскільки сама по собі “цивілка” збиткова. Тож ринок вже давно вимагав вжиття певних заходів для ринкового ціноутворення та нормального функціонування”. Він також зауважив, що регулятор чітко дав зрозуміти, що соціальний вид страхування не може мати збитковість у 40% і комісійну винагороду страховим агентам у 50%. Відповідно, з нового року регулятор планує зробити кілька важливих кроків задля поліпшення ситуації.

По-перше, буде введено вимогу формування додаткового гарантійного капіталу в розмірі, як мінімум, 30 млн грн “живими” грошима, що для так званих “пірамід” стане надважким тягарем.

По-друге, планується запровадження додаткових відрахувань у фонди Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) як для страховиків, які мало платять і показують низьку збитковість, так і для тих, хто затягує строки врегулювання страхових випадків. Це нововведення має захистити споживача. Тож якщо страховик не виплачує страхове відшкодування або виплачує з порушенням встановлених законодавством строків, йому доведеться відраховувати в МТСБУ більше грошей, якими Бюро зможе розраховуватися з потерпілими. Логіка проста: якщо страховик погано виплачує, то він радше “неживий”, ніж “живий”, а отже, має більше платити за ризик.

Введення електронного полісу “автоцивілки”, на який покладалися певні надії, не спричинило стрімких змін на ринку. Електронна “автоцивілка” досі мало затребувана вітчизняними споживачами. За статистикою, такій формі страхування надають перевагу менше 10% клієнтів. Тож казати про великі перспективи переходу ринку в онлайн не варто. Знову ж таки, ані ринок, ані споживачі, ані контролюючі органи, зокрема Дорожня поліція, до цього не готові.

Дороге задоволення

Що стосується ринку страхування КАСКО, то на нього чекають зміни, пов’язані з перерозподілом сил основних його гравців, що відбувався цього року. Ринок КАСКО завжди базувався на традиційних каналах продажів — автосалонах, банках, лізингових компаніях. Тож, за великим рахунком, обсяг продажів КАСКО напряму залежав від обсягу продажів нових автівок. І саме тому відсоток охоплення КАСКО потенційних авто наразі досить малий. Крім того, більшість автовласників вважають, що КАСКО — це дорого і не розуміють необхідності придбання цього продукту. “Я впевнений, що той, хто усвідомить, що більше з цього каналу не вичавиш, і шукатиме нові канали та методики продажів, збільшуватиме свою частку, інші ж будуть вимушені з часом або суттєво зменшити свою частку, або взагалі втратять її”, — зазначає Павло Царук.

Життя з гарантією

Ринок страхування життя демонструє безпрецедентний приріст премій у порівнянні з показниками минулого року. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, впродовж січня — вересня приріст премій у сегменті “Life” склав 35% у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р. Можна очікувати, що такі темпи збережуться до кінця року. Близько половини усіх зібраних страхових премій припадає на накопичувальні договори страхування життя. Цей приріст забезпечується збільшенням як кількості (+19%) накопичувальних договорів страхування життя, укладених 2018 р., так і середнього внеску за такими договорами.

Керівник проекту “ЖИТТЯ” Української федерації убезпечення (УФУ) Ніна Гузей розповіла, які продукти були найпопулярнішими цьогоріч: “Як і раніше, лідерами продажів є класичні накопичувальні програми (пенсійні, накопичення на строк та дитячі накопичувальні програми). Варто зазначити, що мода на такі види накопичення не проходить з роками і такі програми можуть лишень доповнюватися додатковим страховим захистом на випадок різних непередбачуваних подій”. За її словами, поточна реформа системи охорони здоров’я лише підкреслила, що наразі проблеми особистого здоров’я та лікування є питанням особистої відповідальності кожного, позаяк держава може забезпечити лише обмежений мінімум медичного забезпечення для своїх громадян. “Як відомо, попит породжує пропозицію, тому деякі “лайфові” компанії наразі пропонують своїм клієнтам унікальні страхові програми на випадок критичних захворювань”, — зауважує пані Гузей. За умовами таких програм клієнтам гарантуються додаткова діагностика та лікування онкологічних та інших критичних захворювань за кордоном зі страховою сумою в €0,5 млн і більше. Можна сподіватись, що такі програми користуватимуться попитом і наступного року.

Якщо говорити про стан ринку страхування життя, то наразі можна констатувати певну його стабільність та передбачуваність. Перелік ключових гравців у цьому сегменті зменшився. Так, майже 100% зібраних страхових премій та, відповідно, страхових резервів сконцентровано в 15 страховиків. Решта компаній знаходяться у “замороженому” стані й не виявляють високої бізнес-активність.

Окремо нагадаємо, що 31 грудня набувають чинності нові Вимоги Нацкомфінпослуг “Про обов’язкові критерії і нормативи достатності та платоспроможності”. Відповідно до цих Вимог “лайфові” СК будуть змушені забезпечити наявність додаткового капіталу в розмірі 45 млн грн. Як це вплине на кількість страховиків, що здійснюють страхування життя? Очевидним є факт, що кількість СК зменшуватиметься, адже ті власники, які не мають наміру розвивати цей бізнес у найближчій перспективі, навряд чи будуть вливати додатковий капітал у неактивні та неприбуткові компанії.

Як свідчить досвід минулих років, ринок страхування життя прямо залежить від фінансової стабільності в країні. Тільки-но починає лихоманити національну валюту та банківську систему, це одразу ж відбивається на показниках ринку страхування життя. До того ж левова частка активів компаній зі страхування життя, якими забезпечується покриття страхових резервів, — це банківські депозити та державні цінні папери. Розмір резервів на кінець 2018 р. в цілому по ринку страхування життя сягне 10 млрд грн, а загальний розмір активів уже за підсумками січня — вересня перевищив цю цифру (приріст склав 16% у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р.).

Рецепт від страховика

Добровільне медичне страхування — другий за обсягом сегмент ринку ризикового страхування. Цього року на горизонті з’явились декілька великих клієнтів, зокрема ПриватБанк та “Нова Пошта”, що суттєво збільшило навантаження на медичний асистанс. “У зв’язку з цим визнані лідери ринку ДМС стикнулися з певними проблемами, обумовленими великим попитом на медичних координаторів. Відповідно, це суттєво обмежило здатність деяких страховиків залучати на обслуговування нових клієнтів”, — розповідає пан Царук. Внаслідок цього очікується подальший перерозподіл ринку ДМС від більш завантажених до менш завантажених цим видом страхування гравців.

Другим важливим трендом ринку ДМС є подорожчання медикаментів та медичних послуг. При цьому спостерігається підвищення споживчої активності клієнтів, що навчилися максимально використовувати пакети медичного страхування та збільшили частоту його використання. Все це призводить до збільшення обсягів страхових виплат і змушує СК підвищувати вартість страхування на наступний період в середньому на 30-35%. Ця ситуація неодмінно відіб’ється на подальшому розвитку ринку, адже страховики, що наразі не посідають провідні позиції на ринку ДМС, можуть скористатися нею задля збільшення свої частки.

2019-й — рік очищення

За прогнозами експертів, наступного року на нас очікує перерозподіл ринку, внаслідок чого багато хто з діючих учасників вимушений буде піти, не витримавши конкуренції та нових регулятивних вимог. При цьому темпи зростання зберігатимуться. Хоча в цьому сенсі багато що, звісно, залежить від регулятора — його подальших дій, зокрема щодо “чистки” ринку від недобросовісних страховиків, що не виконують чи не мають можливості виконувати свої зобов’язання за укладеними договорами. Процес очищення ринку пройде набагато швидше у разі прийняття закону про “спліт” і передачі функцій регулятора Нацбанку.

Звичайно, значною мірою розвиток подій залежатиме від результатів президентських виборів і подальшого економічного та політичного курсу країни.