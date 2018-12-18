Ринок лізингу нарощує оберти

За прогнозами експертів, наступної п’ятирічки варто очікувати збільшення обсягів нового бізнесу на лізинговому ринку в 3-4 рази. Насамперед цьому сприятиме значний відкладений попит підприємств. Крім того, значно активізуються в наданні послуг фінансового лізингу комерційні банки, що, маючи прямий доступ до фінансування, можуть дуже швидко збільшувати свої портфелі.
Наразі ринок лізингу в Україні повільно відновлюється після різкого зменшення кількості лізингових угод — на 42% 2015 р. На початку 2017 р. кількість нових договорів збільшилась в 2,2 раза, а за результатами першого півріччя поточного року вартість усіх договорів сягнула 26,5 млрд грн.
“10,6 млрд грн склала вартість договорів лізингу, укладених лізингодавцями — небанківськими установами в першому півріччі 2018 р. Це 80% загального минулорічного обсягу. При цьому за січень — червень загальний портфель договорів лізингу вже збільшився на 3,3 млрд грн (+14%) та склав 26 млрд грн. Впевнений, що за наявності належного фінансування лізингодавці можуть збільшити обсяги нових угод у рази”, — наголошує Олександр Залєтов, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Говорити про повністю позитивну ситуацію на ринку лізингу поки зарано, оскільки економічна нестабільність минулих років вплинула на темпи розвитку України, в тому числі й на лізингову галузь.
Мінлива ставка
На початку року головним трендом була стабілізація: НБУ впевнено поступово знижував облікову ставку, внаслідок чого зменшувались відсоткові ставки за депозитами та за ОВДП. А влітку все почало змінюватися, і ближче до середини осені склалась абсолютно протилежна ситуація. Ставки почали зростати через те, що НБУ підвищував облікову ставку, відповідно, зростала й прибутковість ОВДП. Бізнес відчув дефіцит ліквідності та уповільнення кредитування, адже держава готова позичати ресурси за ставками, паритетними з пропозицією великого бізнесу.
Тобто на початку року ставки знижувались. З середини почали зростати. Зараз у зв’язку з неможливістю прогнозувати ситуацію в країні та високими ризиками є вірогідність, що фінансуватимуть або лише перевірених, постійних і надійних клієнтів, або за ставками, наближеними до показників 2014-2015 рр.
Кінець року взагалі приніс нам воєнний стан майже у половині регіонів країни. Тепер всі, хто кредитує на ринку, дивитимуться, як нові юридичні реалії вплинуть на бізнес позичальників.
Ще однією визначальною ринковою тенденцією середини поточного року було запровадження програм з лізингу вагонів. Майже всі основні лізингові компанії почали фінансувати цей сегмент. Чекаємо на “приватну тягу”.
Звідки попит
Згідно з дослідженням USAID “Трансформація фінансового сектора” на українському ринку найбільше лізингом користуються дві галузі — транспортна та сільськогосподарська. Найбільший потенціал для проникнення лізингу в Україні мають нові сегменти економіки, такі як ІТ, медицина (медичне обладнання), дорожнє будівництво, логістика, нерухомість, інфраструктура, переробка відходів, альтернативна та відновлювана енергетика.
Прогноз з питанням
Сергій Васьков, керуючий партнер лізингової компанії “ЕСКА Капітал”, розповів, з якими результатами ринок входить у новий 2019 р. і чого чекати далі: “Фінансові результати 2018 р. загалом на банківському і лізинговому ринках будуть дуже позитивні. Думаю, що всі компанії закінчать рік зі значними прибутками”.
Зрозуміло, щоб робити будь-які прогнози, треба мати уявлення, як розвиватиметься ситуація в країні. А це залежить не лише від світових тенденцій, цін на міжнародних ринках, а й від виборів, рішень українських політиків.
“Зараз ми вже бачимо, що через низькі ціни на аграрну продукцію на світових ринках нас чекає зниження попиту на лізинг аграрної техніки, — зазначає пан Васьков. — У зв’язку з воєнним станом незрозуміло, як формуватимуться місцеві бюджети та чи залишиться на нинішньому рівні фінансування Дорожнього фонду. Від цього залежить попит на будівельну техніку та на асфальтобетонні заводи”.
В умовах політичних перегонів та підвищених ризиків останнє, чого хоче зараз бізнес, — це потрясінь. Усі хочуть зосередитися на роботі. Хоча б на тих умовах, які є зараз.