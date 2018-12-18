Ринок лізингу нарощує оберти

Ринок лізингу активно відновлюється після спаду 2015 р. та може стати фінансовим механізмом, який допоможе профінансувати реновацію застарілих виробничих потужностей та оновлення інфраструктури країни

За прогнозами експертів, наступної п’ятирічки варто очікувати збільшення обсягів нового бізнесу на лізинговому ринку в 3-4 рази. Насамперед цьому сприятиме значний відкладений попит підприємств. Крім того, значно активізуються в наданні послуг фінансового лізингу комерційні банки, що, маючи прямий доступ до фінансування, можуть дуже швидко збільшувати свої портфелі.

Наразі ринок лізингу в Україні повільно відновлюється після різкого зменшення кількості лізингових угод — на 42% 2015 р. На початку 2017 р. кількість нових договорів збільшилась в 2,2 раза, а за результатами першого півріччя поточного року вартість усіх договорів сягнула 26,5 млрд грн.

“10,6 млрд грн склала вартість договорів лізингу, укладених лізингодавцями — небанківськими установами в першому півріччі 2018 р. Це 80% загального минулорічного обсягу. При цьому за січень — червень загальний портфель договорів лізингу вже збільшився на 3,3 млрд грн (+14%) та склав 26 млрд грн. Впевнений, що за наявності належного фінансування лізингодавці можуть збільшити обсяги нових угод у рази”, — наголошує Олександр Залєтов, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Говорити про повністю позитивну ситуацію на ринку лізингу поки зарано, оскільки економічна нестабільність минулих років вплинула на темпи розвитку України, в тому числі й на лізингову галузь.

Мінлива ставка

На початку року головним трендом була стабілізація: НБУ впевнено поступово знижував облікову ставку, внаслідок чого зменшувались відсоткові ставки за депозитами та за ОВДП. А влітку все почало змінюватися, і ближче до середини осені склалась абсолютно протилежна ситуація. Ставки почали зростати через те, що НБУ підвищував облікову ставку, відповідно, зростала й прибутковість ОВДП. Бізнес відчув дефіцит ліквідності та уповільнення кредитування, адже держава готова позичати ресурси за ставками, паритетними з пропозицією великого бізнесу.

Тобто на початку року ставки знижувались. З середини почали зростати. Зараз у зв’язку з неможливістю прогнозувати ситуацію в країні та високими ризиками є вірогідність, що фінансуватимуть або лише перевірених, постійних і надійних клієнтів, або за ставками, наближеними до показників 2014-2015 рр.

Кінець року взагалі приніс нам воєнний стан майже у половині регіонів країни. Тепер всі, хто кредитує на ринку, дивитимуться, як нові юридичні реалії вплинуть на бізнес позичальників.

Ще однією визначальною ринковою тенденцією середини поточного року було запровадження програм з лізингу вагонів. Майже всі основні лізингові компанії почали фінансувати цей сегмент. Чекаємо на “приватну тягу”.

Звідки попит

Згідно з дослідженням USAID “Трансформація фінансового сектора” на українському ринку найбільше лізингом користуються дві галузі — транспортна та сільськогосподарська. Найбільший потенціал для проникнення лізингу в Україні мають нові сегменти економіки, такі як ІТ, медицина (медичне обладнання), дорожнє будівництво, логістика, нерухомість, інфраструктура, переробка відходів, альтернативна та відновлювана енергетика.

Прогноз з питанням

Сергій Васьков, керуючий партнер лізингової компанії “ЕСКА Капітал”, розповів, з якими результатами ринок входить у новий 2019 р. і чого чекати далі: “Фінансові результати 2018 р. загалом на банківському і лізинговому ринках будуть дуже позитивні. Думаю, що всі компанії закінчать рік зі значними прибутками”.

Зрозуміло, щоб робити будь-які прогнози, треба мати уявлення, як розвиватиметься ситуація в країні. А це залежить не лише від світових тенденцій, цін на міжнародних ринках, а й від виборів, рішень українських політиків.

“Зараз ми вже бачимо, що через низькі ціни на аграрну продукцію на світових ринках нас чекає зниження попиту на лізинг аграрної техніки, — зазначає пан Васьков. — У зв’язку з воєнним станом незрозуміло, як формуватимуться місцеві бюджети та чи залишиться на нинішньому рівні фінансування Дорожнього фонду. Від цього залежить попит на будівельну техніку та на асфальтобетонні заводи”.

В умовах політичних перегонів та підвищених ризиків останнє, чого хоче зараз бізнес, — це потрясінь. Усі хочуть зосереди­тися на роботі. Хоча б на тих умовах, які є зараз.