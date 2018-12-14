БЕЗПЕКА В "ТРИ КЛІКИ"

— Електронний поліс можна назвати “подією року-2018” на ринку ОСЦПВ?

— Однозначно, дуже важливою і такою, що вплине на майбутнє українського ОСЦПВ (“автоцивілка”). Ми зробили великий крок до принципово іншого рівня розвитку ринку “автоцивілки”. До того, щоб ринок трансформувався в бік сучасних технологічних рішень, оперативності, системності, доступності та зручності страхових сервісів для клієнтів. Технологія віддаленої ідентифікації клієнта, що лежить в основі системи “електронний поліс”, відкриває нові горизонти для подальшої діджиталізації галузі.

Страхування — це послуга, і, як і всі інші послуги, вона має відповідати стилю життя та потребам тих, хто нею користується. Ми давно звикли до того, що в інтернеті можна обрати та забронювати готель, придбати авіаквиток, це звичні рішення для будь-якої сучасної людини. Вже важко уявити жителя великого міста, який поїде за авіабілетом у касу. За кілька років ми будемо дивуватися, як могли обходитися без можливості укладення договору ОСЦПВ в електронному вигляді.

Електронний поліс — один з найважливіших кроків на шляху до діджитальної трансформації моторного страхування, створення повноцінного цифрового середовища в галузі, розвитку страхової електронної комерції.

— Страхувальники вже оцінили переваги електронного полісу?

— Так. Передусім вони голосують за електронний поліс своїми грошима, охоче укладаючи договори ОСЦПВ в електронному вигляді. Перші договори були укладені буквально за 10 хвилин після початку роботи системи в лютому цього року.

Зараз, станом на кінець листопада, вже укладено понад 100 тис. електронних договорів ОСЦПВ на загальну суму платежу понад 56 млн грн. І вражаюча динаміка: ми щомісяця бачимо зростання кількості електронних договорів на 20-50%.

Ми проводили маркетингове дослідження, в рамках якого питали споживачів ОСЦПВ в тому числі і про те, як вони ставляться до такої інновації, як електронний поліс. Переважна більшість оцінюють її дуже позитивно, бачать в ній для себе масу переваг. І молоде покоління, яке буквально народилося з гаджетами в руках, і старше, що теж уже звикло вирішувати безліч повсякденних завдань за допомогою комп’ютера, планшета або смартфона, вважає дуже зручним купувати поліс “у три кліки”. Укласти електронний договір ОСЦПВ можна в будь-якому зручному місці буквально за 15 хвилин, достатньо мати в руках пристрій з доступом до інтернету.

Багато автовласників відзначають як перевагу те, що з електронним полісом зникає необхідність возити договір з собою, шукати його в автомобілі в разі ДТП.

Важливий з точки зору всього ринку факт: електронний поліс крім зручності є також захистом від шахраїв, що підроблюють паперові бланки полісів. За експертними оцінками, на українському ринку близько 10% полісів ОСЦПВ — фальшиві, незважаючи на активну боротьбу страховиків і Бюро з підробками. Багато автовласників розуміють ці ризики й зазначають, що електронний поліс допомагає їх уникнути.

— Як вплине впровадження цієї інновації на ринок в цілому?

— Найголовніше, що це підвищить довіру до страхування загалом та до ОСЦПВ зокрема, зробить всю систему “автоцивілки” збалансованішою. Страховикам це дозволить взаємодіяти з клієнтами безпосередньо, отримуючи від них абсолютно релевантну інформацію, і, як наслідок, краще розуміти їхню споживчу поведінку.

Ви знаєте, скільки виплачує МТСБУ постраждалим від ДТП з вини незастрахованих водіїв? За три квартали цього року — це понад 2,5 тис. виплат сумарно більш ніж на 82 млн грн. Виплати за незастрахованих — найістотніша стаття виплат з фондів Бюро, їхня питома вага становить майже 70% загальної суми виплат. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вони зросли майже на 15 млн грн (+22%). Це неприємні цифри, які говорять про те, що на українських дорогах, як і раніше, велика кількість водіїв, які ігнорують обов’язок укладати договори ОСЦПВ. Ці гроші побічно виплачуються за рахунок відповідальних автовласників, оскільки відрахування до фондів Бюро робляться з кожного поліса, тому проблема незастрахованих водіїв на наших дорогах має соціальний характер.

Електронний поліс в перспективі дає можливість введення автоматизованої системи для перевірки наявності поліса ОСЦПВ. Наприклад, як це робиться в країнах Балтії: закінчився термін дії договору ОСЦПВ, тобі приходить автоматичне нагадування про необхідність його продовження. Якщо не переуклав договір — автоматично виписується штраф, і він немаленький. За рахунок такого систематичного, автоматизованого контролю в більшості європейських країн дисципліна водіїв набагато вища, а рівень ДТП набагато нижчий, ніж в Україні. Електронний поліс в перспективі створює базу для впровадження подібних рішень в Україні.

Крім того, електронний поліс вирішує ще одну важливу проблему ринку: завищені агентські комісії, що шкодить всій галузі. Укладання договорів в електронній формі не вимагає посередника в особі агента, і, що важливо, воно дає страховим компаніям інформацію про клієнта, можливість взаємодіяти з ним безпосередньо через сучасні канали комунікацій і таким чином формувати довгострокову співпрацю.

— Ви згадали, що електронний поліс — тільки частина діджитального середовища, яке зараз формується в українському моторному страхуванні? Які ще його складові вже працюють або плануються до запуску?

— Україна в сфері фінансових послуг рухається в руслі світових тенденцій створення інтегрованого діджитального середовища для галузі й її клієнтів.

Другий елемент такого середовища на ринку ОСЦПВ, що вже працює, — електронний європротокол (веб-сайт, адаптований для смартфона/планшета, який використовується для електронного інформування страховика про випадки пошкодження автомобілів при ДТП, що потрапляють під врегулювання з використанням європротоколу). Хтось з автовласників оцінив електронний європротокол (система запрацювала в жовтні 2017 р.) як “краще, що зроблено для страхувальників і Нацполіції”. Це дійсно дуже зручний сервіс, що відмінно інтегрується з електронним полісом.

Адже важливим етапом оформлення електронного європротоколу є перевірка наявності інформації про чинний поліс ОСЦПВ через Централізовану базу даних (ЦБД) МТСБУ. І якщо в разі укладення договору ОСЦПВ у звичайній паперовій формі зрідка можуть виникнути проблеми, пов’язані із затримкою внесення поліса в ЦБД, помилками при перенесенні даних з паперових на електронні носії, неповною інформацією, то при укладанні договору в електронному вигляді такі ситуації практично виключені.

Два роки тому в МТСБУ ми також запустили електронні особисті кабінети потерпілих. Наприклад, одержувачі регламентних виплат Бюро активно користуються особистими кабінетами, де можуть віддалено дізнатися про етапи проходження виплатної справи, завантажити необхідні документи тощо. Приблизно половина одержувачів виплат з фондів Бюро користується цим сервісом. Також ми налагодили автоматизовану систему обробки виплатних справ, це дозволяє оптимізувати внутрішні бізнес-процеси Бюро.

Страхові компанії і далі пропонуватимуть нові опції та сервіси, націлені на оперативну взаємодію з клієнтом в онлайні, адже це вигідно і клієнтам, і страховикам.

— Традиційне передноворічне питання: що чекає на ринок ОСЦПВ та страхувальників наступного року?

— Ми розраховуємо на зростання. За підсумками трьох кварталів бачимо зростання кількості договорів на 4,4%, суми премій — більш ніж на 20%. За підсумками року, швидше за все, збережуться такі ж тенденції помірного, але стабільного зростання.

Однозначно будемо боротися за подальше підвищення рівня клієнтського сервісу та найважливішого його аспекту для клієнтів — дотримання термінів виплат. Розраховуємо, що зміцниться тенденція цього року до скорочення середніх термінів виплат. За підсумками III кварталу середній термін виплати склав 85 днів — на 4 дні менше, ніж в попередньому кварталі. При цьому для компаній, що працюють в системі прямого врегулювання збитків, термін врегулювання майже вдвічі менше.

Збережеться пріоритет роботи по протидії обігу фальшивих і фальсифікованих полісів, завдання підвищення пенетрації страхування як в сегменті внутрішнього ОСЦПВ, так і “Зеленої картки”.

Як це ми робимо вже не перший рік, багато уваги плануємо приділяти інформаційній та роз’яснювальній роботі серед автовласників. На жаль, існує багато міфів про те, яка ситуація на ринку ОСЦПВ, нерозуміння автовласниками в повній мірі їхніх прав, обов’язків, можливостей захисту своїх інтересів. Завдання МТСБУ й учасників ринку — дати страхувальникам релевантну, актуальну інформацію, можливість отримати відповіді на питання, що в них виникають. Разом з надійним страховим захистом, якісним врегулюванням це формує те, що ми називаємо хорошим клієнтським сервісом в ОСЦПВ.