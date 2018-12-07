Бонуси до депозитів, платежі в бюджет, управління картками та безліч інших оновлень реалізував ТАС24 Бізнес — онлайн-банк для малого і середнього бізнесу

У більшості випадків онлайн-банки стопоряться вже на етапі реєстрації, вимагаючи відвідати відділення для відкриття основного або валютного рахунку. На цьому їх «онлайн» закінчується. А ТАС24 Бізнес впевнено йде в діджитал, пропонуючи класичні банківські продукти в онлайні і створюючи абсолютно нові рішення на ринку. В листопаді ТАС24 Бізнес порадував клієнтів оновленою версією функціоналу.

Управління картками

У клієнтів ТАС24 Бізнес з'явились більш широкі можливості управління картками. Тепер можна:

моментально заблокувати або розблокувати свою картку в разі потреби;

закрити або перевипустити картку;

отримати реквізити карткового рахунку;

дізнатися і змінити ліміти по картці (зняття готівки, купівлі в магазинах та інтернеті).

Все це робиться у кілька кліків, що набагато швидше і зручніше, ніж дзвонити в банк і проходити процедуру ідентифікації для подачі відповідної заявки. Використовувати всі функції підприємці можуть як у веб-версії банкінгу, так і в мобільному додатку. В наступному оновленні з'явиться можливість самостійно змінювати пін-код картки.

Платежі зі свого рахунку на будь-які картки

Тепер фізичні особи-підприємці можуть надсилати платежі зі свого рахунку на картки будь-якого українського банку. Зазвичай підприємці переводять кошти на свою особисту картку, а потім з неї роблять переказ, тобто здійснюють дві операції й двічі сплачують комісію. В ТАС24 Бізнес це одна проста операція й комісія лише 0,25%. Крім того ті, хто хоч раз намагалися зробити такий платіж, знають, що це некомфортна процедура, що вимагає введення повних реквізитів одержувача. У ТАС24 Бізнес досить вказати тільки номер картки й підтвердити переказ. Що важливо — такий простий, швидкий і економний спосіб переказу доступний не тільки у веб-версії, але і в мобільному додатку 24/7.

Бюджетні платежі

Онлайн-банк для малого і середнього бізнесу ТАС24 Бізнес реалізував дуже простий і комфортний спосіб проведення бюджетних платежів для ФОП. Тепер ця процедура не буде займати багато часу, а зведеться до вибору декількох параметрів і введення суми. У клієнт-банку реалізовано довідник бюджетних платежів, що дозволяє просто вибрати зі списку вид податку або збору, код бюджетної класифікації, населений пункт і район міста. Після цього до платежу підтягнуться всі актуальні реквізити, а в поле призначення — обов'язкові дані в потрібному форматі. Це мінімізує помилки і не дасть відправити платіж за застарілими реквізитами. З будь-якого платежу також можна зробити шаблон, який максимально скоротить час наступної операції. До того ж, усі бюджетні платежі в ТАС24 Бізнес абсолютно безкоштовні.

Бонуси до депозитів

До кінця року в ТАС24 Бізнес діє акція за депозитами. Будь-який клієнт гарантовано отримує + 2% до діючої ставки при розміщенні гривневого депозиту через мобільний додаток. Також можна заробляти й на залишках на рахунках. Депозит «На вимогу» розроблено спеціально для того, щоб залишаючи кошти на рахунку, клієнт отримував відсотки за кожен день їх перебування в банку. Особливо цей формат зручний для вікенду. Відкрити депозит можна в будь-який зручний момент, не відвідуючи відділень і не підписуючи жодних документів. Керувати ним можна також на 100% в онлайні.

Чому інші сьогодні заздрять клієнтам ТАС24 Бізнес?

У ТАС24 Бізнес старт роботи з системою максимально простий і швидкий. Підприємець витрачає не більше 60 секунд на процедуру реєстрації, після якої відразу отримує реквізити своїх рахунків, й може передати їх своїм партнерам. Рахунки відкриваються безкоштовно і відразу в трьох валютах — гривні, доларі США і євро. В інших банках для відкриття валютного рахунку підприємця обов'язково запросять відвідати відділення. В ТАС24 Бізнес вам доставлять бізнес-картку з чіпом і PayPass за вказаною адресою в заздалегідь узгоджений, зручний час. Для реєстрації підприємцю навіть не потрібен комп'ютер!

ФОП може зареєструватися та відкрити рахунки зі свого смартфону, використовуючи мобільний додаток, що є унікальною пропозицією на ринку.

Зручність — характерна риса ТАС24 Бізнес. Для роботи не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення. Банкінг коректно працює у всіх популярних браузерах, сумісний з різними операційними системами, в тому числі з MacOS.

Перед реєстрацією клієнт може ознайомитися з основним функціоналом й «начинкою» системи в демо-версії. В режимі 24/7 працюють спеціалісти клієнтської підтримки, до яких можна звернутися в будь-якому зручному месенджері чи через сторінку в фейсбуці.

Якщо клієнт володіє кількома компаніями чи веде бухгалтерію для кількох клієнтів, він може працювати під одним акаунтом з необмеженою кількістю ФОП та юридичних осіб. Реєструвати акаунт під кожну компанію немає потреби. Управління рахунком та картковими операціями відбувається в реальному часі, так що бізнес фактично онлайн 24/7. У веб-версії можна купувати й продавати валюту за фіксованим курсом і без комісій, проводити валютні платежі.

Кожному клієнту доступний Бізнес-каталог — партнерська платформа для розвитку бізнесу, вбудована в інтерфейс системи. Там можна вибрати і підключити актуальні сервіси та послуги для управління своєю справою. Серед пропозицій — облікові системи, еквайринг та хмарні каси, телефонія, поліграфічні послуги, тендерний майданчик і ще багато корисного.

Для тих, хто продає товари й послуги в інтернеті або тільки планує стартувати з онлайн-торгівлею, було створено торговий майданчик ТАСМАРКЕТ. Нові партнери й постійний потік клієнтів, постачальники й підрядники – все на одному зручному ресурсі. Продажі через маркетплейс значно скорочують витрати на просування компанії.

Коли треба втілити в життя нову бізнес-ідею або закрити термінові фінансові питання, підприємець може отримати необхідне фінансування. Документи на кредит подаються в електронному форматі, підписані ЕЦП. Всі кредитні продукти відрізняються мінімально можливим набором документів, що скорочує час на розгляд. Після підтвердження заявки банк направляє клієнту на підписання кредитний договір, а кошти зараховуються безпосередньо на поточний рахунок клієнта.

При цьому в банку діє дуже простий та зрозумілий єдиний тариф без прихованих комісій та додаткових зусиль. Жодних «зірочок» та уточнень «мілким текстом». По всій Україні діє один тариф на зняття готівки. А комісія за платежі в післяопераційний час відсутня – такого поняття в ТАС24 Бізнес немає.

Наостанок, поділитися своїм досвідом роботи зі справжнім онлайн-банком може кожен клієнт. Безстроково діє акція «Приходь з друзями». Якщо один приймає запрошення, обидва — запрошений і той, хто запросив — отримують 1 місяць безкоштовного обслуговування. Досить відправити посилання через зручний месенджер або показати QR-код. Найприємніше, що кількість запрошень не обмежена — чим більше друзів приєднається, тим більше безкоштовних місяців обслуговування може отримати клієнт. 12 друзів — цілий рік безкоштовного обслуговування!



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