Нова філософія банківського обслуговування клієнтів Рrivate banking задає тренди на українському фінансовому ринку

Які особливості обслуговування клієнтів Private banking в ТАСКОМБАНКУ, і на що сьогодні слід звертати увагу при виборі обслуговуючого банку, розповів Олег Поляк, Заступник Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК». Банку, який за версією Фінансового Клубу в 2018 році увійшов в ТОП-10 кращих програм Рrivate banking в Україні.

Ідеальний баланс у відносинах між клієнтом і банком, це розуміння того, що банк є партнером. В першу чергу кожен шукає стабільність, надійність і професійність. Це можна з'ясувати, вивчивши фінансові показники, звітність, дані про кінцевих бенефіціарів, але не менш важливий підхід банку до клієнта. Команда Рrivate banking ТАСКОМБАНКУ запропонувала нову філософію обслуговування клієнтів, приділяючи максимальну увагу бездоганному сервісу і створенню довірчих відносин завдяки особистому спілкуванню менеджменту з клієнтами і зустрічам з акціонером. Для нас важливо знати своїх клієнтів в обличчя, розуміти не тільки їх потреби, а й що вони очікують від обслуговуючого банку. Тому програма Рrivate banking створена на основі індивідуального підходу та безпосереднього спілкування з клієнтами.

Ми запропонували абсолютно новий формат обслуговування власників бізнесу, об'єднавши обслуговування приватного капіталу клієнтів і їх бізнесу. Наша програма Рrivate banking - це перш за все гарантія бездоганного сервісу преміального рівня і тут вкрай важливу роль виконує персональний менеджер. Це не просто співробітник банку, який веде клієнтські рахунки. Персональний менеджер - це людина, якій власник капіталу повністю довіряє і прислухається до його рекомендацій. Безумовно, вимоги до професійної підготовки таких працівників дуже високі, адже їх ключове завдання: вивчити потреби клієнта і запропонувати найоптимальніші фінансові рішення для приватного капіталу і розвитку бізнесу. Тому наші персональні менеджери - це універсальні експерти, які допомагають в управлінні активами, в розвитку бізнесу, в інвестуванні, і за якими стоїть велика професійна команда досвідчених банкірів-управлінців. Нам довіряють, до нас прислухаються, і для нас це найкращий показник правильності побудови роботи з клієнтами.

Преміальне банківське обслуговування передбачає створення максимального фінансового комфорту і підкреслює статус клієнта. Це відображається на ексклюзивності продуктів і послуг. Більшість банків сьогодні працює в форматі пакетних пропозицій, але важливо, щоб у клієнта при необхідності була можливість отримати додаткові фінансові та нефінансові сервіси. Пакет «ТАС-Еліт» - це свого роду квінтесенція, що містить у собі набір найкращих банківських послуг, на думку наших клієнтів. Він передбачає отримання преміальних карток з унікальною системою мультивалютності та кешбеком найвищого рівня в Україні - World Elite / Visa Infinite. Розміщення вкладів на гнучких умовах, відкриття індивідуальних кредитних лімітів, страхування, консьєрж-сервіс і багато інших ексклюзивних фінансових та інвестиційних послуг.

Розвиваючи напрямок преміального банкінгу, ми прийшли до висновку, що це не просто набір ексклюзивних послуг, адже партнерство - це не тільки бізнес, тут також важлива емоційна складова. Саме тому ми створили для наших клієнтів закритий клуб, учасники якого отримують доступ до ексклюзивних програм і заходів. У нашому випадку це і сучасні навчальні програми для дітей, і участь у VIP-заходах щорічного Одеського міжнародного кінофестивалю, і модних фешн-показах, а також ексклюзивні привілеї від партнерів банку.

Для клієнтів сегменту Private banking комфортне обслуговування неможливе без комфортних і безпечних відділень. За цей рік ми створили мережу Рrivate-відділень закритого типу із затишними переговорними залами як для обслуговування, так для проведення угод, а також обладнаних надійними депозитарними сейфами. Сучасний дизайн, наявність парковки і гарантія конфіденційності забезпечують обслуговування на найвищому рівні. Нині Рrivate-відділення ТАСКОМБАНКУ відкриті в Києві, Дніпрі та Львові, а також можна скористатися послугами в VIP-центрах в Одесі, Полтаві, Тернополі, Харкові та Кропивницькому.

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