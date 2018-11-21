Звичка заробляти гроші. Прибутковий маршрут

П’ятірка провідних транспортних компаній значно збільшила податкові надходження завдяки вагомим прибуткам.

Транспортна галузь України продемонструвала хороші показники сплати податків за перше півріччя 2018 р. Ні в кого з одинадцяти учасників першої сотні платників у транспортній сфері не зафіксовано значного скорочення виплат до бюджету, а половина з них суттєво покращила свої результати.

Так, найбільшим платником податків в галузі стало ПАТ “Українська Залізниця”. Підприємство завершило перше півріччя, сплативши до бюджету 5,3 млрд грн. Тобто на 15% більше, ніж за аналогічний період

минулого року. Найзначніші надходження забезпечив податок на доходи фізичних осіб, оскільки підприємство підвищило заробітну платню працівників на 10-30%.

Деякі транспортні компанії завершили перше півріччя без значних змін у порівнянні з показниками минулого року або з невеликим зниженням. Так, АТ “Укртрансгаз” сплатило 4,6 млрд грн, що на 4% менше, ніж за аналогічний період 2017 р. ДП “Адміністрація морських портів України” — 1,8 млрд грн (–18%), ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” — 776,8 млн грн (–7%). У свою чергу, ТОВ “Лемтранс” і ДП “Морський торговельний порт “Южний” показали приріст сплати податків на 3% і зменшення на 4% відповідно.

ТОВ “Нова Пошта” за перше півріччя сплатило до бюджету країни на 51% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це обумовлено стрімким розвитком компанії, що спостерігається вже не один рік. Зокрема, “Нова Пошта” відкрила десятки нових відділень і налагодила співпрацю з компаніями “Ашан Україна”, Leroy Merlin, “ЛотОК”, в мережах яких активно встановлюються поштомати компанії. Також впродовж січня — червня клієнти “Нової Пошти” з ринку e-commerce здійснили 19,2 млн відправлень, що майже на 27% більше, ніж за аналогічний період 2017 р.

Успішним є показник сплати податків компанії “Укрхімтрансаміак”, що становить 717,4 млн грн, або на 59% більше, ніж за перше півріччя 2017 р. Підприємство отримало валовий прибуток у 170 млн грн,

що на 30% перевищило показник минулого року. Наразі ДП “Укрхімтрансаміак” демонструє стабільне зростання показників, зважаючи на збільшення обсягів транспортування аміаку на 6%. Цього вдалося досягти завдяки погодженій стратегії транспортування й визначення оптимального завантаження аміакопроводу Тольятті — Одеса. Також за січень — червень “Укрхімтрансаміак” спрямував до бюджету на 56% більше рентних платежів і підвищив зарплати працівникам на 10%.

Вдало завершило перше півріччя ПАТ “Укрпошта”, сплативши за перші два квартали 2018 р. 579,5 млн грн податків і покращивши свій показник на 45%. Такі цифри зумовлені збільшенням чистого доходу підприємства на 27%, що становить 1 млрд грн. Також підприємство витратило на оплату праці на 31,1% більше коштів, ніж торік, що також збільшило відрахування “Укрпошти” від ПДФО.

Акціонерне товариство “Укртранснафта” у першому півріччі спрямувало до бюджету 380,6 млн грн — на 27% більше, ніж за відповідний період 2017 р. Мало не кожного місяця підприємство звітувало про збільшення обсягів транспортування нафти, що призвело до зростання відрахувань у держбюджет. Так, за січень — липень 2018 р. транспортовано нафти на 6,6% (7373,99 тис.т) більше у порівняні з показником за аналогічний період минулого року.

Цьогорічною несподіванкою стала логістична компанія “Логістик Юніон”. Торік вона навіть не потрапила до Топ-100 найбільших платників податків, а тепер посіла 72-ге місце. За перше півріччя компанія сплатила 358,3 млн грн податків, що на 110% більше, ніж за аналогічний період 2017 р. “Логістик Юніон” демонструє вражаючу тенденцію розвитку, зокрема збільшення кількості замовлень на 30 тис. та клієнтів — на 175 щороку.

Текст Андрій Зінченко

Журнал БІЗНЕС. ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ