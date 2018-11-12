Варто знати: інвестиції, подорожчання, ризики. Огляд фінансових новин

Китайська COFCO цікавиться портом Миколаєва

Китайська корпорація COFCO має намір інвестувати близько $30 млн в інфраструктуру порту Миколаїв та розвиток річкової логістики в Україні, повідомили представники КНР, йдеться в новині Мінекономіки.

«Була відзначена необхідність розвитку транзиту з Китаю в ЄС. Китайська сторона зазначила, що цього року було перевезено 6500 контейнерів в Австрії і зростає вантажопотік по ТМТМ. Плануються інвестиційні проекти зі створення мультимодальних терміналів на кордоні з ЄС (Львів, Ковель та Ужгород)», — написано в повідомленні.

Довідка:

COFCO — багатопрофільна державна організація, що проводить закупівлю і трейдинг зернових, а також здійснює глибоку переробку зерна. Компанія володіє готелями, торговими центрами і виноградниками. Корпорація заснована в 1949 році має представництва в 140 країнах світу. Зараз активи сягають понад $71,9 млрд, потужності по зберіганню зерна оцінюються в 31 млн тонн, з переробки зерна — 89,5 млн тонн в рік.

Цигарки коштуватимуть 100 грн і більше

Депутати Верховної Ради підтримали рішення уряду на 9% прискорити зростання акцизів на сигарети.

Наступного року через підвищення акцизів пачка сигарет преміум-класу має подорожчати до 50 грн.

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Мінімальний розмір акцизу має бути на рівні 90 євро за 1 тис. сигарет. У Польщі найдешевша пачка сигарет коштує 103 грн, в Україні - 25-27 грн.

Якщо акцизи піднімати з урахуванням інфляції, то до 2024-го він зросте на 125% - до 112 євро. Водночас рівень інфляції буде не більше 2-3% у рік й таким чином, тютюнові вироби можуть подорожчати до 100 грн за пачку.

2019-го акцизи збільшуватимуть у січні та липні й у середньому пачка сигарет із фільтром подорожчає на 3,5 - 5 грн.

Аграрії – лідери українського експорту

За 9 місяців 2018 року аграрії експортували продовольства на 13 млрд доларів, що склало понад 37% загального експорту України, повідомляє прес-служба Національного наукового центру «Інституту аграрної економіки».

В товарній структурі українського агропродовольчого експорту левову частку займають зернові культури - експортовано на 4,8 млрд доларів.

Насіння олійних на зовнішні ринки було продано на 1,3 млрд доларів. Макухи експортували на 594 млн доларів, м’ясопродуктів на 479 млн доларів.

ГК «АІС» демонструє прибуток

Група компаній (ГК) АІС у січні-жовтні поточного року збільшила продаж автомобілів на 27% порівняно з анаоргічним періодом минулого року, повідомляє прес-служба компанії.

Дохід Групи компаній за вказаний період склав 2,7 млрд грн, обов'язкові платежі до держбюджету (ПДВ, мито, акциз) склали 0,9 млрд грн.

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Продажі автомобілів Geely зросли на 51%, Citroen на 33%, Peugeot на 102%, вантажна техніка МАЗ на 150%.

Компанія також є лідером в Україні з продажу автомобільних брендів Renault, Citroen, Ravon та інших.

У поточному році АІС стала офіційним дилером з продажу та сервісного обслуговування тракторів Belarus і вийшла в новий для себе сегмент сільгосптехніки.

Довідка:

ГК "АІС" (створена в 1992 році) - національна мережа салонів і СТО, магазинів запчастин, виробниче підприємство, регіональні автомобільні склади та логістичний центр за зберігання і розподілу запчастин, митно-ліцензійний склад і автотранспортна компанія. Пропонує 17 автобрендів, більше 400 моделей і комплектацій.

Французи будуть виготовляти локомотиви в Україні

Французька залізнична компанія Alstom розробляє пропозицію щодо постачання своїх локомотивів для потреб «Укрзалізниці», а також локалізує їхнє виробництво в Україні, повідомив старший віце-президент представництва Alstom у Європі Жан Лука Ербаччі.

Alstom називає локомотиви Prima T8, які можуть тягнути до 9 000 тон і рухатися зі швидкістю 120 км/год, а також локомотиви для пасажирських перевезень Prima M4 BoBo.

Довідка:

Alstom – один зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту. Виручка компанії в 2016-2017 роках склала 7,3 млрд євро. Alstom працює у понад 60 країнах світу.

Alibaba в "День холостяка" продав товарів на 30,8 млрд доларів

Китайська інтернет-компанія Alibaba у "День холостяка", який в Китаї відзначають 11 листопада, продала товарів на 30,8 млрд доларів США, що на 6,5 млрд більше, ніж торік, повідомив Reuters.

За перші 85 секунд продажів було реалізовано продукції на 1 млрд доларів, а за першу годину - на 10 млрд.

"День холостяка" замислювався на анти свято Святого Валентина. Згодом це стало китайською версією "чорної п'ятниці".

Одним із засновників компанії Alibaba Group у 1999 році став колишній викладач англійської мови Джек Ма. 2018-го капіталізація компанії досягла 500 млрд доларів США. Прибуток за 2017 рік склав 39,9 млрд.

World Economic Forum назвав головні ризики для бізнесу

Згідно з доповіддю Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum, WEF), який був підготовлений спільно з Zurich Insurance Group і Marsh & McLennan, головним ризиком для бізнесу є кібернетичні атаки.

У дослідженні взяли участь понад 12 500 топ-менеджерів компаній з усього світу. З переліку 30 видів глобальних ризиків бізнесмени мали виділити найбільш серйозні.

З'ясувалося, що керівники північноамериканських компаній одностайно на перше місце поставили загрозу від кібератак, а також терористичні атаки, втрату або шахрайські дії з даними, фінансову кризу й збитки внаслідок застосування зброї масового ураження.

Кібератаки також вбачаються головною загрозою бізнесу також топ-менеджерами з європейських й азіатських компаній.

Складено за відкритими джерелами Інтернет

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