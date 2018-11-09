Що чекає найпопулярнішу у світі криптовалюту?

Біткоїн (BTC), що у середині грудня минулого року коштував близько $19 тис., зараз оцінюється лише у $6,6 тис., тобто маємо майже чотирикратне зниження курсу “монети”. Що ж буде далі з криптовалютами?

Пан або пропав

Прогнози — діаметрально протилежні. Зокрема, є думка, що після подолання рівня $6,8 тис. курс біткоїна може вирости, щонайменше, на 30%. Значне подорожчання криптовалют очікується вже у перших місяцях 2019 р. Про це в інтерв’ю CNN заявив мільярдер, інвестиційний банкір Майк Новоград: “Потрібно подолати рівень у $6,8 тис. І якщо це станеться, то можливий рух до рівнів $8,8 тис. і $9 тис., а якщо це станеться, то рівень в $10 тис. стає цілком реальним. Є ймовірність, що це відбудеться ближче до кінця року...”. До речі, експерти американської компанії Morgan Creek Capital Management передбачили подорожчання біткоїна до $100 тис.! Водночас деякі аналітики прогнозують зниження вартості біткоїна до $100 за “монету”. Зокрема, про це тематичному виданню MyCrypter розповів провідний трейдер й аналітик фінансових ринків Марек Пачіорковскі. За його словами, еталонний біткоїн може подешевшати до величини, яку пара BTC — USD не бачила впродовж п’яти років. Ідеться про показник у $100. Трейдер, який за півроку зробив транзакції на ринку на €5,5 млн, упевнений, що графік, що відображає розвиток ринку BTC, є звичайною “мильною бульбашкою”. Пан Пачіорковскі стривожений рухом ціни на графіку протягом “ведмежого” тренду 2018 р.

“Кожен підйом, який ми бачили з лютого, супроводжувався меншими обсягами й інтересом з боку покупців. Зроблю висновок, що після формування максимуму на рівні $11 тис., була сформована спадаюча тенденція”, — пояснив аналітик.

Зараз, за словами трейдера, відбувається зниження волатильності (мінливості. — Ред.) на ринку і загальне скорочення обсягів торгівлі, що негативно позначається на самому біткоїні.

“Мильною бульбашкою” криптовалюту вважають і офіційні інституції України. “Курс біткоїна розвивався за принципом “бульбашки”, яка почала “здуватися” ще з грудня 2017 р. Відтоді зменшується не лише вартість криптовалюти, а й кількість операцій з нею: за січень — липень 2016 р. середньоденна кількість операцій з біткоїнами у світі становила 211 тис., за аналогічний період 2017 р. — 280 тис., а за січень — липень 2018 р. скоротилася до 208 тис.”, — ідеться у звіті Ради фінансової стабільності України, якою керують голова НБУ Яків Смолій та в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова. Позиція Нацбанку з приводу криптовалют все ще формується. З одного боку, ігнорувати їхнє існування регулятор не може, з іншого — не може не взяти до уваги ризики. Головний — відсутність жодних гарантій. Якщо інвестувати всі свої гроші в біткоїни, а назавтра курс впаде — ніхто не поверне втрачене. Крім того, немає розвиненої інфраструктури (криптовалюту в Україні приймають як засіб оплати поодинокі компанії), але водночас є ризики шахрайств та крадіжок “монет” за допомогою кібератак.

Держрегулювання

У вітчизняній кіберполіції заявили, що Україна має офіційно заборонити обіг криптовалют, якщо найближчим часом держава не зможе врегулювати їхній статус. Кабмін готувався визнати “майнінг” криптовалют (їхнє створення) окремим видом економічної діяльності. Але поки Нацбанк разом із регулятором фінансового ринку, Мінфіном і профільними експертами вивчають питання.

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку вважають, що ринок криптовалют має регулюватися державою, лише якщо йдеться про фінансовий моніторинг і оподаткування й лише під час конвертації криптовалют у “фіатні” (звичайні. — Ред.) гроші.

Таку думку нещодавно висловив член НКЦПФР Максим Лібанов: “Є два види операцій, які підпадають під регулювання. Це питання фінансового моніторингу і питання оподаткування”. При цьому, зазначив член НКЦПФР, в Україні для цього є Держфінмоніторинг із покладеними на нього функціями здійснення фінансового моніторингу і контролю. А також підпорядкована Мінфіну Державна фіскальна служба (ДФС), яка відповідно до своїх повноважень, забезпечує і контролює процес декларування і сплати податків. При цьому в контексті криптовалют оподаткування має відбуватися щодо доходу, отриманого від операцій з цим фінансовим ресурсом. Він також припустив, що до процесу регулювання криптовалют може долучитися НКЦПФР, яка може ліцензувати криптобіржі і криптообмінники. Проте, на думку пана Лібанова, регулювання має відбуватися виключно стосовно вищезгаданих позицій. “Регулюватися повинні лише операції, які передбачають конвертацію криптоактивів у “фіатні” гроші і навпаки”, — резюмував Максим Лібанов.

Зазначимо, що у вересні до Верховної Ради було внесено законопроект про класифікацію “цифрових” активів. У рамках законодавчої ініціативи вводяться поняття “точена” і “криптовалюти”. На операції з криптовалютами вводиться податок у розмірі 5%, який стягуватиметься при конвертації активу у “фіат”, а самі операції з криптоактивами не регулюватимуться державою на етапах обміну їх один на одний. “Фіатні” гроші (англ. Fiat Money, відомі також як декретні гроші) — валюта, яку уряд оголосив як законний засіб платежу, попри те що вона не має жодної внутрішньої вартості й не забезпечена резервами.

У країнах третього світу криптовалюту забороняють, “майнерів” переслідують. Яскравий приклад — Венесуела. У Росії обіг та випуск віртуальних валют теж заборонений. Найпрогресивніша в цьому сенсі Японія, яка визнала біткоїн легальним платіжним засобом на рівні з єною. В інших країнах він визнаний фінансовим або віртуальним активом, який часто не оподатковується. В різних країнах до регулювання “крипти” різні підходи. Більшість країн поки вивчає цей ринок, адже він зовсім молодий у порівнянні, наприклад, з фондовим ринком. У США біткоїн розглядається як фінансовий актив і як засіб для інвестування.

Текст Дмитро Гриньков

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