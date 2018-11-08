Велика допомога малому бізнесу

В цьому випуску представлено чотири інвестиційних проекти, що були рецензовані та супроводжуються консалтинговою компанією “Якість Гарантовано”. Особливістю даних проектів є те, що їхня реалізація кардинально змінить ситуацію на відповідному ринку, а в деяких випадках ще й відкриє нові ринки для українських підприємств.

Проект 1

Загальноукраїнська мережа клінік

Проект передбачає розширення мережі клінік “Прайм+” на всю територію столиці, Київську область та інші міста України.

Наразі мережа клінік “Прайм+” складається з трьох філій у Києві — на Позняках, на Софіївській Борщагівці та в м.Вишневе. “Прайм+” — це багатопрофільні медичні центри, які надають амбулаторно-поліклінічні послуги та послуги швидкої допомоги. Керівництво проекту має достатній досвід і злагоджену команду, що дозволяють розглядати масштабування мережі до будь-яких розмірів.

Актуальність проекту обумовлена зростанням недовіри українців до державної медицини, а також впровадженням медичної реформи, що вже зараз значно збільшує попит на послуги комерційних клінік. Як свідчать останні дослідження ринку, більше половини населення України прагнуть звертатися лише у приватні медичні установи та підписувати договори комплексного обслуговування з медичними центрами.

Масштабованість проекту практично не обмежена: за обсягу витрат на кожен новий філіал від $35 тис. відділення можуть бути відкриті в будь-яких населених пунктах і нових житлових комплексах великих міст.

Також мережа клінік може доповнюватися інтернет-сервісом телемедицини, яка дуже швидко набирає популярність у США, Європі, Росії і яка незабаром запрацює й в Україні.

Оцінка експерта: Проект має хороші показники ефективності. Його реалізація у великих масштабах може змінити ситуацію на ринку, особливо в обласних центрах. Впровадження телемедицини на базі широкої мережі клінік може надати прискорення всій галузі.

Проект 2

TWIST ATIK

Проект передбачає технічну модернізацію та переоснащення виробничих потужностей компанії TWIST ATIK, що займається виробництвом та реалізацією:

ексклюзивних натуральних кольорових ниток і шпагатів для м’ясо-ковбасних виробів та інших продуктів харчування;

натуральних свічкових гнітів;

декоративних шпагатів і ниток для handmade.

Частка текстильної виробничої компанії ТМ TWIST ATIK на українському ринку текстильних пакувальних і витратних матеріалів для продуктів харчування за результатами 2017 р. складає 10,4%.

Наразі майже завершені випробування виробництва абсолютно нових для ринку України продуктів:

еластичний шпагат для м’ясо-ковбасних виробів;

нитки для сардельок (для автоматичних перев’язників усіх моделей);

нитки для чайних пакетиків (натуральні зі 100%-вої бавовни і синтетичні);

нитки для зашивання і пошиття поліпропіленових мішків;

принципово нові види декоративних шпагатів handmade.

Проект відрізняється невисоким рівнем ризиків, оскільки сировина для текстильного виробництва сама по собі є високоліквідним товаром на текстильному ринку і в будь-який час може бути продана з хорошим прибутком.

Оцінка експерта: Проект має хороші перспективи, адже повністю націлений на b2b-сегмент, вже має велику базу клієнтів та відпрацьовані механізми виводу нових продуктів на ринок.

Проект 3

Мережа магазинів меблів

Проект передбачає розширення існуючого успішного бізнесу — Mebelok.com.ua (найбільший в Україні інтернет-магазин меблів з роздрібними торговельними об’єктами у Києві та Дніпрі). За сім років роботи Mebelok.com.ua виріс з невеличкого бізнесу в лідера сегмента та сформував цілу низку важливих конкурентних переваг:

найбільший асортимент меблів — понад 80 тис. найменувань;

чотири роздрібні магазини загальною площею понад 3 тис.кв.м;

статус ексклюзивного дистриб’ютора та регіонального представника меблевих фабрик;

власні складські приміщення та служба логістики;

досвідчена та згуртована команда з понад 70 спеціалістів.

Для масштабування, прискорення темпів зростання та закріплення на лідерських позиціях у роздрібній торгівлі меблями власники ухвалили рішення щодо залучення додаткових інвестицій. Ключові напрямки розвитку проекту, для яких залучаються інвестиції:

нарощування обсягів продажів завдяки активній рекламі в інтернеті та поза ним;

відкриття представництв (магазин та склад) у найбільших містах України (Харків, Одеса, Львів);

розширення лінійки меблів під власними торговими марками (RedKing, SleepMaster, Armabel);

збільшення складських запасів меблів у найпопулярніших сегментах та категоріях.

Наразі сформована команда проекту, розроблені плани розвитку та розпочаті проекти з автоматизації бізнес-процесів (ERP- та CRM-систем).

Інвестиції у проект мають невисокий ступінь ризику та високу адаптивність до валютних коливань. За роки роботи Mebelok.com.ua успішно витримав всі кризи та продовжував постійне зростання.

Проект 4

Авіакомпанія “Ключ до ринків Сходу”

Проект передбачає створення авіакомпанії для налагодження регулярних вантажних авіаперевезень між Україною та країнами Перської затоки — ОАЕ, Кувейтом, Катаром.

Авіакомпанія дозволить організувати дешевий швидкісний транспортний канал для прямих поставок української продукції до найплатоспроможніших центрів Близького Сходу. Товарами, які можуть поставлятися з України на цільові ринки, є:

охолоджене м’ясо ВРХ і баранина;

курятина та продукти з неї;

ягоди, зелень, овочі і фрукти;

квіти.

Для підприємств-експортерів планована авіакомпанія забезпечить:

постійний збут їхньої продукції за максимальними цінами;

валютну виручку;

легальну оптимізацію оподаткування.

Унікальні відпрацьовані схеми роботи компанії дозволять досягти:

низького рівня експлуатаційних витрат;

високого ступеня завантаження літаків в обидва боки;

високої надійності.

Проект ініційований досвідченими фахівцями в цій сфері. Команда проекту вже сформована і може в найкоротші терміни приступити до його реалізації.

Оцінка експерта: Проект може бути масштабований, оскільки даний сегмент ще повністю вільний, а необхідність в описаних вище b2b-послугах дуже велика — в Україні сотні підприємств прагнуть вийти на ринок Близького Сходу.

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