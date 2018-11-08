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Четвер, 08 листопада 2018 11:47

Велика допомога малому бізнесу

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos

Журнал БІЗНЕС продовжує постійну рубрику “Біржа інвестиційних проектів”. Ми розуміємо, що сотні тисяч підприємців зараз прагнуть розвивати свою справу, але гостро потребують інвестицій. Саме великий бізнес може допомогти малим та середнім підприємствам, а отже, наша задача — забезпечити взаємодію тих, хто готовий інвестувати, та тих, хто потребує фінансування.

В цьому випуску представлено чотири інвестиційних проекти, що були рецензовані та супроводжуються консалтинговою компанією “Якість Гарантовано”. Особливістю даних проектів є те, що їхня реалізація кардинально змінить ситуацію на відповідному ринку, а в деяких випадках ще й відкриє нові ринки для українських підприємств.

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Проект 1

Загальноукраїнська мережа клінік

Проект передбачає розширення мережі клінік “Прайм+” на всю територію столиці, Київську область та інші міста України.

Наразі мережа клінік “Прайм+” складається з трьох філій у Києві — на Позняках, на Софіївській Борщагівці та в м.Вишневе. “Прайм+” — це багатопрофільні медичні центри, які надають амбулаторно-поліклінічні послуги та послуги швидкої допомоги. Керівництво проекту має достатній досвід і злагоджену команду, що дозволяють розглядати масштабування мережі до будь-яких розмірів.

Актуальність проекту обумовлена зростанням недовіри українців до державної медицини, а також впровадженням медичної реформи, що вже зараз значно збільшує попит на послуги комерційних клінік. Як свідчать останні дослідження ринку, більше половини населення України прагнуть звертатися лише у приватні медичні установи та підписувати договори комплексного обслуговування з медичними центрами.

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Масштабованість проекту практично не обмежена: за обсягу витрат на кожен новий філіал від $35 тис. відділення можуть бути відкриті в будь-яких населених пунктах і нових житлових комплексах великих міст.

Також мережа клінік може доповнюватися інтернет-сервісом телемедицини, яка дуже швидко набирає популярність у США, Європі, Росії і яка незабаром запрацює й в Україні.

Оцінка експерта: Проект має хороші показники ефективності. Його реалізація у великих масштабах може змінити ситуацію на ринку, особливо в обласних центрах. Впровадження телемедицини на базі широкої мережі клінік може надати прискорення всій галузі.

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Проект 2

TWIST ATIK

Проект передбачає технічну модернізацію та переоснащення виробничих потужностей компанії TWIST ATIK, що займається виробництвом та реалізацією:

  • ексклюзивних натуральних кольорових ниток і шпагатів для м’ясо-ковбасних виробів та інших продуктів харчування;
  • натуральних свічкових гнітів;
  • декоративних шпагатів і ниток для handmade.

Частка текстильної виробничої компанії ТМ TWIST ATIK на українському ринку текстильних пакувальних і витратних матеріалів для продуктів харчування за результатами 2017 р. складає 10,4%.

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Наразі майже завершені випробування виробництва абсолютно нових для ринку України продуктів:

  • еластичний шпагат для м’ясо-ковбасних виробів;
  • нитки для сардельок (для автоматичних перев’язників усіх моделей);
  • нитки для чайних пакетиків (натуральні зі 100%-вої бавовни і синтетичні);
  • нитки для зашивання і пошиття поліпропіленових мішків;
  • принципово нові види декоративних шпагатів handmade.

Проект відрізняється невисоким рівнем ризиків, оскільки сировина для текстильного виробництва сама по собі є високоліквідним товаром на текстильному ринку і в будь-який час може бути продана з хорошим прибутком.

Оцінка експерта: Проект має хороші перспективи, адже повністю націлений на b2b-сегмент, вже має велику базу клієнтів та відпрацьовані механізми виводу нових продуктів на ринок.

 

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Проект 3

Мережа магазинів меблів

Проект передбачає розширення існуючого успішного бізнесу — Mebelok.com.ua (найбільший в Україні інтернет-магазин меблів з роздрібними торговельними об’єктами у Києві та Дніпрі). За сім років роботи Mebelok.com.ua виріс з невеличкого бізнесу в лідера сегмента та сформував цілу низку важливих конкурентних переваг:

  • найбільший асортимент меблів — понад 80 тис. найменувань;
  • чотири роздрібні магазини загальною площею понад 3 тис.кв.м;
  • статус ексклюзивного дистриб’ютора та регіонального представника меблевих фабрик;
  • власні складські приміщення та служба логістики;
  • досвідчена та згуртована команда з понад 70 спеціалістів.

Для масштабування, прискорення темпів зростання та закріплення на лідерських позиціях у роздрібній торгівлі меблями власники ухвалили рішення щодо залучення додаткових інвестицій. Ключові напрямки розвитку проекту, для яких залучаються інвестиції:

  • нарощування обсягів продажів завдяки активній рекламі в інтернеті та поза ним;
  • відкриття представництв (магазин та склад) у найбільших містах України (Харків, Одеса, Львів);
  • розширення лінійки меблів під власними торговими марками (RedKing, SleepMaster, Armabel);
  • збільшення складських запасів меблів у найпопулярніших сегментах та категоріях.

Наразі сформована команда проекту, розроблені плани розвитку та розпочаті проекти з автоматизації бізнес-процесів (ERP- та CRM-систем).

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Інвестиції у проект мають невисокий ступінь ризику та високу адаптивність до валютних коливань. За роки роботи Mebelok.com.ua успішно витримав всі кризи та продовжував постійне зростання.

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Проект 4

Авіакомпанія “Ключ до ринків Сходу”

Проект передбачає створення авіакомпанії для налагодження регулярних вантажних авіаперевезень між Україною та країнами Перської затоки — ОАЕ, Кувейтом, Катаром.

Авіакомпанія дозволить організувати дешевий швидкісний транспортний канал для прямих поставок української продукції до найплатоспроможніших центрів Близького Сходу. Товарами, які можуть поставлятися з України на цільові ринки, є:

  • охолоджене м’ясо ВРХ і баранина;
  • курятина та продукти з неї;
  • ягоди, зелень, овочі і фрукти;
  • квіти.

Для підприємств-експортерів планована авіакомпанія забезпечить:

  • постійний збут їхньої продукції за максимальними цінами;
  • валютну виручку;
  • легальну оптимізацію оподаткування.

Унікальні відпрацьовані схеми роботи компанії дозволять досягти:

  • низького рівня експлуатаційних витрат;
  • високого ступеня завантаження літаків в обидва боки;
  • високої надійності.

Проект ініційований досвідченими фахівцями в цій сфері. Команда проекту вже сформована і може в найкоротші терміни приступити до його реалізації.

Оцінка експерта: Проект може бути масштабований, оскільки даний сегмент ще повністю вільний, а необхідність в описаних вище b2b-послугах дуже велика — в Україні сотні підприємств прагнуть вийти на ринок Близького Сходу.

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Рубрика: Фінанси
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