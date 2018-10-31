Що таке Fintech та які його перспективи на ринку фінпослуг України

Стрімкий розвиток українського фінтеку спричинили послідовні кризи в період з 2008 по 2017 рік.

Fintech (Financial technology) – це потужній тренд і нове бачення у галузі надання фінансових послуг. Словом Fintech (фінтек) зазвичай називають стартапи, які впроваджують сучасні технології у сферу фінансів й роблять фінансові сервіси більш ефективними і менш затратними. Fintech компанії вже становлять загрозу традиційним гравцям.

За прогнозами Bank of England до 2023 року фінтек може спричинити скорочення сукупного прибутку британських банків на 1,1 млрд фунтів стерлінгів. Зокрема через зниження прибутків від овердрафту і вартості платіжних послуг. Також зросте ризик ліквідності, так як клієнт буде менш прив’язаний до конкретного банку.

За дослідженням Javelin Strategy & Research з 2013 по 2015 рік обсяг мобільних безконтактних платежів у світі зріс втричі і досяг $10 млрд. Очікується, що до 2019 року він досягне $92 млрд. А продажі в додатках для смартфонів і браузерах, які нещодавно становили $161 млдр, до 2020 року досягнуть $319 млрд.

З погляду на цю динаміку всесвітньо відомі банки Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays і BNP Paribas почали активно інвестувати у фінтек-стартапи. Вони допомагають банкам скорочувати витрати і надавати клієнтам нові сервіси.

За 2017 рік у сферу Fintech вклали $16,6 млрд.

Дані дослідження UNIT.Citi свідчать, що в Україні існує понад 80 финтек-компаній. Активна поява нових стартапів припала на останні три роки – 58% компаній виникли після 2015 року. При цьому 84% финтек-компаній вже ведуть операційну діяльність, і лише 16% залишаються на стадії формування.

Стрімкий розвиток українського фінтеку спричинили послідовні кризи в період з 2008 по 2017 рік, коли кількість працюючих банків в Україні скоротилася з 175 до 88 одиниць. На фоні цього зменшився доступ населення до банківських послуг, скорочувалася кількість відділень і зростала недовіра до традиційних фінансових установ.

Також за останній час впровадився цілий ряд державних ініціатив, які були націлені на підтримку фінтек індустрії, зокрема: прийняття цифрової стратегії України 2020, перехід на цифровий документообіг, дозвіл на використання електродного підпису, впровадження універсальних цифрових ідентифікаторів Bank ID і Mobile ID.

Засновниками українських фінтек-стартапів виступили вихідці з IT-індустрії (65%) та банківської справи (30%). Топ-менеджери в подібних компаніях на 70% колишні банкіри вітчизняних установ.

Основною сферою діяльності українського фінтеку є грошові перекази та кредитування, цим займається понад 38 компаній. Інші учасники працюють в галузях управління фінансами, інфраструктури, маркетплейсів, телекомунікації, блокчейну, медіа та інших.

Наразі фінтек-стартапи мають великі перспективи розвитку на українському ринку фінансових послуг, таму активно шукають інвесторів. Залучені кошти вони планують використати для маркетингу, впровадження нових технологій, виходу на закордонні ринки та розширення своїх команд.

Докладніше про тенденції в сфері фінтех та перспективи розвитку банківського сектору, читайте у листопадовому випуску журналу БІЗНЕС.

Текст Андрій Зінченко

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