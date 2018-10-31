Ключові фінансові новини за 31 жовтня

31 жовтня стали відомі подробиці фінансових звітів Ощадбанку и ПриватБанку, НБУ повідомив про закриття двох фінустанов, а Мінфін позичив близько мільярда гривень на внутрішньому ринку.

Ощадбанк скоротив прибуток у 6 разів

Згідно зі звітністю Ощадбанку, опублікованої в системі розкриття інформації, чистий процентний прибуток установи скоротився до 3,66 млрд грн (порівняно з 4,1 млрд грн за три квартали 2017 року).

Витрати на формування резервів під знецінення активів склали 2,36 млрд грн, в той час коли за 9 місяців 2017-го банк декларував дохід від розформування резервів на рівні 1,35 млрд грн.

Збиток від операцій з фінансовими інструментами становлять 2,22 млрд грн (за 9 місяців 2017-го - 337 млн грн).

Задекларований банком прибуток за три квартали 2018 року становить 74 млн грн (за аналогічний період минулого року - 448,8 млн грн).

Ощадбанк у вересні отримав збиток майже 80 млн грн.

У фінансовій звітності за ІІ квартал Ощадбанк наводив дані про збиток за квітень-червень на рівні 267,3 млн грн й прибуток за перше півріччя на рівні 108,4 млн грн.

ПриватБанк погіршив оцінку прибутку

Відповідно до звітності ПриватБанку, опублікованій в системі розкриття інформації НКЦПФР, за підсумками трьох кварталів установа задекларувала прибуток у 5,093 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року був зафіксований збиток 1,6 млрд грн.

Голова правління установи Петр Крумханзл заявляв, що прибуток Приватбанку за 9 місяців становив 5,356 млрд грн.

У вересні збиток ПриватБанку становив 4,6 млрд грн.

В Україні закрили два банки

31 жовтня стало відомо що Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії двох фінансових установ: “Центр” і “ВіЕс Банку”. Їх було закрито шляхом об’єднання з іншими фінансовими установами.

Приводів для занепокоєння у клієнтів немає.

НБУ повідомив, що це рішення прийняте у зв’язку з реорганізацією. “Центр” приєднали до “МТБ Банк”, а “ВіЕс Банк” – до “ТАСкомбанку”.

Всі зобов’язання, які брали на себе ліквідовані фінансові установи, переходять новим власникам - змінюється лише назва установ.

Мінфін позичив більше мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,828 млн грн, 37,008 млн доларів й 3,055 млн євро.

Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 98 днів з середньозваженою дохідністю 19% річних, кошти в доларах – 231 день з дохідністю 7% річних, у євро – 392 дні з дохідністю 4,6% річних. Повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом НБУ становить 1,157 млрд грн.

Складено за відкритими джерелами Інтернет

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