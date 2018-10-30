Врожай гарантовано. Про динаміку на ринку агрострахування

Аграрний сектор є одним з ключових в економіці України, але, незважаючи на це, через низку факторів система страхування урожаю досі не розвинена до належного рівня. У передових країнах, таких як Іспанія та Канада, застраховані 60-80% сільгоспкультур, в Україні ж цей показник коливається у межах 5%.

Ідете на поправку

Однак після кардинального скорочення кількості договорів агрострахування, з 2360 до 689, у період 2007-2015 рр. (незначне зростання спостерігалось лише з 2009 р. по 2013 р.) 2016 р. став першим роком, коли ринок агрострахування продемонстрував деяке пожвавлення. Минулого та поточного року ця тенденція збереглася і поширилась на більшість показників.

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Торік вперше за останній час збільшилась кількість укладених договорів страхування — на 21%. І вже взимку цього року страхування озимих культур було здійснено на площі приблизно 630 тис.га, а це вже близько до показника обсягів застрахованих площ за весь 2017 андерайтинговий рік (657 тис.га). З такими темпами є надія що підсумкові результати поточного року будуть значно кращими.

Обсяг зібраних страхових премій у гривні збільшується вже третій рік поспіль: зокрема, торік він зріс на 30% та склав 204,3 млн грн.

Що? Де? Скільки

Якщо говорити про розподіл застрахованих сільгоспкультур по регіонах України, у зимовий період 2017-2018 рр. найбільшу кількість договорів було укладено у Черкаській (55), Чернігівській (52), Сумській (52), Вінницькій (45) та Хмельницькій (44) областях. За показником застрахованої площі першість належить Хмельницькій області (99,4 тис.га, або 15,8%), далі йдуть: Харківська (78,8 тис.га, або 12,5%), Полтавська (57,6 тис.га, або 9,1%), Чернігівська (55,6 тис.га, або 8,8%) та Тернопільська (40,3 тис.га, або 6,4%) області.

Лідерами серед застрахованих культур, так само як і в минулі роки, залишаються озима пшениця та озимий ріпак.

Нове “по-новому”

Ринок агрострахування йде на поправку, але таке незначне зростання навряд чи можна назвати успіхом. Факторів, що заважають вітчизняному агрострахуванню нормально розвиватися і реально виконувати свою функцію, безліч. Висока ймовірність катастрофічних збитків і, як наслідок, висока збитковість цього виду страхування обумовлюють високу ціну послуги.

Як наслідок, велика кількість агровиробників просто не можуть собі дозволити такої розкоші, як страхування.

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Окрім того, Україна знаходиться в зоні ризикованого землекористування, а це означає, що ризик небезпечних природних явищ та несприятливих погодних умов є доволі високим. Вплив цих ризиків на сільгоспвиробництво призводить до значних (до 70% 2003 р.) втрат врожайності.

Без державної підтримки розвиток дійсно ефективного механізму управління ризиками в сільському господарстві, на жаль, неможливий. Урядовці регулярно намагаються вигадати спосіб вирішення проблеми, але поки знайти дійсно працюючий інструмент підтримки та субсидування не вдається.

Нове віяння 2018 р. — це канадська система агрострахування. Ще на початку літа в Мінагрополітики повідомили, що розробка нової системи страхування ризиків базуватиметься на прикладі Канади. “Система підтримки сільгоспвиробників Канади побудована на цілковитій довірі між фермерами, страховими компаніями та державою, що дозволяє економити час, ресурси та забезпечувати довготривалий економічний ефект. Аналіз ефективних страхових систем, інструментів, підходів дозволить нам виробити власну оптимальну модель. Її впровадження допоможе покращити інвестиційний потенціал сільськогосподарського сектора, надасть можливість передбачати цінові та погодні ризики, стимулюватиме зростання АПК”, — повідомляють у відомстві.

Автор тексту Юрій Гусєв

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