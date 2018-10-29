Чи поховають фінтех-компанії банківський сектор України

Як стало відомо журналу БІЗНЕС, США і Китай лідирують в рейтингу фінтех-компаній, складеному інвестиційною компанією H2 Ventures й KPMG Fintech.
У топ-10 компаній увійшли:
- And Financial (Китай)
- JD Finance (Китай)
- Grab (Сінгапур)
- Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай)
- Sofi (США)
- Oscar Health (США)
- Nubank (Бразилія)
- Robin hood (США)
- Atom Bank (Великобританія)
- Lufax (Китай)
Укладачі рейтингу зазначають, що названі компанії залучають інвестиції рекордними темпами - понад $27 млрд за останні 12 місяців.
H2 Ventures і KPMG Fintech відзначають, що 26 компаній зі 100 за цей рік залучили $100 млн кожна, а перші чотири в рейтингу — понад $1 млрд кожна, відзначають.
У світі за 2017 рік у фінтех-індустрію було вкладено $16,6 млрд. Фінтех в усьому світі зараз розвивається дуже бурхливо і Україна – не виняток. За даними дослідження USAID та UNIT.City, наразі в Україні існує понад 80 фінтех-компаній різного ступеня зрілості. Активна поява нових стартапів припала на останні три роки - 58% компаній виникли після 2015 року. При цьому 84% фінтех-компаній вже ведуть операційну діяльність, і лише 16% залишаються на стадії формування. Питання зараз полягає в тому, чи витіснять фінтех компанії традиційні банки, чи між ними буде досягнута синергія.
Фінансові технології або фінтех (англ. FinTech) – сектор, в якому працюють компанії, що використовують технології та інновації, щоб конкурувати з традиційними фінансовими організаціями – банками і посередниками на ринку фінансових послуг. До фінтех відносяться як технологічні стартапи, так і великі фінансові організації, які намагаються покращити і оптимізувати послуги.
Докладніше про тенденції в сфері фінтех та перспективи розвитку банківського сектору, читайте у листопадовому випуску журналу БІЗНЕС.