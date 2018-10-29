Чи поховають фінтех-компанії банківський сектор України

За даними дослідження USAID та UNIT.City в Україні існує понад 80 фінтех-компаній різного ступеня зрілості.

Як стало відомо журналу БІЗНЕС, США і Китай лідирують в рейтингу фінтех-компаній, складеному інвестиційною компанією H2 Ventures й KPMG Fintech.

У топ-10 компаній увійшли:

And Financial (Китай) JD Finance (Китай) Grab (Сінгапур) Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай) Sofi (США) Oscar Health (США) Nubank (Бразилія) Robin hood (США) Atom Bank (Великобританія) Lufax (Китай)

Укладачі рейтингу зазначають, що названі компанії залучають інвестиції рекордними темпами - понад $27 млрд за останні 12 місяців.

H2 Ventures і KPMG Fintech відзначають, що 26 компаній зі 100 за цей рік залучили $100 млн кожна, а перші чотири в рейтингу — понад $1 млрд кожна, відзначають.

У світі за 2017 рік у фінтех-індустрію було вкладено $16,6 млрд. Фінтех в усьому світі зараз розвивається дуже бурхливо і Україна – не виняток. За даними дослідження USAID та UNIT.City, наразі в Україні існує понад 80 фінтех-компаній різного ступеня зрілості. Активна поява нових стартапів припала на останні три роки - 58% компаній виникли після 2015 року. При цьому 84% фінтех-компаній вже ведуть операційну діяльність, і лише 16% залишаються на стадії формування. Питання зараз полягає в тому, чи витіснять фінтех компанії традиційні банки, чи між ними буде досягнута синергія.

Фінансові технології або фінтех (англ. FinTech) – сектор, в якому працюють компанії, що використовують технології та інновації, щоб конкурувати з традиційними фінансовими організаціями – банками і посередниками на ринку фінансових послуг. До фінтех відносяться як технологічні стартапи, так і великі фінансові організації, які намагаються покращити і оптимізувати послуги.

Докладніше про тенденції в сфері фінтех та перспективи розвитку банківського сектору, читайте у листопадовому випуску журналу БІЗНЕС.