Кредитування агросектора: умови і пропозиції

Усе більше вітчизняних банків активізують роботу з агросектором. Майже щоквартально свої плани на ринку фінансування аграріїв декларує новий гравець. Наприклад, нещодавно про це заявив “Альфа-Банк (Україна)”. Банкірам цікаві як агропідприємства малого та середнього бізнесу (МСБ), так і великі агрохолдинги.

Розмір має значення?

Ще не так давно від банкірів можна було почути, що великі вітчизняні агрохолдинги не можуть задовольнити свої потреби у коштах за рахунок кредитів вітчизняної банківської системи і, радше, шукатимуть великі обсяги фінансування на ринку капіталу, розміщуючи власні цінні папери за кордоном. У цьому зауваженні є певний сенс, але і для банкірів, і для великих аграрних виробників лишається багато простору для співпраці. Скажімо, нещодавно Кредобанк підписав угоду про кредитування одного з найбільших агропромислових холдингів України “Астарта-Київ”. Загальний обсяг фінансування складе майже 345 млн грн, строк — 24 місяці. Надані ресурси використовуватимуться на поповнення обігових кош­тів підприємств холдингу.

“Астарта” — публічний вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який понад 25 років працює в АПК України. До складу холдингу входять вісім цукрових заводів, завод з переробки сої, молочні ферми, агрофірми із загальним земельним банком у 250 тис.га та п’ять елеваторних комплексів.

Зазначимо, що приблизно у цей же час “Астарта” отримала позику від ЄБРР у розмірі $20 млн для поповнення обігового капіталу компаній “Зерно-Агротрейд” і “Цукор­агропром”, що входять до складу холдингу.

Отже, бачимо, що банківські програми кредитування лишаються цікавими для великих агровиробників. Самі ж банки, хоч і декларують зацікавленість у розвитку фінансування малого та середнього бізнесу, не відмовляються й від надання великих за обсягами кредитних ліній.

Паперова економіка

Варто зазначити, що останнім часом задачі бізнесу можна вирішувати за допомогою не тільки і не стільки класичного кредитування, скільки фінансового сервісу. Власне, банкіри давно розширюють свій інструментарій. Усе більше банків працюють з таким інструментом, як аграрні розписки. Механізм роботи аграрної розписки простий: сільгоспвиробник укладає з банком угоду, за якою останній надає фінансування, а клієнт повертає його пізніше з виручки від реалізації зібраного врожаю.

Нагадаємо, що аграрні розписки в Україні впроваджують з 2014 р. Цим займаються Проект IFC “Аграрні розписки в Україні”, Міністерство аграрної політики і продовольства та Міністерство юстиції за сприяння уряду Швейцарії.

За даними Проекту, станом на 27 серпня вже виписано 674 аграрні розписки на 4,3 млрд грн. Із цієї суми 2,5 млрд грн припадає на товарні аграрні розписки, 1,8 млрд грн — на фінансові.

Цього літа до Проекту IFC “Аграрні розписки в Україні” приєднався ПУМБ, що завдяки цьому надав своїм клієнтам новий інструмент залучення банківського фінансування під заставу майбутнього врожаю. У липні банк уклав першу таку угоду, надавши сільгоспвиробнику з Сумської області кредит у розмірі 45 млн грн.

Командна робота

Не секрет, що вже чимало віт­чизняних банків спеціалі­зуються на роботі з агросектором і багато гравців декла­рують плани розвитку на цьому ринку. Враховуючи особ­ливості цього бізнесу, банкіри нерідко пропонують спеціальні продукти, адаптовані саме під аграрних клієнтів. “Фішкою” фінустанов є так звані партнерські програми, що передбачають пільгові умови фінансування. Банки пропонують їх спільно з провідними компаніями-постачальниками, які дають можливість придбати нові сільськогосподарську техніку й обладнання, а також засоби захисту рослин (ЗЗР) за спеціальними вигідними умовами. Здебільшого великі банки мають серед партнерів по кілька десятків виробників (дистриб’юторів) техніки та ЗЗР. Зазвичай партнерські програми дозволяють агровиробникам вирішити свої задачі з меншими затратами, ніж якщо б ішлося про стандартні умови банківського кредитування. Переваг для агровиробників багато. По-перше, це можливість придбати високоякісну техніку або ЗЗР від провідних виробників і при цьому не виводити власні кошти з обігу. По-друге, відсоткова ставка (комісійні) за встановлення ліміту по партнерських програмах є значно нижчою, ніж за стандартними умовами фінансування. По-третє, такі програми передбачають можливість застосування сезонного графіку сплати за кредитом на покупку техніки. Що це, як не врахування специфіки агробізнесу?

Основні умови та вартість фінансування придбання ЗЗР такі. Строки фінансу­вання — шість-дев’ять місяців. Вартість фінансування, що надається у вигляді банківських гарантій, — у кілька разів нижча за вартість банківського кредиту.

Документарні операції поєднують в собі розрахункові, гарантійні та кредитні операції, що дозволяють враховувати інтереси різних учасників угоди. Вартість даних послуг набагато нижча за вартість звичайного кредитування.

Гарантії великих банків визнаються більшістю українських й іноземних компаній. Частіше за все найвигідніші умови пропонують банки із західним капіталом. Зокрема, слід зазначити, що тут можна зустріти пропозиції на придбання техніки з терміном фінансування на строк до п’яти років. До речі, зараз в аграріїв майже завжди є можливість обрати форму фінансування: кредит або лізинг. Власний внесок — від 20% вартості техніки. У забезпечення надається сама техніка, що купується.

Вартість фінансування придбання нової сільгосптехніки залежить від розміру власного внеску та строку фінансування — від 10,4% річних у гривні (кредит) та від 1% річних у доларах США (лізинг).

Партнерські програми передбачають навіть отримання короткострокового фінансування під заставу врожаю. Партнерами банку у даному випадку виступають компанії — власники складських приміщень, елеваторів. Банк їм довіряє, і вони виступають своєрідними гарантами збереження врожаю. “Бездоганна репутація зернових складів партнерів забезпечить підтримку якості і кількості зернових, що зберігаються”, — зазначається на сайті одного з банків. Таке фінансування підійде тим виробникам, які очікують на сезонне зростання цін на зернові. Даний продукт дозволяє, з одного боку, максимально оперативно отримати кошти на поповнення обігового капіталу, а з іншого — забезпечити якісне зберігання своєї продукції на сучасних елеваторах. Подібні партнерські програми передбачають спрощені умови: мінімальний пакет документів; спрощена схема прийняття рішення по кредиту; можливість заміни застави під час дії кредитного договору; можливість продажу застави під час дії кредитного договору та спрощення процедури передачі права власності на зернові та їх поставки з використанням подвійних складських свідоцтв.

Максимальний розмір ліміту у таких випадках зазвичай складає до 80% вартості зерна, що надано у забезпечення. Строк кредитування — на п’ять днів менше, ніж термін зберігання зерна за подвійним складським свідоцтвом, але не пізніше 31 травня року, наступного за роком збору врожаю зерна, яке надається в заставу.

Предметом застави можуть бути зернові та олійні культури, що зберігаються за подвійним складським свідоцтвом (пшениця, насіння соняшнику, ріпак, ячмінь, жито, кукурудза, соя). Самі подвійні свідоцтва мають бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Їм не страшно

За даними аналітичного дослід­ження Світового банку щодо агрострахування, відзначається збільшення обсягів таких операції у межах програм фінансування.

Зокрема, 2017 р. кількість договорів, укладених в рамках участі страхових компаній у подібних програмах, зросла на 21% — до 309. Однак, за даними дослідження, йдеться переважно про програми за участю держави, зокрема таких організацій, як ПАТ “Аграрний фонд” та ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ).

Водночас програм агрострахування за участю банків обмаль. Найвідоміший приклад — це комплексна програма для агробізнесу від “Креді Агріколь Банку”, виробника ЗЗР Syngenta та СК “АХА Страхування”, що реалізована за сприяння IFC. Програма доступна сільгоспвиробникам у Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

На 27.08.18 р. виписано 674 аграрні розписки на 4,3 млрд грн. Із цієї суми 2,5 млрд грн — товарні аграрні розписки, 1,8 млрд грн — фінансові

Державний внесок

Треба визнати, що наразі є чимало програм фінансування агровиробників за участю держави. Реалізуються вони переважно через державні банки: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укр­газбанк та ПриватБанк. Зокрема, останній підтримує п’ять таких програм.

Наймасштабнішою є про­грама компенсації вартості віт­чизняної техніки: 25% для всіх підприємств агробізнесу, що придбали техніку, починаючи з 1 січня 2018 р. Додаткову компенсацію 15% (тобто у сумі 40%) передбачено для невеликих фермерських господарств, які придбали техніку починаючи з 7 лютого 2018 р. Ідеться про фермерські господарства із земельними наділами до 500 га та виручкою до 15 млн грн або фермерські кооперативи, що обробляють до 100 га.

Також можна згадати програму для невеликих фермерських господарств зі здешевлення кредитів “АгроКУБ”.

На поточні потреби в рамках програми аграрії можуть отримати до 500 тис.грн. Також програма працює з кредитами на придбання основних засобів, будівництво (реконструкцію) об’єктів сільгосп­призначення. У даному випадку надаються невідновлювані кредитні лінії на строк до трьох років в розмірі до 9 млн грн. За такими кредитами передбачена компенсація відсотків у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не більше фактично виплачених відсотків (комісійних) за вирахуванням 1% річних у рамках кредитних програм.

Діє також програма компенсації 80% вартості насіння вітчизняної селекції (на суму до 30 тис.грн), що поширюється на невеликі фермерські господарства.

Варто пригадати програму здешевлення кредитів підприємствам у “нішових” галузях тваринництва (вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура), що передбачає компенсацію в розмірі фактично виплачених відсотків (комісійних) за вирахуванням 3% річних у рамках кредитних програм. На таких умовах можна взяти до 1 млн грн на поточні потреби і до 100 млн грн (на п’ять років) для придбання основних засобів сільгоспвиробництва, здійс­нення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільгосппризначення.

Є також програма компенсації 25% сум кредитів на строк до п’яти років на будівництво (реконструкцію) тваринницьких комплексів, яка передбачає можливість отримати компенсацію 25% кредиту до п’яти років у розмірі до 500 млн грн. Ідеться про позики на будівництво та реконструкцію ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сіль­госппродукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного поход­ження, що належать до II категорії).

Отже, бачимо, що наразі банківська система як окремо, так і у партнерстві з постачальниками і державними органами шукає нові можливості фінансування АПК на прийнятних умовах. Проте на ринку лишається ще безліч невирішених проблем. Невеликі господарства часто просто не мають достатньої застави для отримання необхідного кредиту або не можуть задовольнити вимогам фінустанов щодо прозорості ведення бізнесу. До того ж важливим питанням лишається скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення, що могло б створити прозорий ринок землі та спростити для аграріїв процес залучення кредитів та інвестицій.

Багато банків зараз фокусуються на обслуговуванні клієнтів з агропромислового комплексу. Проте лише одиниці працюють з найменшими сільгоспвиробниками, у тому числі з фізичними особами — підприємцями, а також з представниками особистих селянських господарств. Про особливості мікрокредитування в агросекторі БІЗНЕСу розповів Олександр Китайгородський, начальник управління мікрокредитування Мегабанку.

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