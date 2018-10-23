На що звертати увагу, коли пропонують угоду в криптовалюті

Георгій Джаніашвілі, юрист юридичної фірми “Ілляшев та Партнери”

Слова криптовалюта, токен чи ICO вже не є новими майже ні для кого. Під криптовалютою частіше за все розуміється різновид цифрової валюти, створення і контроль за якою базуються на криптографічних методах. Як правило, облік криптовалют децентралізований, емісія може відбуватися через майнінг, форжінг або ICO. Але поки що у світі немає єдиного розуміння і закону, що регулює всі процеси, пов'язані з криптовалютами, лише окремі згадки. Наприклад, в Естонії в законі про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, а також у податковому праві згадується термін “віртуальна валюта”. Слід зазначити, що в Естонії потрібна ліцензія на діяльність з обміну грошей у віртуальній валюті і надання послуг віртуального валютного гаманця.

2015 р. Європейський суд постановив, що операції обміну біткойнів на фіатні валюти звільняються від ПДВ. У рішенні уточнюється, що закон про ПДВ поширюється на поставку товарів і надання послуг. Транзакції у біткойнах були віднесені до платіжних операцій з валютами, монетами та банкнотами, тому не підлягають оподаткуванню. Враховуючи це, суд рекомендував всім країнам — членам Євросоюзу виключити криптовалюти з числа активів, що підлягають оподаткуванню.

Зараз ніхто точно не знає, скільки криптовалютних угод проходить щодня, але з упевненістю можна сказати, що багато. На що ж варто звернути увагу, якщо ваш партнер пропонує здійснити операцію саме в криптовалюті?

Вибір криптовалюти

Зараз в обігу знаходиться близько 1,3 тис. криптовалют. Деякі з них знаходяться на ринку досить довго і мають певний ступінь довіри. Наприклад, біткойн (BTC), Ефір (ETH) або Ріплі (Ripple). При здійсненні операцій потрібно дізнатися, що дана криптовалюта/токен дають, на що та як її можна обміняти. Адже деякі токени можна придбати за біткойни, а навпаки вже ніяк. Або ж можна купити токен за національну валюту, але неможливо обміняти її назад. Під деякими криптовалютами замасковані “піраміди”, коли торгівля відбувається тільки в одній системі і тільки між її учасниками, а учасник, який приводить “друга”, отримує бонус. Тому варто детально ознайомитися з тим чи іншим токеном в публічному проспекті або White paper.

Вибір обмінника або біржі

Існують онлайн- та офлайн-обмінники криптовалют, але невід’ємною складовою їх роботи є комісійні. Вони можуть відрізнятися у різних сервісів, і в середньому становлять 4-5% від суми операції. Цей показник залежить від того, на яку біржу орієнтується той чи інший обмінник при визначенні курсу, оскільки котирування на них відрізняються, і з якою валютою ви взаємодієте.

Обираючи обмінник або біржу, обов’язково звертайте увагу на прозорість умов формування курсу обміну і комісійних. Так само важливим є кількість проведених угод і (або) відгуків. Якщо обмінник або біржа зареєстровані давно, але насправді угод проведено мало, варто задуматися, а чи є сенс ризикувати?

Правила AML (anti money laundering)

Також вас має насторожити, якщо біржа або обмінник не вимагають від вас дані для ідентифікації особи за правилами щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. З великою ймовірністю, такі біржа або обмінник працюють лише тимчасово і не факт, що ви отримаєте бажаний результат.

Вибір партнера для операції

Не варто забувати, що криптовалюта децентралізована. Це означає відсутність відповідальної ланки між продавцем та покупцем. Тому є певний ризик для угоди. Наприклад, якщо ви купуєте в інтернет-магазині пилосос за євро або долари, то в разі шахрайства можливо відмінити угоду через банк. У випадку з криптовалютами це неможливо. Навіть якщо ви звернетеся до поліції, виникнуть труднощі в ідентифікації транзакції. І наостанок: для здійснення операцій з криптовалютами детально ознайомтеся з діючою юридичною практикою у вашій країні, щоб уникнути неприємних сюрпризів.