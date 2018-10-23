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Вівторок, 23 жовтня 2018 10:34

На що звертати увагу, коли пропонують угоду в криптовалюті

Георгій Джаніашвілі, юрист юридичної фірми “Ілляшев та Партнери” Георгій Джаніашвілі, юрист юридичної фірми “Ілляшев та Партнери”

Георгій Джаніашвілі, юрист юридичної фірми “Ілляшев та Партнери”

Слова криптовалюта, токен чи ICO вже не є новими майже ні для кого. Під криптовалютою частіше за все розуміється різновид цифрової валюти, створення і контроль за якою базуються на криптографічних методах. Як правило, облік криптовалют децентралізований, емісія може відбуватися через майнінг, форжінг або ICO. Але поки що у світі немає єдиного розуміння і закону, що регулює всі процеси, пов'язані з криптовалютами, лише окремі згадки. Наприклад, в Естонії в законі про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, а також у податковому праві згадується термін “віртуальна валюта”. Слід зазначити, що в Естонії потрібна ліцензія на діяльність з обміну грошей у віртуальній валюті і надання послуг віртуального валютного гаманця.

2015 р. Європейський суд постановив, що операції обміну біткойнів на фіатні валюти звільняються від ПДВ. У рішенні уточнюється, що закон про ПДВ поширюється на поставку товарів і надання послуг. Транзакції у біткойнах були віднесені до платіжних операцій з валютами, монетами та банкнотами, тому не підлягають оподаткуванню. Враховуючи це, суд рекомендував всім країнам — членам Євросоюзу виключити криптовалюти з числа активів, що підлягають оподаткуванню.

Зараз ніхто точно не знає, скільки криптовалютних угод проходить щодня, але з упевненістю можна сказати, що багато. На що ж варто звернути увагу, якщо ваш партнер пропонує здійснити операцію саме в криптовалюті?

Вибір криптовалюти

Зараз в обігу знаходиться близько 1,3 тис. криптовалют. Деякі з них знаходяться на ринку досить довго і мають певний ступінь довіри. Наприклад, біткойн (BTC), Ефір (ETH) або Ріплі (Ripple). При здійсненні операцій потрібно дізнатися, що дана криптовалюта/токен дають, на що та як її можна обміняти. Адже деякі токени можна придбати за біткойни, а навпаки вже ніяк. Або ж можна купити токен за національну валюту, але неможливо обміняти її назад. Під деякими криптовалютами замасковані “піраміди”, коли торгівля відбувається тільки в одній системі і тільки між її учасниками, а учасник, який приводить “друга”, отримує бонус. Тому варто детально ознайомитися з тим чи іншим токеном в публічному проспекті або White paper.

Вибір обмінника або біржі

Існують онлайн- та офлайн-обмінники криптовалют, але невід’ємною складовою їх роботи є комісійні. Вони можуть відрізнятися у різних сервісів, і в середньому становлять 4-5% від суми операції. Цей показник залежить від того, на яку біржу орієнтується той чи інший обмінник при визначенні курсу, оскільки котирування на них відрізняються, і з якою валютою ви взаємодієте.

Обираючи обмінник або біржу, обов’язково звертайте увагу на прозорість умов формування курсу обміну і комісійних. Так само важливим є кількість проведених угод і (або) відгуків. Якщо обмінник або біржа зареєстровані давно, але насправді угод проведено мало, варто задуматися, а чи є сенс ризикувати?

 

Правила AML (anti money laundering)

Також вас має насторожити, якщо біржа або обмінник не вимагають від вас дані для ідентифікації особи за правилами щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. З великою ймовірністю, такі біржа або обмінник працюють лише тимчасово і не факт, що ви отримаєте бажаний результат.

 

Вибір партнера для операції

Не варто забувати, що криптовалюта децентралізована. Це означає відсутність відповідальної ланки між продавцем та покупцем. Тому є певний ризик для угоди. Наприклад, якщо ви купуєте в інтернет-магазині пилосос за євро або долари, то в разі шахрайства можливо відмінити угоду через банк. У випадку з криптовалютами це неможливо. Навіть якщо ви звернетеся до поліції, виникнуть труднощі в ідентифікації транзакції. І наостанок: для здійснення операцій з криптовалютами детально ознайомтеся з діючою юридичною практикою у вашій країні, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

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Рубрика: Фінанси
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