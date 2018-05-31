Аграрна весна

Через затяжну зиму поточного року сезон кредитування посівної кампанії значно змістився. Свіжих офіційних даних щодо обсягів кредитування поки немає, проте банки запевняють, що надавали більше фінансування, аніж минулого сезону.

Давай розписку

Одним із “хітів” сезону очікувано стали аграрні розписки. З початку року аграрії оформили 275 фінансових розписок, що дозволило їм залучити 1,7 млрд грн. Про це з посиланням на Міжнародну фінансову корпорацію (IFC) інформує Всеукраїнська аграрна рада. Експерт фінансового сектора IFC Кирило Мухомедзянов нагадав, що до 2018 р. реалізовувався пілотний проект, який охоплював лише частину областей України. “Цьогоріч дія інструмента фінансових розписок поширилася на всю територію країни. За період реалізації було видано 457 розписок (285 фінансових і 172 товарні)”, — пояснює представник IFC. Аграрна розписка — це документ, який містить зобов’язання поставити майбутню сільгосппродукцію або сплатити отримані внаслідок її реалізації кошти задля термінового отримання ресурсів (фінансових, товарних чи у вигляді наданих послуг чи виконаних робіт), необхідних для ведення сільськогосподарської діяльності. Загалом проект “Аграрні розписки в Україні”, який реалізується IFC, за 2015-2018 рр. дозволив аграріям залучити 2,85 млрд грн. Як зазначає пан Мухомедзянов, цим інструментом скористалися переважно середні (53%) і дрібні (38%) господарства.

Як відомо, чимало невеликих фермерських господарств фінансову і виробничу звітність ведуть неналежним чином, що дуже звужує можливості банківського кредитування. У випадку з аграрними розписками основними вимогами є наявність документів на земельну ділянку, де буде вирощуватися урожай, який і стає заставою. IFC прогнозує, що впродовж найближчих двох років аграрні розписки здатні залучити до аграрного сектора до 14 млрд грн. ($520 млн). Дію інструмента планують поширити на тваринництво, зокрема свинарство та молочарство.

Мікрорівень

Банки починають звертати увагу на найменших агровиробників. Щоправда, поки таких прецедентів небагато. Дрібних аграріїв беруть на обслуговування та розглядають як позичальників невеликі, переважно регіональні банки. Зокрема, банк “Львів” у разі видачі кредиту господарствам, що займаються вирощуванням зернових, орієнтується на наявність у сільгоспвиробника від 100 га землі, а в разі кредитування підприємства тваринницького напряму — на виробників, що мають від 100 голів великої рогатої худоби (ВРХ). За словами Наталії Козак, менеджера бізнес-клієнтів банку “Львів”, фінустанова з початку цього року почала більше кредитувати сільгосппідприємства, і зараз частка “аграрних” кредитів складає 25% загального кредитного портфеля. “Маємо програму з надання кредитів під поточні потреби на строк до двох років, а також під інвестиційні — до п’яти років”, — зазначає представник банку. Обов’язковою умовою кредитування є наявність заставного майна, але при цьому фінустанова не прив’язується виключно до нерухомості. У випадку з аграріями заставою може слугувати обладнання чи техніка, навіть вживані. Представники невеликих банків роблять ставку на гнучкість та оперативність. “Не можу сказати, що наш банк має найнижчі ставки по кредитуванню, вони на рівні 19-20% річних при кредитуванні в гривні, — зауважує пані Козак. — Але ми забезпечуємо швидкість прийняття рішень. За умови, що клієнт з першого разу подав усі необхідні документи, рішення з надання кредиту приймається впродовж чотирьох-п’яти днів”.

Нещодавно перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк (наразі в.о. міністра) виступив з ініціативою кредитування фермерів для придбання ними земельних ділянок. За словами чиновника, кредити під 20% річних та на строк до п’яти років не можуть створити комфортні умови для придбання земельних ділянок, що мають стати для фермерів інструментом для отримання прибутку. На думку пана Мартинюка, виходом з цієї ситуації має бути організація державними інституціями кредитно-гарантійного агентства. “Ця структура має забезпечити контроль за видачею дешевих кредитів в гривні на термін до 30 років під низькі відсотки на рівні 3-4% на рік. Ці доступні ресурси почнуть рух аграрної сфери в бік розвитку нових земельних відносин, коли будуть прийняті законопроекти, які запустять механізм вільного ринку землі”, — пояснює в.о. міністра. Але тут постає традиційне питання: де взяти гроші для такого пільгового кредитування?

Не халявник, а партнер!

Дуже популярними залишаються різноманітні партнерські програми. Банки виступають партнерами як приватних компаній, так і державних структур.

Наприклад, нещодавно Банк Кредит Дніпро та ПАТ “Аграрний фонд” розпочали спільну програму фінансування виробників сільгосппродукції. “Попит на форвардну програму від Аграрного фонду з кожним роком набирає обертів, тому ми вирішили залучити до фінансування банки, щоб якомога більше агровиробників змогли скористатися цим інструментом”, — зазначив Андрій Радченко, голова правління ПАТ “Аграрний фонд”. За його словами, основна мета спільної програми фінансування — підтримка малих та середніх агровиробників, створення зручної для аграріїв системи отримання коштів.

За форвардним контрактом передплата складає 65% загальної вартості контракту. Остаточний розрахунок відбувається за ринковими цінами на момент поставки зерна. Відсоткова ставка — 21% в гривні. Вимоги банку такі: основний вид діяльності — сільське господарство (рослинництво — не менше 70%), лише юридичні особи (строк існування бізнесу — від двох років), прибуткова діяльність, земельний банк від 300 га. Начальник управління розвитку продажів у агробізнесі Банку Кредит Дніпро Євген Хуриленко вважає, що нові формати партнерських програм з провідними операторами аграрного ринку дозволять максимально розширити інструментарій фінансової підтримки агровиробників з метою підвищення рентабельності та ефективності їхньої діяльності.

Загалом проект “аграрні розписки в Україні”, який реалізується ifc, за 2015-2018 рр. Дозволив аграріям залучити 2,85 млрд грн.

У свою чергу, Кредобанк підписав меморандум із Мінагрополітики про приєднання до державної програми підтримки тваринництва. Програма дозволить клієнтам банку отримати з бюджету компенсацію відсоткової ставки за кредитами, яка може здешевити вартість кредитних ресурсів до 3% річних у гривні або ж відшкодувати 25% суми кредиту. Програма орієнтована на підтримку “нішових” галузей сільського господарства: вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультури. Відповідно до умов програми клієнти банку, що працюють у вказаних галузях та залучили в національній валюті короткострокові кредити для покриття виробничих витрат та середньострокові і довгострокові кредити для покриття витрат інвестиційного характеру в розмірі до 100 млн грн., можуть отримати компенсацію нарахованих та сплачених у поточному році відсотків за кредитом. Розмір компенсації — 1,5 облікової ставки НБУ, але не більше відсоткової ставки за кредитом мінус 3%. Часткову компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів в розмірі 25% суми одержаного кредиту (в обсязі до 500 млн грн. на один об’єкт у національній валюті по кредиту на строк до п’яти років), можна отримати на відшкодування фактично понесених інвестиційних витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження). Учасниками програми можуть стати підприємства, що 2018 р. братимуть або взяли кредити на передбачені нею цілі.

Розвивається і “приватне партнерство”. Зокрема, “OTП Банк” і компанія UKRAVIT (один з провідних вітчизняних виробників засобів захисту рослин) розробили унікальні умови кредитування аграріїв. Відтепер представники аграрної галузі можуть отримати кредити на купівлю продукції компанії. За умовами програми пільгова відсоткова ставка 0,01% річних діє впродовж шести місяців, а починаючи з сьомого місяця — ставка від 17% річних. Попереднє рішення про фінансування приймається лише за один день, кошти стають доступними на рахунку вже за шість-дев’ять днів. Максимальна сума фінансування — 15 млн грн. Що важливо: якщо обсяг фінансування не перевищує 12 млн грн., заставою за кредитом можуть бути виключно аграрна розписка або майбутній врожай. Завдяки партнерським програмам з постачальниками засобів захисту рослин, агрохімії, добрив і палива вартість фінансування стає значно привабливішою.