У пошуках інвестицій

За офіційними даними НБУ, населення накопичило понад 304 млрд грн., які не працюють на економіку, адже просто лежать вдома. А це майже 41% бюджету України. Якщо ці кошти залучити до українського бізнесу, країна зможе суттєво підвищити свої економічні показники. І з огляду на це питання фінансування та розвитку малого та середнього бізнесу наразі піднімається все частіше, оскільки в сучасних реаліях саме середній бізнес стане рушійною силою відновлення та стійкого розвитку вітчизняної економіки. Середній бізнес є витривалішим у періоди криз, адже йому набагато простіше адаптувати свою роботу під нові економічні умови та максимально оперативно реагувати на зміни і коливання ринку.

Питання залучення коштів населення для довготривалого фінансування бізнесу залишається відкритим. Населення, якщо і зважується вкладати накопичення, часто-густо обирає банківські депозити. Причому, вкладаючи гроші в банківські депозити, громадяни втрачають прибуток, оскільки відсоткові ставки не перекривають рівень інфляції. Водночас українці воліють зберігати свої кошти в нерухомості, але вона дешевшає, і це також не найкращий варіант з огляду інвестиційної привабливості.

Лише за січень поточного року обсяг зареєстрованих регулятором випусків корпоративних облігацій склав 954,7 млн грн.

У свою чергу, ринок корпоративних облігацій, що міг би стати ефективним механізмом інвестування для населення, фактично не розвинутий. Проте не можна казати, що ринку немає взагалі. Протягом 2017 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала 114 випусків облігацій підприємств на 8,35 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 р. обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 2,8 млрд грн. У вказаному обсязі 5,65 млрд грн. припадає на облігації, емітовані підприємствами, 2,7 млрд грн. — банками. Лише за січень поточного року обсяг зареєстрованих регулятором випусків корпоративних облігацій склав 954,7 млн грн.

Лідери торгів

Наразі торги облігаціями підприємств сконцентровані переважно на двох фондових біржах — “Перспектитва” та “ПФТС”. За даними НКЦПФР, торік обсяг торгів корпоративними облігаціями (без урахування облігацій, випущених банками) на організованому ринку склав 6,1 млрд грн., з них на ФБ “ПФТС” — 3,2 млрд грн., на ФБ “Перспектива” — 2,1 млрд грн. Варто зазначити, що йдеться переважно про цінні папери (ЦП) великих емітентів, з якими працюють професійні інвестори та торговці ЦП. Про масові інвестиції населення у ці інструменти фондового ринку мови нема. Власне, за даними ФБ “Перспектива”, лідерами торгів в сегменті корпоративних боргових паперів за січень — березень стали два випуски облігацій “Укрпошти”, два випуски АТ “Трест Жилбуд-1” та цінні папери, емітовані “АльфаБанком (Україна)”. Що стосується ФБ “ПФТС”, то на цьому майданчику лідерами ринку корпоративних облігацій за січень — березень стали папери таких емітентів, як “ТАСкомбанк”, “Конкорд Кепітал”, “Домінанта Трейд”, “Інвестиційний Капітал Україна” та “Український будівельноінвестиційний банк”.

Оферта для населення

Нещодавно представник українського середнього бізнесу лізингова компанія “ЕСКА Капітал” ініціювала запуск в Україні механізмів залучення грошей населення через інструмент корпоративних облігацій. Фактично це чи не перший в Україні приклад, коли компанія з сегмента середнього бізнесу випустила корпоративні облігації для фізичних осіб. Зазначимо, що йдеться про випуск цінних паперів на 30 млн грн. Дохід з облігацій перевищує дохід за депозитами. “Останні 10 років з кварталу в квартал і з року в рік компанія демонструє збільшення чистого прибутку, незважаючи на кризові явища в економіці, — зауважує Сергій Васьков, керуючий партнер лізингової компанії “ЕСКА Капітал”. — Таких компаній, як наша, у середньому бізнесі багато. Ми бачимо, що корпоративні облігації середнього бізнесу можуть стати альтернативою для заощадження грошей та інструментом розвитку внутрішнього ринку. Водночас у країнах, що розвиваються, бум корпоративних облігацій триває останні п’ять років”. Фондові експерти вважають, що у довгостроковій перспективі через корпоративні облігації бізнес зможе вдало залучати інвестиції від населення, адже потенціал нашого фондового ринку наближається до 200 млрд грн.