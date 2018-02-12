Гроші не проблема

Більшість міжнародних та українських експертів, фінансистів та підприємців переконані, що саме за малим та середнім бізнесом — майбутнє та економічне процвітання будь-якої країни. Не секрет, що для розвитку МСБ потрібне постійне, стабільне та порівняно дешеве фінансування. Останніми роками ситуація з цим в Україні склалась не найкраща.
Зараз українські банки переорієнтували свої кредитні програми на короткострокові високодохідні продукти. Кредитування підприємств сконцентрувалося в сегменті великого корпоративного бізнесу, а захмарні відсоткові ставки, по суті, відрізали МСБ від позикових коштів. Підприємці вимушені постійно шукати альтернативні банківському джерела фінансування.
Питання відновлення фінансування цього сегмента постає все частіше, а попит на банківське кредитування з боку МСБ зростає. Велика кількість фінустанов заявляють, що для них кредитування МСБ є ледь не найголовнішим напрямком. Запускається безліч нових продуктів. Одні кредитори видають кошти тільки під заставу майна, інші готові надавати позички без забезпечення. Важливо зрозуміти, чи кредитують підприємців гравці вітчизняного фінансового сектору? Які умови вони пропонують своїм клієнтам?
Державний вплив
Основними факторами, що грають роль при виборі клієнтом банку для отримання коштів, є: оперативність обробки заявки та прийняття банком рішення про видачу кредиту, відсоткова ставка, максимальна сума кредиту, термін кредитування, наявність пільгового періоду. БІЗНЕС оцінив роботу з клієнтами МСБ найбільш активних у цьому сегменті українських банків за зазначеними критеріями.
За кожним показником банки отримали бали від 1 до 10. Остаточне місце у рейтингу залежало від середнього балу за усіма критеріями. Також бралися до уваги оперативність та якість надання інформації щодо кредитування call-центрами фінустанов.
За результатами проведеного дослідження першу позицію на ринку кредитування МСБ поділили між собою Ощадбанк та Укргазбанк. Обидва пропонують своїм клієнтам конкурентно низьку відсоткову ставку та непогані умови кредитування. Наприклад, стандартна ставка кредиту для МСБ від Укргазбанку складає 19,4%, але її можна знизити майже до 14%, якщо підприємець погоджується на оформлення зарплатних карток та переведення до банку фінансових потоків. Окрім того, Укргазбанк має договір з Німецько-Українським фондом, націлений на здешевлення кредитування підприємців, що також передбачає низький відсоток та тривалий термін позички.
В свою чергу, керівництво другого лідера ринку, Ощадбанку, неодноразово наголошувало, що кредитування МСБ є для них одним з пріоритетних напрямків. Хоча обробка заявки у банку триває не менше двох тижнів, а пільговий період відсутній, відсоткова ставка та максимальний строк кредитування у три роки робить Ощадбанк одним з лідерів сегмента кредитування МСБ.
Ринковий стандарт
Умови кредитування малих та середніх підприємств у таких фінустановах, як “Райфайзенбанк Аваль”, УкрСиббанк, Укрексімбанк та ПУМБ, дуже схожі. Строк кредитування коливається в межах одного-трьох років, відсоткова ставка — 17-19% річних. Максимальна сума кредиту найчастіше не фіксована, а складає певний відсоток від річної виручки клієнта. Наприклад, в УкрСиббанку це 20%, в “Райфайзенбанку Аваль” — 15%. Банки зрідка пропонують своїм клієнтам пакет, що передбачає пільговий період. Часто цей механізм застосовують у тих випадках, коли прибуток бізнесу залежить від сезонності: в якийсь період він високий, в інший — низький. Але такі питання вирішуються вже безпосередньо з менеджерами у ситуаціях, коли без цього не обійтись. ПриватБанк, який наразі залишається найбільшим за обсягами активів банком в Україні, надає кредити під високий порівняно з іншими банками відсоток — 24% річних. На відміну від інших фінустанов, цей банк пропонує позичальникам пільговий період, але він доступний тільки для суб’єктів агросектора. У таких підприємств є можливість перші півроку дії кредитного договору виплачувати лише відсоткові нарахування. Безумовно, для сезонного бізнесу така пропозиція доречна і, можливо, певною мірою виправдовує високу відсоткову ставку. До того ж треба брати до уваги, що банк активно розвиває карткові кредитні продукти, які фактично здатні замінити програми мікрокредитування приватних підприємців.
Активна конкуренція
Слід зазначити, що найбільшим фінустановам відчутну конкуренцію в сегменті МСБ складають банки 2-ї та 3-ї групи за класифікацією НБУ. Справа у тому, що багато фінустанов свідомо створюють спеціалізовані підрозділи по роботі з підприємцями і добре розуміють потреби бізнесу. Помітну активність в сегменті МСБ демонструють “Креді Агріколь Банк”, ТАСКОМБАНК, “ПроКредит Банк”, Банк Кредит Дніпро, банк “Південний”. Серед регіональніх гравців можна виділити банк “Львів” та банк “Глобус”.
Причому треба брати до уваги, що конкуренція точиться одразу у багатьох напрямках. Менші за масштабом банки часто можуть краще оцінити потреби й запити конкретної категорії підприємців, застосувати гнучкіший підхід до оцінці бізнесу й розробки кредитних пропозицій. Наприклад, “ПроКредит Банк” традиційно робив акцент на мікрокредитування та роботу з МСБ, завдяки чому має великий досвід роботи з цією категорією клієнтів. У свою чергу, “Креді Агріколь Банк” має значний досвід роботи з невеликими агровиробниками, фермерськими господарствами. Інший приклад — Банк Кредит Дніпро, який окрім класичного кредитування пропонує сегменту МСБ документарні операції, оперативне надання банківських гарантій, у тому числі для участі у тендерах з державних закупівель. Отже, можна побачити, що масштабність банку та наявність у нього великої регіональної мережі, що покриває усю територію України, ще не є запорукою безумовного лідерства в сегменті МСБ.
Необхідний мінімум
Як виявилось, серед найбільших банків України є й ті, що взагалі не кредитують малий та середній бізнес або пропонують лише обмежену лінійку продуктів. Так, Укрсоцбанк та “Альфа Банк (Україна)”, що зараз перебувають у процесі злиття, пропонують підприємцям лише програми по овердрафту або ж кредити під заставу вже наявного депозиту в банку. Проте для багатьох підприємців саме такі програми лишаються найзручнішими для, наприклад, поповнення обігових коштів. Цікаво, що “Сбербанк”, який наразі залишається одним з найбільших банків в Україні, взагалі припинив будь-яке кредитування МСБ.
Щоб сформувати стійку фінансову систему в Україні і створити нормальний середній клас, державі та банкам просто необхідно рятувати малий та середній бізнес. Особливо з огляду на те, що внаслідок багатьох економічних, політичних та військових обставин рух фінансових потоків та умови для розбудови бізнесу значно ускладнились.
Андрій Мойсєєнко, заступник голови Правління Банку Кредит Дніпро:
— Чимало банків обирають МСБ пріоритетним напрямом своїх бізнес-стратегій, вважаючи його драйвером зростання економіки: сегмент динамічно розвивається, оперативно адаптуючись до змін ринкового середовища. Також МСБ надає банкам можливості для якіснішої диверсифікації кредитного портфеля порівняно з великим бізнесом.
Сьогодні МСБ має велику потребу в кредитуванні, проте економічна ситуація та рівень інфляції в країні негативно впливають на ринок капіталу. Вартість інвестиційних кредитів для бізнесу досить висока, а довжина ресурсів не дозволяє кредитувати на тривалі терміни. Наразі кредитування короткострокових розривів ліквідності — найбільш доступний і простий кредитний продукт для підприємств МСБ, що ведуть торговельну і виробничу діяльність. Наприклад, Банк Кредит Дніпро за три дні видає підприємствам з офіційним обігом і прибутком беззаставну “швидку фінансову допомогу” — овердрафт обсягом до 1 млн грн. терміном до одного року з автопролонгацією і можливістю безперервного використання протягом 60 днів.
Дедалі більше компаній малого і середнього бізнесу звертають увагу на ринок держзакупівель, отримавши прямий доступ до нього завдяки системі ProZorro. У більшості випадків для участі в тендерах підприємцям потрібна банківська гарантія, що дозволяє не виводити власні кошти з обігу. Як один з піонерів перспективного напряму документарних операцій, ми пропонуємо непокриті банківські гарантії на суму до 1 млн грн. При оформленні генерального договору на два роки клієнт може оформити таку гарантію за кілька годин.
Лібералізація торговельних відносин із багатьма країнами, зокрема ЄС, свідчить про перспективу подальшого зростання обсягів експортно-імпортних операцій. Клієнтам, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, наш банк надає оптимальні Forex-курси, валютний консалтинг і персональний дилінг — індивідуальний супровід угод клієнтів дилерами банку.
Минулого року банк активно розвивав аграрний напрям МСБ, напрацював досвід і підготував міцний плацдарм для масштабування на інші галузі: виробництво, IТ, будівництво, торгівлю, логістику. Ми маємо амбітні плани на 2018 р. із нарощування клієнтської бази і кредитного портфеля за рахунок оптимізації продуктових пропозицій, спрощення банківських процесів, упровадження оновленої системи Клієнт — Банк і мобільного додатку, підвищення професійних якостей галузевих менеджерів, розширення партнерських програм і каналів дистрибуції.