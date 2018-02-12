“Якщо малій компанії вдається знайти оптимальний пакет послуг, вона залишається з одним банком”

— Зацікавленість банків у кредитуванні та обслуговуванні малого та середнього бізнесу в останні роки значно зросла. Яка ж реальна ситуація на ринку з фінансуванням МСБ?
— Для початку необхідно окреслити сегмент малого та середнього бізнесу, адже для кожного банку він різний. У великих банках це компанії з оборотом 0,5-1 млрд грн. Що стосується дрібніших банків, то в їх клієнтів річний оборот може складати 10-30 млн грн. Тепер щодо власне фінансування. Звичайно, всі декларують бажання працювати з МСБ, але мало хто дійсно готовий розуміти цей бізнес, а відтак, пропонувати зручний сервіс та ефективні програми кредитування. Кредитний портфель ТАСКОМБАНКу в секторі МСБ ще два роки тому складав 100 млн грн., а зараз цей показник досяг 1,5 млрд грн. Такий значний приріст є результатом максимально продуманої політики банку в роботі з МСБ.
— Чим відрізняються потреби МСБ від потреб великого бізнесу?
— Різниця між малими та середніми компаніями і великими компаніями полягає лише у підходах до ризиків та управління. А от потреби в усіх однакові — як в оборотному фінансуванні, так і в інвестиційному. Адже кожна компанія або бізнес проживає власний життєвий цикл, який і передбачає різні матеріальні потреби у різний час. Хоча іноді бувають і виключення: ми досі дивуємось, коли зустрічаємо клієнтів, які ніколи не користувалися кредитними коштами, — для ринку це дуже рідкісне явище.
Іншою відмінною рисою є те, що великі корпорації, як правило, обслуговуються у трьох-чотирьох банках, а для МСБ це не актуально. Якщо малій компанії вдається знайти банк, що розуміє потреби свого клієнта та готовий запропонувати оптимальний пакет послуг та всі необхідні види фінансування, підприємець, як правило, залишається з одним банком. Саме тому продуктова лінійка ТАСКОМБАНКу в поєднанні з індивідуальним підходом нині здатна охопити потреби різних клієнтів: тих, кому потрібен базовий пакет обслуговування, і тих, хто прагне отримати від банку максимум послуг і фінансування. Наразі банк пропонує звичайне фінансування та такі інструменти, котрі не зустрінеш в одному банку, а саме лізинг, факторинг, документарні операції.
— В якій галузі малий та середній бізнес зараз найактивніший і потребує фінансової підтримки?
— Якщо враховувати сезон, то, звичайно, це агросектор та торгівля. Аграрії готуються до весняної посівної, їм кошти потрібні на добрива та й загалом на запуск свого наступного циклу. А торгівля в МСБ завжди займала близько 70% по затребуваності фінансування оборотних коштів. Виробництво та послуги, а це 15-20% кредитів, так само залишаються активними, незважаючи на сезон. У таких компаніях найчастіше потреба у фінансуванні залежить від керівництва або власника. Коли вони наважуються зробити наступний крок у розвитку своєї справи, щось збільшити, поліпшити, оптимізувати, тоді й залучають кошти. Мало хто планує свої інвестиційні перспективи на тривалий період у три-п’ять років. Найбільша ніша — це торговельне короткострокове (до року) фінансування оборотних коштів.
Загалом, для нас не так важливо, в якій галузі працює наш клієнт. Для нас важливо його чути і постійно підтримувати з ним контакт, а у випадку труднощів ми готові йти йому назустріч. Утім зважений ризик є ключовою частиною нашої політики, адже ми розуміємо, що несемо відповідальність за наших вкладників та їх кошти, які перерозміщуються в фінансування.