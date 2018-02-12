“Якщо малій компанії вдається знайти оптимальний пакет послуг, вона залишається з одним банком”

— Зацікавленість банків у кредитуванні та обслуговуван­ні малого та середнього бізнесу в останні роки значно зросла. Яка ж реальна ситуація на ринку з фінансуван­ням МСБ?

— Для початку необхідно окреслити сегмент малого та се­реднього бізнесу, адже для кожного банку він різний. У вели­ких банках це компанії з оборотом 0,5-1 млрд грн. Що сто­сується дрібніших банків, то в їх клієнтів річний оборот може складати 10-30 млн грн. Тепер щодо власне фінансування. Звичайно, всі декларують бажання працювати з МСБ, але мало хто дійсно готовий розуміти цей бізнес, а відтак, пропо­нувати зручний сервіс та ефективні програми кредитування. Кредитний портфель ТАСКОМБАНКу в секторі МСБ ще два роки тому складав 100 млн грн., а зараз цей показник досяг 1,5 млрд грн. Такий значний приріст є результатом макси­мально продуманої політики банку в роботі з МСБ.

— Чим відрізняються потреби МСБ від потреб велико­го бізнесу?

— Різниця між малими та середніми компаніями і вели­кими компаніями полягає лише у підходах до ризиків та управління. А от потреби в усіх однакові — як в оборот­ному фінансуванні, так і в інвестиційному. Адже кожна компанія або бізнес проживає власний життєвий цикл, який і передбачає різні матеріальні потреби у різний час. Хоча іноді бувають і виключення: ми досі дивуємось, коли зустрічаємо клієнтів, які ніколи не користувалися кредит­ними коштами, — для ринку це дуже рідкісне явище.

Іншою відмінною рисою є те, що великі корпорації, як правило, обслуговуються у трьох-чотирьох банках, а для МСБ це не актуально. Якщо малій компанії вдається зна­йти банк, що розуміє потреби свого клієнта та готовий запропонувати оптимальний пакет послуг та всі необ­хідні види фінансування, підприємець, як правило, зали­шається з одним банком. Саме тому продуктова лінійка ТАСКОМБАНКу в поєднанні з індивідуальним підходом нині здатна охопити потреби різних клієнтів: тих, кому потрібен базовий пакет обслуговування, і тих, хто праг­не отримати від банку максимум послуг і фінансування. Наразі банк пропонує звичайне фінансування та такі інструменти, котрі не зустрінеш в одному банку, а саме лізинг, факторинг, документарні операції.

— В якій галузі малий та середній бізнес зараз найак­тивніший і потребує фінансової підтримки?

— Якщо враховувати сезон, то, звичайно, це агросектор та торгівля. Аграрії готуються до весняної посівної, їм кошти потрібні на добрива та й загалом на запуск сво­го наступного циклу. А торгівля в МСБ завжди займала близько 70% по затребуваності фінансування оборот­них коштів. Виробництво та послуги, а це 15-20% кре­дитів, так само залишаються активними, незважаючи на сезон. У таких компаніях найчастіше потреба у фінансу­ванні залежить від керівництва або власника. Коли вони наважуються зробити наступний крок у розвитку своєї справи, щось збільшити, поліпшити, оптимізувати, тоді й залучають кошти. Мало хто планує свої інвестиційні пер­спективи на тривалий період у три-п’ять років. Найбіль­ша ніша — це торговельне короткострокове (до року) фінансування оборотних коштів.

Загалом, для нас не так важливо, в якій галузі працює наш клієнт. Для нас важливо його чути і постійно підтримувати з ним контакт, а у випадку труднощів ми гото­ві йти йому назустріч. Утім зважений ризик є ключовою частиною нашої політики, адже ми розуміємо, що несе­мо відповідальність за наших вкладників та їх кошти, які перерозміщуються в фінансування.