В пошуках грошей

Гравці інвестиційного ринку пропонують суб’єктам малого та середнього бізнесу власні програми фінансування. Так, показовим прикладом може стати компанія з управління активами “Національний резерв”. Ідеться про створення нею двох фондів спільного інвестування, які об’єднали малих та середніх підприємців.
Сам собі кредитор
Певною аналогією створення інститутів спільного інвестування для юридичних осіб може слугувати об’єднання громадян у кредитні спілки для подальшого взаємного кредитування. “Приватні підприємці, які не створюють юридичних осіб, можуть об’єднуватися у кредитні спілки. Але більш розвинений бізнес — це все ж таки юридичні особи, для яких підходить форма ІСІ, в якому одні й ті ж особи інвестують кошти, управляють ними та отримують фінансування для свого бізнесу”, — пояснює Олег Лиховид, голова наглядової ради КУА “Національний резерв”.
Наразі КУА управляє двома фондами, які з самого початку створювалися для підтримки компаній у двох регіонах, — “Розвиток Тернопілля” та “Розвиток Запорізького краю”. Проте згодом до фондів приєднувалися компанії з інших регіонів України. Тепер обидва фонди об’єднують 26 організацій.
Реалізація цього проекту почалася близько двох років тому. За цей період капіталізація кожного фонду досягла близько 10 млн грн. Це стало можливим завдяки тому, що доходність фондів не розподіляється між учасниками, а залишається для збільшення його капіталізації. Проте якщо компанія вирішить вийти з фонду і продати свою частку в ньому, вона враховуватиме зміни вартості чистих активів, отриманого прибутку. Для фінансування невеликого бізнесу наявних у фондах коштів достатньо. “Наразі найбільший профінансований проект — це близько 2 млн грн. Зазвичай ідеться про менші суми — 0,3-1 млн грн.”, — зауважує пан Лиховид.
В даному випадку треба розуміти, що для отримання фінансування від такого фонду треба спочатку увійти до кола співінвесторів, познайомитися з тими, хто вже є власником фонду, пройти певний відбір, підтвердити свою репутацію. На перший погляд, це зайві складнощі, проте, переконавшись у прийнятній репутації своїх учасників, фонд може запропонувати їм вигідніші умови фінансування, зважаючи на низькі ризики неповернення коштів. Це стає можливим тому, що на інвестиційну політику фондів впливають їх учасники, які у перспективі є і отримувачами кредитних коштів. За словами Олега Лиховида, ставка фінансування фактично тримається на рівні депозитних ставок +1-2%.
Зараз це найреальніший механізм впливу на вартість фінансування бізнесу. Інші способи завжди пов’язані з ускладненням механізму отримання фінансування, підвищенням вимог до позичальників.
Фінансові агенти
Іншу модель фінансування проектів МСБ пропонують фінансові компанії. Прикладом може слугувати досвід компанії FinStream. За словами керівника проекту Сергія Сапатова, фінансова компанія дозволяє розвивати в Україні p2b- та b2b-кредитування. Наразі FinStream забезпечує фінансування для МСБ в обсязі до €200 тис., проте це не є жорстким лімітом. Якщо проект цікавий, а ризики мінімальні, сума може бути більшою, адже в роботі з МСБ треба бути готовим застосовувати індивідуальний підхід.
Сергій Сапатов визнає, що поки кредит фінансової компанії коштуватиме дорожче, ніж банківський. Проте банки часто використовують жорсткі формальні процедури, що позбавляють малий бізнес шансу на отримання коштів. Вони просто не в змозі відповідати вимогам банку та надати усі необхідні документи й довідки. Наприклад, багато банків просто не беруть до уваги управлінський облік підприємців або не хочуть мати справу з компаніями на самому початку їх діяльності. Фінансові компанії не настільки обмежені регуляціями і можуть виявити більше гнучкості в оцінці позичальників.
Фінансова компанія може кредитувати за рахунок власного капіталу, а також допомагати приватним інвесторам чи іншим юридичним особам у фінансуванні МСБ. Зараз простежується тенденція до зацікавленості великого бізнесу у фінансуванні МСБ. У великих компаній є вільні кошти, які вони розміщують переважно на депозитах. Проте депозитні ставки знижуються, і цей інструмент втрачає свою привабливість. До того ж ніхто не скасовував соціальну складову. Багато бізнесменів, які вже стали успішними, мають бажання допомогти тим, хто починає свій шлях у бізнесі.
У чому ж роль фінансової компанії? Вона фактично виступає професійним посередником. “Це той випадок, коли одні особи чи компанії мають вільні кошти і бажання їх інвестувати, а інші — потребують фінансування своїх проектів, — зазначає Сергій Сапатов. — Ми шукаємо проекти МСБ, оцінюємо їх, рейтингуємо, допомагаємо правильно структурувати”. Також фінансова компанія допомагає узгодити сторонам механізми, що гарантуватимуть повернення грошей. “Можна брати до уваги рейтингові пороги, давати фінансування лише проектам з рейтингом не нижче певного рівня. Ніхто не скасовував й отримання майна у заставу”, — пояснює пан Сапатов.
До речи, результати у проекту FinStream вже є. “Ми запустили три проекти з ветеранами АТО. Один з них — це кредит на організацію виробництва продуктів харчування, інший — фінансування запуску кав’ярні, третій — кредит на розвиток піцерії”, — розказує Сергій Сапатов. Прикладом b2b-кредитування може слугувати і співпраця проекту FinStream з компанією, що виробляє устаткування для крафтового пивоваріння. “Ця компанія має обладнання на продаж, а також фінансовий ресурс. Ми залучаємо ці кошти і, як фінансова компанія, видаємо кредит покупцям устаткування”, — зауважує пан Сапатов. Важливість участі фінансової компанії полягає у тому, що вона фактично бере на себе ризики неповернення коштів і надає професійний аналіз платоспроможності позичальника.
Альтернативна платформа
У світі з’являється все більше платформ альтернативного пошуку коштів для фінансування бізнес-проектів. Фактично формуються умови для розвитку й нова культура р2р- та р2b-кредитування чи інвестування. Такий сервіс ще нещодавно пропонував ПриватБанк, проте останнього часу не афішує програму персональних інвестицій у бізнес третіх осіб. Проте з’являються інші гравці. Фактори, що сприяють цьому: здешевлення грошових переказів, можливість PSP-компаній тимчасово утримувати кошти на проміжних рахунках, введення НБУ ескроу-рахунків, легалізація електронно-цифрового підпису, успішна робота бюро кредитних історій, наявність великої кількості інформації з відкритих джерел та різноманітних баз даних. Все це дозволяє компаніям, які навіть не є фінансовими установами, застосовувати досвід та методики фінансового сектора для оцінки проектів МСБ та пошуку для них інвесторів чи кредиторів.
Альтернативні механізми фінансування дозволяють залучити кредит на суму від 50 тис. грн. До 2 млн грн.
Прикладом такого сервісу може стати платформа MO CASH, що перебуває у процесі запуску з лютого поточного року. Ця платформа створена не фінансовою, а консалтинговою компанією, яка при цьому об’єднує колишніх топ- та ризик-менеджерів банківського сектора. “Ми створили умови для прямого фінансування малого бізнесу фізичними особами”, — говорить Світлана Скосирська, виконавчий директор MO CASH.
Як це працює? Позичальники проходять перевірку за методикою ЕБРР, що в умовах українського ринку дає проблемність заборгованості на рівні 6%. Компанія MO CASH до цієї методики додала скоринг власної розробки, процедури перевірки власників бізнесу, вимоги до наявності у власників бізнесу, що потребує фінансування, активів у вигляді нерухомості, вимоги до репутації позичальників. За словами пані Скосирської, такий підхід дозволить знизити рівень “проблемки” до менш ніж 2%.
Передбачається, що сума кредитування, на яку можна розраховувати, виставивши власний проект на платформі, складатиме 50-500 тис.грн. Ставка — 25-35% річних залежно від оцінки проекту. Прямі договори між приватними особами — кредиторами та позичальником укладатимуться з використанням цифрового підпису. Кредит перераховуватиметься позичальнику після того, як на платформі буде зібрана уся необхідна сума.
“Інвестор отримує інформацію про бізнес і може обрати той проект, який йому зрозумілий чи у який він вірить. До того ж в разі сумнівів є можливість застрахувати фінансові ризики у страховій компанії”, — пояснює Світлана Скосирська.
Вигода MO CASH — комісійні від позичальника після отримання ним усієї суми.
“Програма має формувати майбутнього українського інвестора, який свідомо оцінює ризики та є патріотом. Фінансування бізнесу стимулюватиме економіку. Ми вже отримали перші інвестиції від приватного інвестора й готові виходити на новий рівень”, — зазначає пані Скосирська. До того ж, за її словами, велику зацікавленість до співпраці з платформою виявили українські банки, які хотіли б продавати цю послугу в своїй мережі.