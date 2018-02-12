Дорогі сподівання

Українські банки зберігають позитивні очікування щодо зростання кредитування малого і середнього бізнесу (МСБ) впродовж наступних 12 місяців. Про це йдеться у звіті НБУ “Опитування про умови кредитування”. За даними регулятора, 72% опитаних гравців ринку очікують збільшення корпоративного кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців, і такі очікування зберігаються вже п’ятий квартал поспіль. Також згідно з результатами опитування останнім часом помітно збільшилася частка схвалення банками заявок на кредити МСБ, при тому що три чверті респондентів у IV кварталі 2017 р. не змінювали стандартів корпоративного кредитування. “На думку респондентів, основна причина зростання кредитування — зниження ставок. Цьому посприяло також ослаблення банками вимог до застави”, — зазначили в НБУ. Більшість банків очікують, що в I кварталі поточного року стандарти кредитування не зміняться або будуть дещо пом’якшені. Водночас деякі великі фінустанови планують посилити стандарти корпоративного кредитування, передусім при наданні валютних позик.
Банкіри констатували значне підвищення попиту бізнесу на кредити у IV кварталі 2017 р. Водночас попит зростав на всі види позик, але найшвидше — на короткострокові та гривневі. Як вважають опитані банкіри, “попит з боку малих і середніх підприємств частково був зумовлений зниженням відсоткових ставок, з боку великих — потребами в обіговому капіталі та інвестиціях”.
Трохи більше половини опитаних представників фінустанов (52%) очікують подальшого зростання попиту бізнесу на кредити у І кварталі поточного року. І все це незважаючи на підвищення ризиків, про що звітують самі банкіри. Так, 60% респондентів відзначили підвищення кредитного ризику (ризику неповернення позик) в IV кварталі 2017 р. У цей період також зросли, але менше, валютний ризик і ризик ліквідності.
До речі, у поточному кварталі банки очікують на подальше підвищення кредитного, валютного та операційного ризиків, а також відсоткового ризику — вперше починаючи з III кварталу 2015 р.
Регуляція чи імітація?
У відповідь на закиди критиків щодо неналежної підтримки процесів кредитування МСБ Нацбанк вирішив продемонструвати активність у цьому напрямку. Для цього він запровадив довгострокове (до п’яти років) рефінансування банків, що, на думку регулятора, має сприяти активізації кредитування економіки, зокрема й сегмента МСБ.
Додатковий тип “рефінансу” передбачений у постанові НБУ #144 від 28.12.17 р., що набирає чинності 2 травня цього року. Довгострокове рефінансування не матиме цільового характеру і виділятиметься за підсумками проведення позачергових тендерів під “плаваючу” ставку, що дорівнюватиме обліковій ставці НБУ плюс 2 в.п. Саме розмір ставки та її “плавучість” є головними недоліками усього механізму, через що він стає неробочим. Як відомо, після останнього підвищення Нацбанком облікова ставка складає 16% річних. Тобто вартість ресурсів “на вході” становитиме 18% річних. Навіть мінімальна маржа банку зробить вартість кредиту для позичальника більшою за 20% річних. Наразі такий кредит не є конкурентоздатним за ціною! Крім того, слід враховувати ризики подальшого підвищення облікової ставки. Банки мають або брати цей ризик на себе, або перекладати на позичальників. Обидва варіанти є не дуже прийнятними. В Україні немає практики кредитування у гривні під “плаваючу” ставку, тим більше що вона достатньо висока.
НБУ планує направити на програму фінансової підтримки українського підприємництва не менше 5 млрд грн. на 2018 рік
Рішення про виділення ресурсів Нацбанком прийматимуться фактично у “ручному” режимі: строки видачі, обсяги та періодичність тендерів визначатиме правління НБУ щоквартально за результатами засідання комітету із монетарної політики. Таким чином, навряд чи запропонований механізм користуватиметься популярністю серед банків саме для кредитних потреб. Для цього потрібні довгі та дешеві ресурси. Фондування під 18% річних, тоді як депозити у великих банках коштують максимум 15-16% річних, прийнятним варіантом аж ніяк не назвеш. Не виключено, що проблемні фінустанови намагатимуться за рахунок такого рефінансування латати дірки у балансі.
Зараз НБУ позичає учасникам ринку гроші на строк від доби (овернайт) до 90 днів. Банк, який бажає скористатися новим механізмом, повинен буде надати в заставу ті ж активи, які він віддає у забезпечення короткого “рефінансу”: ОВДП, депозитні сертифікати НБУ, валюту, облігації міжнародних фінансових організацій. Це, до речі, також звужує коло претендентів на отримання рефінансування. Отже, не виключено, що новий механізм прописується під конкретні банки, наприклад державні.
До речі, 10 січня націоналізований ПриватБанк отримав від НБУ 2,3 млрд грн. рефінансування. Кредит наданий під заставу держоблігацій на 84 дні під 16,5% річних. Цікаво, що у Нацбанку запевняють, що рефінансування нібито надано на програми розвитку кредитування МСБ, зокрема програму “АгроКУБ”. “Ми плануємо направити на програму фінансової підтримки українського підприємництва не менше 5 млрд грн. на цей рік”, — повідомили у Нацбанку.
Прогнози
Підсумовуючи свої очікування у цифрах, банкіри сподіваються у поточному році наростити кредитний портфель юридичних осіб мінімум на 3%. “Вважаю, що є всі шанси на зростання кредитного портфеля юридичних осіб цього року на 3-5%. Банки вже в III кварталі 2017 р. почали активно пропонувати кредити найнадійнішим клієнтам”, — зазначив Євген Заіграєв, виконавчий директор напрямку корпоративного бізнесу та МСБ Кредобанку. На думку Сергія Наумова, голови правління “Піреус Банку”, загалом збільшення обсягів фінансування залежить від успіху структурних реформ в економіці. “У банків є значний ризик-апетит на проекти, спрямовані на створення нових продуктів із більшою доданою вартістю, нових промислових підприємств, орієнтованих на експорт продукції, і з появою таких проектів банки активніше їх фінансуватимуть”, — зауважив банкір. А от за оцінкою Владислава Кравця, голови правління “РВС Банку”, загальний обсяг кредитного портфеля юридичних осіб в 2018 р. збережеться, проте зміниться його структура. “Кредитний портфель юридичних осіб не збільшиться в поточному році, тому що частина старого проблемного кредитного портфеля буде резервуватися і зменшуватися. На цю ж частину буде збільшуватися частка кредитів підприємствам МСБ”, — сказав він.
Водночас банкіри прогнозують, що ставки за кредитами залишаться високими. Директор з корпоративного бізнесу банку “Кредит Дніпро” Віталій Палюра вважає, що в кращому випадку ставки за кредитами збережуться на нинішньому рівні: “Поточна ситуація не дозволяє говорити про якесь зниження ставок за кредитами. За останні два місяці облікова ставка НБУ зросла з 12,5% до 16%, підвищилися і ставки залучення пасивів у багатьох банків. Якщо інфляція і далі зростатиме, слід очікувати подальшого підвищення облікової ставки НБУ та кредитних ставок”. Владислав Кравець допускає зростання ставок на 3 в.п.
“Корпоративні клієнти зможуть отримувати кредити в гривні під 15-17%, МСБ — під 16-20% річних. Субсидовані програми пропонуватимуться банками в партнерстві з виробниками техніки або транспорту тощо під 0-12% річних у гривні. Деякі банки можуть тимчасово пропонувати пільгові програми кредитування МСБ зі ставками на рівні 13-15%”, — резюмував Євген Заіграєв.