Бюрократія на експорт

Українські товаровиробники, депутати, представники міністерств та численні експерти 31 січня зібралися на “круглий стіл” у комітетах Верховної Ради. Усіх цікавило одне питання: “Чому Закон, що передбачає створення Експортно-кредитного агентства (ЕКА), діє вже рік, а воно досі не почало роботу?”. Слід зазначити, що це питання дуже важливе для подальшого розвитку української економіки. Треба розуміти, що ЕКА — це установа, що бере на себе функції, які не хочуть або не здатні взяти на себе банки та страхові компанії в сфері зовнішньоекономічної діяльності товаровиробників. Досвід інших країн свідчить, що завдяки ЕКА кредити для виробника, що постачає свою продукцію на іноземні ринки, обходяться в рази дешевше. В результаті експортери можуть краще конкурувати на закордонних ринках, а обсяги їхніх продажів збільшуються на мільярди доларів. Це важливо, адже в такому разі до країни надходить більше валюти, завдяки цьому поліпшується її торговельний баланс.
Сировинна хвороба
Нагадаємо, що торговельний баланс України вже 10 років є негативним. Тільки минулого року його дефіцит склав $5 млрд. “ЕКА — це ліки від дефіциту торговельного балансу. І це також ліки від залежності від зовнішніх кредитів. Це дає більше робочих місць та податків до бюджету”, — зазначив Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. Причому усі розуміють, що у даному випадку мова йде виключно про підтримку високотехнологічного виробництва і жодним чином не про підтримку експорту сировинних товарів. І це саме та проблема, яку Україні треба негайно вирішувати. На жаль, зараз український експорт на дві третини складається з експорту сировини. Не секрет, що сировина коштує на порядок дешевше готової продукції. “Український експорт на 66% є сировинним: ми експортуємо зерно, кукурудзу, руду, донедавна експортували ліс-кругляк. Тонна лісу-кругляка коштує $80, а тонна меблів — понад $4 тис., тонна металобрухту коштує $300, а тонна металу у виготовленому вагоні — вже понад $2 тис. Звідси й виникає шалений розрив у доходах між розвиненими країнами Європи та Україною. Ми перетворилися на сировинну колонію” — пояснив пан Галасюк. Із цим зауваженням погодився і президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах: “Структура експорту України наразі нагадує структуру експорту колонії колишньої Британської імперії. Частка сировини наближається до 70%. На високотехнологічну продукцію припадає максимум 6%. Це на рівні Танзанії!”. Більше того, за його словами, держава з аграрно-сировинною структурою економіки ніколи не зможе генерувати необхідну кількість робочих місць. “За розрахунками фахівців, при перетворенні України у аграрно-сировинну державу їй необхідно буде всього 20 млн населення. Коментарі зайві”, — підкреслив пан Кінах.
Формально перепон для створення ЕКА наразі немає. Навіть є кошти в бюджеті, яких достатньо, щоб ЕКА нарешті розпочало працювати. Але чомусь, як то кажуть, “віз і нині там
Мета ЕКА саме у тому, щоб допомагати виробникам продукції з високою доданою вартістю вигравати закордонні тендери і сприяти перебудові сировинної економіки на економіку виробничу й інноваційну. Наприклад, Польща експортує продукції у 5 разів більше, ніж Україна. До речи, поляки створили власну ЕКА ще 1991 р. Інший приклад: у Канаді завдяки ЕКА генерується понад $60 млрд ВВП, що співставно з розміром ВВП України. Безумовно, таких результатів країни досягають не одразу, потрібна тривала послідовна робота. Але її треба починати, і з цим Україна, очевидно, запізнилася на багато років. “Роботу над створенням ЕКА доцільно було розпочинати ще у перші роки незалежності. Це питання обговорювалося ще 2005 р., а зараз вже 2018 р. В нас вже обмаль часу на створення ЕКА, яке сприятиме створенню нового виробництва, появі нових способів реалізації продукції, нових робочих місць і податків”, — зазначив Олександр Кривоконь, президент ДП “Антонов”.
Затримка на старті
Здавалося, що після прийняття 20 грудня 2016 р. Закону “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” питання створення ЕКА вирішено. Тим більше що Закон чітко відводив на створення установи шість місяців з моменту набрання ним чинності, тобто 1 січня 2017 р. Почувши добру новину, виробники навіть передбачили у своїх бізнес-планах підтримку з боку ЕКА, але, на жаль, і досі її не отримали. Незважаючи на чітку вимогу Закону, ЕКА в Україні досі не створено. “Я був змушений неодноразово звертатися до прем’єр-міністра України щодо припинення порушення Закону. Прем’єр почув ці звернення і організував засідання високого рівня, на якому доручив вести питання створення ЕКА першому віце-прем’єр-міністру — міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву”, — наголосив Віктор Галасюк.
Формально перепон для створення ЕКА наразі немає. За словами підприємців, є якісний, фахово відпрацьований з експертами та профільними асоціаціями Закон. Вже підготовлені проекти підзаконних актів. Навіть є кошти в бюджеті, яких достатньо, щоб ЕКА нарешті розпочало працювати. Але чомусь, як то кажуть, “віз і нині там”.
Присутня на “круглому столі” заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник України Наталія Микольська спробувала заспокоїти експортерів: “Нам закидають, що Мінекономрозвитку протягом року взагалі не вело роботу над створенням ЕКА. Це не так. Ми йдемо за планом”. За її словами, запуск роботи ЕКА є пріоритетом уряду. Пані Микольська наголосила на тому, що перший рік був підготовчим і пройшов у діалозі з іноземними експертами, що протягом року міністерство розробляло принципи роботи нової установи. “Ми добре розуміємо, що українським експортерам потрібна ефективна система державної підтримки. Розроблені проекти установчих документів і на початку лютого планується їх затвердження урядом”, — звітувала пані Микольська перед представниками бізнесу. З огляду на процедури створення акціонерних товариств, а Закон передбачає створення ЕКА у вигляді акціонерного товариства, міністерство очікує завершення юридичної частини процесу протягом трьох місяців. При цьому пані Микольська зазначила, що міністерство і далі працюватиме над підготовкою підзаконних актів, необхідних для запуску ЕКА, а також над розробкою продуктів цієї установи на підставі Закону, а також рекомендацій, отриманих від міжнародних експертів, зокрема від представників німецької страхової компанії Euler Hermes. Робота безпосередньо над запуском продуктів ЕКА почнеться після реєстрації Агентства. “Цей річний етап був вкрай необхідний для створення ефективної інституції. Уряд і парламент несуть спільну відповідальність за створення ЕКА”, — заявила Наталія Микольська.
Слід зазначити, що промова Торгового представника України великого впливу на присутніх не справила. Взявши слово, голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник одразу пішов у наступ на пані Микольську: “Коли ви говорите, що все йде за планом, то це — не наш план. Наш план був іншим. Ми, як бізнес, вірячи державі, були впевнені, що ЕКА запрацює за шість місяців після набрання чинності Законом. І мене дуже дивує, чому ми досі не можемо скористатися тою підтримкою, яка ним передбачена?! Як назвати ситуацію, коли Закон вже рік діє, а фактично ЕКА немає? Як сприймати те, що ви говорите, що все йде за планом і що ще буде дуже багато нарад? Моя відповідь: це називається саботаж, це називається зрада національних економічних інтересів”. При цьому він повідомив, що найближчим часом підприємці збираються у суді довести, що така діяльність Мінекономрозвитку та його посадових осіб є злочинною бездіяльністю.
Український експорт на 66% є сировинним
Не додавав оптимізму і той факт, що замість запуску ЕКА міністерство почало роботу над змінами у Закон, якому так і не дали запрацювати. Наталія Микольська запевняла присутніх, що запропоновані поправки — це не “зміни заради змін”. “Для запуску та ефективної роботи ЕКА необхідно внести зміни у чинний Закон. Зміни, які ми пропонуємо, стосуються вдосконалення корпоративного управління, розширення переліку видів господарської діяльності, що підтримуються ЕКА”, — виправдовувала вона позицію міністерства. За її словами, зараз поза межами дії Закону опинилися деякі товари легкої промисловості, низка продуктів сфери побутового машинобудування тощо. Незважаючи на це, одразу постало питання, чому Мінекономрозвитку знадобився цілий рік для того, щоб зрозуміти, що прийнятий Закон потребує вдосконалення.
Ціна питання
Важливим питанням для створення ЕКА залишаються і джерела фінансування його діяльності. На думку пана Галасюка, вони є, і суттєві. Нагадаємо, що Мінекономрозвитку звернулося до уряду щодо передбачення бюджетного фінансування ЕКА у 2018 р. на рівні 345 млн грн. У Бюджеті було виділено лише 200 млн грн. Цього, безумовно, недостатньо. “Мені незрозуміло, чому у таких умовах Мінекономрозвитку офіційно відмовилось від 2 млрд грн. державних гарантій для діяльності ЕКА, які були запропоновані Верховною Радою?” — зазначив Віктор Галасюк.
До того ж у парламенті зараз знаходиться проект ратифікації Договору про пільгові кредити Міжнародного банку реконструкції та розвитку на $150 млн. За словами пана Галасюка, влада чомусь намагається направити ці кошти на кредитування через Укрексімбанк “будь чого”. При тому, що є механізм ЕКА, який дозволяє підтримати виключно виробників високотехнологічної продукції. “Ми ретельно проаналізували використання попереднього кредиту. Він пішов переважно на підтримку аграрного низькотехнологічного виробництва. Я запропонував не підтримувати ратифікацію у тому вигляді, у якому вона запропонована, і наполягаю на тому, щоб ці кошти були використані для підтримки машинобудування”, — повідомив Віктор Галасюк.
Взагалі слід зазначити, що з кредитуванням часто виникають незрозумілі ситуації. Наприклад, Укрексімбанк, який, за логікою, мав би підтримувати експортерів, має досвід кредитування українських аграріїв на покупку техніки у Білорусі.
Шанс не програвати
Для виробників створення ЕКА — не забаганка, а нагальна потреба. Дуже показовий приклад, типовий для галузі машинобудування, навела компанія з будівництва трамвайних вагонів. Хоча, на перший погляд, міста потребують нових вагонів, комунальні підприємства віддають перевагу ремонту старого парку, для чого завозяться комплектуючі з Чехії, Польщі чи Білорусі. Тому виробник намагається вийти на зовнішні ринки. “В нас, як у експортерів, виникають труднощі при спробі вийти на міжнародні ринки. Перше, що запитують іноземні замовники, чи є у нас експортне кредитування. Коли ти виходиш на зовнішні ринки зі своєю продукцією, добре мати власне фінансування. Коли така структура є, то жодних питань не виникає”, — розповіла Інеса Кердівара, заступник генерального директора компанії “Татра-Юг”. Друге питання — це гарантії, які необхідні у багатьох випадках. Необхідна гарантія для участі у тендері, а також гарантія виконання контракту. Виробники визнають, що у такій ситуації є тільки два виходи. Перший — вивести виробництво до іншої країни, щоб, наприклад, ЕКА Чехії, Польщі чи Угорщини підтримувало компанію при виході на інші ринки. Другий — створити консорціум з іноземними партнерами. Обидва шляхи призводять до виводу з країни фінансових ресурсів та виробництва. А це неприпустимий сценарій для економіки України.