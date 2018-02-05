Арабський банкінг

У банківській спільноті знову циркулюють розмови про те, що чергова група інвесторів веде переговори про купівлю українського банку. Поки цю інформацію важко підтвердити на офіційному рівні, проте відомо, що ділові кола Арабського світу вже не вперше виявляють інтерес до українського фінансового сектора. Нагадаємо: рік тому Українсько-Арабська ділова рада (УАДР) ініціювала створення в Україні банку, засновниками якого були б лише великі арабські бізнесмени. Про це ще у січні 2017 р. заявив шейх Емад Абу Алруб, президент УАДР, під час виступу на першому засіданні Ради за участю українських та арабських ділових кіл: “У нас є ідея — створити в Україні банк зі 100%-вим арабським капіталом. Це значно полегшило б вихід на український ринок багатьох арабських компаній”. Він також уточнив, що в ході переговорів представники Нацбанку та Кабміну вже попередньо підтримали цю ідею.
Плани дійсно амбітні. Головна стратегічна мета Українсько-Арабської ділової ради — сприяти залученню в Україну не менше $100 млрд. “Арабські компанії хотіли б вкладати гроші в сільське господарство, переробну промисловість, а також у великі інвестиційні об’єкти. Україна дуже багата країна. Багата на ресурси і людей”, — резюмував тоді Емад Абу Алруб.
Задекларований намір про реєстрацію нової фінустанови виглядає досить оригінально з огляду на поточні тенденції у банківському секторі. Як відомо, останніми роками має місце зворотна тенденція — банки не реєструються, а закриваються. Політика регулятора спрямована на те, щоб інвестори, які бажають вкладати у банківський сектор, викуповували вже існуючі банки (таких пропозицій чимало) замість створення нових.
Однак не виключено, що арабів цікавить саме новий банк, оскільки попередній досвід із придбання існуючих закладів, позитивним аж ніяк не назвеш. Так чи інакше, але поки дана ініціатива не була реалізована на практиці
Газова камера
Влітку 2015 р. компанія Primestar Energy FZE (Дубаї, ОАЕ) придбала 100% акцій Укргазпромбанку, середньої за розмірами вітчизняної проблемної фінустанови, що на початку квітня була визнана неплатоспроможною та перебувала під тимчасовою адміністрацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд провів відкритий конкурс серед кваліфікованих інвесторів для визначення переможця, який візьме участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку. За результатами конкурсу 30.07.15 р. арабську компанію було визначено переможцем. Primestar Energy FZE запропонувала такий спосіб виведення банку з ринку, як “продаж неплатоспроможного банку інвестору”, і 8 серпня 2015 р. було підписано договір купівлі-продажу повного пакета акцій. До речі, сума угоди не розголошувалася.
Таким чином, банк перейшов під контроль громадянина Індії та резидента ОАЕ Хаміда Сед Салахуддіна, що є єдиним акціонером Primestar Energy FZE.
Компанії групи Primestar здійснюють діяльність із управління корпоративними правами, а також діяльність у гідроелектричній, газовій промисловості та електропромисловості в усьому світі, що включає також торгівлю вугіллям, сирою нафтою, сталлю, сировинними матеріалами для електростанцій. Цікаво, що перед узгодженням НБУ провів ідентифікацію покупця та її акціонера, перевіривши їх ділову репутацію та фінансовий стан, вивчив звітність за останні три роки.
Договір передбачав обов’язок інвестора у визначені законом терміни здійснити заходи з приведення діяльності проблемного Укргазпромбанку у відповідність із вимогами законодавства України. Це означало, що показники платоспроможності та ліквідності банку мали бути відновлені новим власником протягом 30 днів. Завершення процедури капіталізації банку повинно бути підтверджено результатом інспекційної перевірки НБУ. Це була друга подібна угода з продажу проблемного банку.
Головна стратегічна мета Українсько-Арабської ділової ради — сприяти залученню в Україну не менше $100 млрд
Однак фінал цієї угоди виявився сумним: вже 15 вересня 2015 р. Укргазпромбанк було відправлено на ліквідацію. Це рішення пов’язано з невиконанням інвестором зобов’язань з приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності. Тому Фонд звернувся до регулятора з пропозицією про відкликання ліцензії. Чому так сталося — історія замовчує. Можливо, інвестор виявився несерйозним, можливо, купив не те, що хотів: у шафі виявилося забагато скелетів… Зазначимо, що ФГВФО претензій до інвестора на кшталт “зайшли, щоб випотрошити банк”, не мав. Натомість араби у судовому порядку оскаржили рішення НБУ про ліквідацію. І попервах — успішно. Ухвали у перших інстанціях були на користь позивачів, але далі НБУ та Фонд відновили “статус-кво”. Судова тяганина розтяглася, але у підсумку процедура ліквідації триває. Фонд активно розпродує майно Укргазпромбанку.
У центрі уваги
Під 100%-вим контролем Хамеда Аліхані, француза арабського походження, перебуває невеликий столичний банк “Центр”. Непроста історія. Були певні проблеми із отриманням погодження як від Антимонопольного комітету, так і від Нацбанку. АМКУ згоду хоча і дав, але оштрафував інвестора за якісь дрібниці. А з НБУ вийшло так, що 100% акцій опинилися під контролем інвестора без погодження з регулятором. Отримувати його довелося заднім числом. Отже, пан Аліхані добряче витратився на юристів, а можливо, і не тільки…
Джерело БІЗНЕСа на Інститутській, 9 запевняє, що жодних негласних заборон на реєстрацію нових банків не існує. Усе — за стандартною процедурою. Мінімальна вимога до розміру статутного капіталу — 500 млн грн. Тоді як існуючим банкам наразі достатньо мати капітал у 200 млн грн. “Розмов багато, але якихось реальних дій щодо реєстрації поки не видно”, — говорить співбесідник. За його словами, глобально до арабських країн є певні питання щодо боротьби із відмиванням “брудних” коштів. Тому потенційні інвестори ретельно перевірятимуться на цей рахунок.