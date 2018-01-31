Криптоспад

Жодна державна установа чи банк не випускає цієї валюти. Її емісією займаються мільйони комп’ютерів по всьому світу, на яких є базова програма-клієнт з відкритим вихідним кодом. На цих же комп’ютерах зберігаються всі транзакції з її використанням. Це — біткоїн, криптовалюта, що для одних стала образом новітньої фінансової системи й ефективним інвестиційним інструментом, а для інших — прикладом чергової масштабної фінансової “бульбашки”.
Так чи інакше, але треба визнати, що система криптовалюти абсолютно прозора з тієї точки зору, що будь-яка операція є видимою для всіх користувачів. Водночас система повністю анонімна, така собі ідеальна бухгалтерія. На відміну від традиційних фінансів, ця система децентралізована, а це означає, що всі учасники наділені однаковими правами. Будь-які транзакції та переведення коштів від одного користувача до іншого відбуваються без посередників у вигляді банку чи якогось іншого центрального органу. Користувачі самі обслуговують систему та використовують свої обчислювальні потужності для “видобутку” (“майнінгу”) валюти або обслуговують транзакції між електронними “гаманцями”, за що отримують від системи комісійні.
Китайське попередження
Експерти з різних країн активно обговорюють подальшу долю криптовалют. Ажіотаж викликаний обвалом курсу біткоїна, “монети”, яка нещодавно била усі рекорди зростання. Обвал був спричинений передусім обмеженнями, накладеними китайським урядом на обіг криптовалют на своїй території. Нагадаємо, що коли у вересні 2017 р. біткоїн в черговий раз досяг рекордно високої ціни, Народний банк Китаю оголосив незаконними усі операції, пов’язані з ICO (англ. Initial coin offering — “первинне розміщення монет”). Чиновники пояснювали своє рішення тим, що таке розміщення ресурсів несе в собі фінансові ризики, а іноді виявляється шахрайством.
Влада країни зобов’язала усі компанії, пов’язані з криптовалютами, припинити роботу. Організації та фізичні особи, що цим займались, повинні були повернути кошти інвесторам. Тільки з початку 2017 р. через ICO в Китаї було зібрано близько $400 млн, в більшості випадків таким шляхом залучалось фінансування для стартапів та нових проектів. Донедавна більше 90% біткоїнів котирувалися у парі з китайським юанем і корейською воною. З минулої осені китайські та південнокорейські регулятори почали наступ на торгівлю криптовалютою. Обмеження з боку урядів зіграли свою роль. Нині майже 40% угод здійснюється в японській ієні, 30% — у доларах США. При цьому азійський ринок в цілому залишається ключовим як для біткоїна, так і для інших криптовалют.
Перший удар Піднебесної виявися не таким відчутним. Після падіння ринок знову перейшов у стан активного росту. Інвесторам та трейдерам важко було навіть уявити, що за лічені місяці (вересень — грудень 2017 р.) один біткоїн коштуватиме понад $20 тис. Проте втримати цю висоту протягом тривалого часу не вдалось. За останні декілька тижнів криптовалюта стрімко здає свої позиції. Капіталі-зація ринку біткоїна станом на 26 січня складає $179 млрд, а його ціна — $10,7 тис., тоді як у грудні цей показник перевищував $313 млрд, а вартість однієї “монети” — $20 тис.
Чому так відбувається? Китай та Південна Корея пішли далі і взялися не лише за біржі, а й за “майнерів” криптовалют. На початкових етапах існування “крипти” її можна було “майнити” навіть на своєму домашньому комп’ютері. Проте підвищення інтересу з боку суспільства провокувало збільшення попиту й ціни, відповідно, зростала і складність математичних обчислень для функціонування системи, вирішення яких потребувало вже набагато потужнішого обладнання та набагато більшої кількості електроенергії. Саме тому “видобуток” біткоїнів став рентабельним лише у країнах з дешевими енергоресурсами, таких як Китай. Дії китайської влади спричинили істотний вплив на курси криптовалюти саме через те, що дві третини всіх “ферм” з “видобутку” біткоїнів знаходяться на території цієї країни.
Важливо зазначити, що “майнери” “видобули” вже 80% біткоїнів, або близько 17 млн “монет”. Нагадаємо, що творець криптовалюти Сатоши Накамото передбачив граничний обсяг “монет” в обігу на рівні 21 млн біткоїнів. Виходить, що “майнерам” лишилось “добути” всього близько 4 млн біткоїнів. Важко спрогнозувати, як поведе себе виключно спекулятивний ринок, коли ця межа буде досягнута.
Окрім того, не треба забувати, що багато інвесторів вийшли на ринок криптовалюти на піку його зростання — в грудні минулого року — в надії на те, що він продовжить швидкий ріст і збагатить дрібних вкладників. Однак цього не сталося, і багато фізичних осіб при перших зниженнях ціни почали тікати з ринку. Це також можна віднести до основних причин швидкого обвалу курсу криптовалюти.
Децентралізація чи дерегуляція
Одна з причин зростання вартості криптовалюти в останні роки — великий інтерес з боку громадськості. Дана валюта не має під собою матеріального підкріплення, а думка про те, що математичні обчислення є гарантом курсу, на розсуд експертів, є хибною. Курс криптовалюти передусім залежить від готовності людей як купувати та продавати самі біткоїни, так і використовувати їх для покупки або продажу товарів та послуг. Причому настрої людей та компаній, в свою чергу, перебувають під впливом позиції світових урядів та фінансових регуляторів. Ось чому найбільші коливання курсу “інтернет-валюти”, як правило, спричинені саме панікою серед населення або ж заявами та рішеннями впливових установ. Як правило, коли у певній країні заходить мова про легалізацію криптовалюти — інтерес до неї зростає, відповідно, підвищується і її ціна. При негативному сценарії все часто відбувається навпаки.
Побоювання та введення обмежень і заборон з боку регуляторів можна зрозуміти, адже всі операції, пов’язані з біткоїном, зараз є повністю анонімними, що відкриває можливості для торгівлі забороненими товарами, відмивання коштів та інших протизаконних операцій.
Наразі думок про те, яке майбутнє чекає на біткоїн, напевно, стільки ж, скільки експертів. Але, без сумніву, якщо валюта втримає свої позиції на ринку, уряди та центральні банки намагатимуться знайти спосіб регулювати та контролювати цей глобальний сегмент світової фінансової системи.
На Міжнародному економічному форумі-2018, що проходить у Давосі, вперше був представлений Ukrainian House, де в контексті світових економічних процесів обговорювались перспективи та місце України у світовому економічному житті. Серед іншого мова йшла і про те, чи зможе Україна у майбутньому стати одним з центральних гравців на ринку криптовалюти. Це питання, власне, залишається відкритим, адже, перш ніж хоча б починати розмову про залучення інвестицій, необхідно для початку розробити грамотну законодавчу базу і правовий статус та норми для “крипти” на території країни, чого поки, на жаль, українські чиновники зробити не в змозі.
В ході дискусії Дон Тапскот, генеральний директор The Tapscott Group, яка є однією з провідних світових організацій, що займається вивченням впливу технології на бізнес та суспільство, висунув свої припущення щодо того, як повинен працювати уряд країни, щоб криптовалюта дійсно стала частиною економіки, а сама держава — “криптоцентром” на економічній мапі світу.
Ключовим фактором, на думку пана Тапскота, є регуляція. Він зазначає: “Децентралізація не означає дерегуляція”. Для того аби комплексно перетворити ринок криптовалюти на сегмент економіки, варто реформувати систему так, щоб національна валюта також базувалась на блокчейні (розподілена база даних, закладена в основу криптовалюти біткоїн). Така процедура, безумовно, є складною і несе в собі певні ризики, адже в цьому разі всі грошові операції, що відбуватимуться на території країни, повністю втратять анонімність — по суті, відбудеться втручання держави у приватний простір громадян. Проте навряд чи якась з країн у найближчому майбутньому наважиться на такий крок, а поки, на думку експертів, криптовалюта залишається одним з найбільш перспективних майданчиків для інвестування.
Станом на 25 січня купити один Btc можна за 360,1 тис.грн.
Крипта в Україні
Зараз власник біткоїнів теоретично може придбати за них практично все: від піци до польоту у космос. Коли біткоїн тільки починав завойовувати своє “місце під сонцем”, компанія Virgin Galactic, що займається організацією туристичних польотів у космос, оголосила, що оплатити політ можна буде з допомогою біткоїнів. Проте такою є реальність у таких країнах, як США, де біткоїн вже певною мірою отримав свій правовий статус і користувачі дійсно можуть оплатити за допомогою криптовалюти максимально широкий спектр товарів та послуг. А як склалась ситуація з ринком біткоїнів в Україні?
На перший погляд, з покупкою або продажем “монет” не має виникати проблем, адже останнім часом з’явилося багато обмінних платформ, що повноцінно працюють з українською гривнею. В інтернеті кожен користувач може придбати собі біткоїни, знайшовши безліч сервісів з комісійними у 0%.
Біткоїн можна придбати на біржах BTC Trade, Kuna, за допомогою “онлайн-гаманця” Bitxfy та ще безлічі інших. Для цього потрібно лише мати картку Visa чи MasterCard та “біткоїн-гаманець”. Одним з найзручніших способів є сервіс Bitcoin24. З його допомогою можна легко обміняти гривні на біткоїни або ж навпаки. Операції можна виконати, використовуючи додаток “Приват24”. Крім того, є можливість вивести гроші на карту будь-якого українського банку. Єдина проблема — ціна. Станом на 25 січня купити один Btc можна за 360,1 тис.грн. Інше питання, чи є в Україні достатня кількість місць, де криптовалюту можна витрачати? Такі можливості дуже обмежені. Отже, для громадян України біткоїн лишається переважно інструментом спекулятивних та інвестиційних операцій з метою заробити чи зберегти кошти за рахунок зростання курсу криптовалюти.
Через відсутність правового статусу або регуляції зі здійсненням фінансових операцій з використанням криптовалюти безпосередньо на території України можуть виникнути труднощі. Є надзвичайно обмежена кількість компаній, що готові надавати свої товари та послуги за біткоїни. Незважаючи на це, українці намагаються йти в ногу з часом. Ще навесні 2017 р. в Одесі був встановлений перший в Україні біткоїн-банкомат. Згодом вони почали з’являтись і у Києві. Для покупки криптовалюти через такі термінали необхідно дати камері відсканувати адресу свого “електронного гаманця” через додаток на смартфоні та внести готівку, після чого біткоїни будуть зараховані на вказаний “гаманець”.
Питання державного значення
Уряди по всьому світу досі не знають, який правовий статус надати криптовалюті, яким чином має відбуватись її регулювання та оподаткування. Деякі фінансисти переконані, що біткоїн треба прирівнювати до національних валют з відповідним регулюванням, інші притримуються думки, що це матеріальна власність, яка має обкладатись податком на прибуток. Власне, обкладати податками операції з криптовалютами вирішили у США. Відповідний закон наприкінці минулого року підписав президент США Дональд Трамп. Його норми набрали чинності 1 січня 2018 р.
Україна у цих питаннях стоїть на роздоріжжі. Наразі Нацбанк та інші регулятори фінансового ринку не визнають криптовалюту платіжним засобом, грошовим сурогатом або цінністю. Жоден з видів “інтернет-валюти” не підпадає під режим регулювання обороту грошових коштів. Причина — криптовалюта не існує у вигляді власне грошей — банкнот, монет або ж записів на банківських рахунках. Вона не має офіційної прив’язки до жодної з валют та не випускається банками. У цьому питанні сусідня Білорусь виявилась спритнішою. Власне, 22 грудня 2017 р. стало відомо про підписання президентом Білорусі Олександром Лукашенком декрету “Про розвиток цифрової економіки”, який легалізував “майнінг” усіх криптовалют та операції з ними. “Білорусь фактично стає першою в світі державою, яка надає широкі можливості для використання технології блокчейн. У нас є всі шанси стати регіональним центром компетенцій у цій галузі”, — заявив Олександр Лукашенко. Україна ж, що має великий IT-потенціал та, що важливо, порівняно дешеву електроенергію, схоже, втрачає таку можливість.