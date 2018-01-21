Стратегічний План .Б

АIM — це триденний захід, сфокусований на промисловості та інвестуванні, з різними функціями і подіями, спрямованими на зміцнення міжнародного торгового співробітництва, включаючи виставку проектів і презентацію компаній, а також конференцію провідних учасників. Це сприятлива атмосфера для проведення особистих зустрічей у форматах b2b, b2g і g2g, а також “круглих столів” міністрів найбільших країн і мерів міст Арабського світу і Африки.

Захід відбуватиметься в Міжнародному торговому центрі Дубая. Це буде майданчик для провідних світових експертів в області прямих іноземних інвестицій (ПІІ), інвесторів і підприємців, які обговорюватимуть різкі зміни краєвиду ПІІ в останні роки, а також нові джерела іноземних інвестицій, політику підтримки та сприяння проектам з боку різних держав. Власне, AIM і вибудовує шляхи та засоби для залучення інвестицій з нових інвестиційних джерел з ринків, що розвиваються.

Очікується, що цьогоріч AIM залучить більше 500 компаній зі 140 країн. Учасники Форуму представлять проекти, продукти і послуги з таких галузей економіки, як сільське господарство, торгівля, будівництво, наукові дослідження, енергетика, фінанси, банківська справа, страхування та інші. Державні посадові особи вищого рівня, що представляють більше 80 країн, прибудуть на Форум для того, щоб визначити майбутній економічний ландшафт прикордонних ринків і ринків, що розвиваються.

В рамках Форуму відбудеться Стратегічна сесія українського бізнесу. “Аналіз критично необхідних змін для українського підприємництва та бізнес-клімату України, їх визначення та пріоритетність допоможуть нам сформувати Road Map, чи План .Б, на наступний рік та запланувати низку бізнес-заходів і спеціальних зустрічей для власників українських компаній. Важливою подією стане Стратегічна сесія, що відбудеться у Дубаї в рамках АІМ-2018 в квітні цього року”, — зазначив Володимир Чеповий, директор “Українського Бізнес Хабу”, співінвестор БІЗНЕС 100 та організатор Стратегічної сесії.

За словами пана Чепового, ще на початку 2018 р. спільно з журналом БІЗНЕС було проведено опитування серед власників українського бізнесу, результати якого стануть базою для формування Road Map (Плану .Б) бізнесу України на поточний рік. Але, як показало опитування, завдання #1 для українського бізнесу — системна детінізація економіки. Майже третина респондентів вважають це запорукою сталого розвитку України.

Далі за важливістю — доступність кредитних коштів для стимулювання малого та середнього підприємництва й недоторканість приватної власності. Саме ці три пункти 80% власників бізнесів визначили як необхідну складову Road Map українського бізнесу.

Святослав Дубина,

керівник проектів Ukraine Business Hub в країнах GCC:

— Надважливим регіоном для розвитку експортних потужностей України є Близький Схід, а саме країни Перської затоки. Дубай є хабом, що відкриває торговельні ворота не лише до Близького Сходу, Африки та Південної Азії, а й усього світу. Всі авторитетні компанії вважають за необхідне відкрити офіс в Дубаї і торгувати у цьому регіоні. Це створює значні можливості для розширення й оптимізації бізнесу. ОАЕ — країна, заснована на інноваціях, передових думках та готовності уряду реалізувати ініціативи, які позиціонують Емірати як одну з країн з найбільш конкурентоспроможною економікою у світі. Саме тому в уряді ОАЕ були створені Міністерство щастя, Міністерство передових наук і продовольчої безпеки, а також Міністерство штучного інтелекту.

Олександр Саврук,

декан Києво-Могилянської бізнес-школи (kmbs):

— Освіта у глобальному масштабі переходить до нової парадигми. У минулому викладачі передавали інформацію, зараз — продукують і реалізують ідеї. Якщо раніше ми бачили чіткий поділ на предмети — фізика, географія, математика, тепер теми з різних дисциплін об’єднуються навколо певних контекстів.

Навчання було абстрактним та відокремленим від реального життя. А тепер воно повинне нести цінність, отже, мати стосунок до реальності, її викликів та завдань. Це дозволяє не просто викладати математику, а поєднувати її, скажімо, з мистецтвом — щоб вирішити певне завдання.

Колись вважалось, що навчання має розвивати аналітичне мислення. Але зараз не менш важливе, а може, й більш актуальне, мислення синтетичне, інтегруюче, що дозволяє оперувати різними моделями, формувати нові рішення і їх композиції.

Нещодавно на Всесвітньому економічному форумі у Давосі обговорювали, як змінюються вимоги до управлінців та працівників організацій. Якщо у 2015 р. креативність посідала 10-е місце, то у 2020 р., на думку аналітиків Форуму, вийде на третє.

У десятці найважливіших вмінь з’являється емоційний інтелект, якого не було у переліку 2015 р. А контроль за якістю продукту чи виконання зникає з переліку вмінь версії 2020 р. Це говорить про те, що зростає суб’єктність всіх, хто працює в організації. Управлінець вже не має контролювати людину як об’єкта. З нею потрібно співпрацювати як із суб’єктом. А для цього необхідно створювати смислове поле, яке люди розділятимуть і в рамках якого взаємодіятимуть. Раніше управлінці вписувались у парадигму, зараз — часом створюють нові парадигми через нові бізнес-моделі.

У світі є чимало способів об’єднати бізнес. Ми працюємо у логіці взаємодії — через створення кластерів та екосистем. Наприклад, випускники kmbs у 2017 р. запустили проект Ukrainian Food Valley, мета якого — створити екосистему, у якій гравці будуть ефективно взаємодіяти, виробляючи, просуваючи й продаючи інноваційні агріфуд-продукти на глобальному ринку. Ми віримо, що майбутнє — за взаємодією гравців, які об’єднані спільною метою.

Топ-10 кроків, необхідних бізнесу*

Системна детінізація економіки Доступність кредитних коштів для стимулювання малого та середнього підприємництва Недоторканість приватної власності Судова реформа. Незворотність покарання Новий Податковий кодекс Державна підтримка вітчизняного виробника та стимулювання експорту товарів з доданою вартістю Скасування корупційної ренти Конкурентність в усіх сферах та жорстке антимонопольне регулювання Амністія капіталу Створення Експортно-кредитного агентства

Серед інших кроків, які набрали меншу кількість голосів, також названі:

законодавче врегулювання лобізму;

впровадження ринку землі (продаж);

поповнення обігових коштів виробників за прикладом ЄС, де виробники мають двомісячну відсрочку по сплаті ПДВ;

створення цивілізованого фондового ринку.

*Результати відкритого голосування.