Иван Свитек: Мне нравятся многозадачные и масштабные вызовы

И это вселяет определенный оптимизм и желание преодолевать трудности, считает генеральный менеджер Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Иван Свитек. О том, на каком этапе сегодня находится процесс интеграции этих банков, с какими трудностями приходится сталкиваться частным инвесторам в Украине, и как нашей стране может помочь зарубежный опыт реформ, Иван Свитек рассказал украинским медиа. БИЗНЕС публикует мнение банкира об изменениях, зарубежном опыте, инновациях и конкуренции.

О перспективах изменений в Украине

Я вижу, что сохраняется, конечно, определенная нестабильность в политике, а вот ситуация в экономике улучшается. Это еще раз подтверждает, что у Украины есть все шансы и возможности, чтобы уверенно развиваться дальше.

Я много работал на развивающихся рынках, которые переживали кризисные периоды. Но кризисы в Украине мне кажутся более глубокими и системными. Однако сегодня я вижу, что экономика и банковский рынок понемногу оживают. И это вселяет энтузиазм и желание преодолевать трудности.

Что для меня удивительно и уникально в Украине, так это наличие большого количества людей, которые заряжены и готовы делать многие вещи на голом энтузиазме.

О проблемах реформ

В случае с украинской политикой и властью возникает ощущение, что реформы – это то, чего хотят пассионарии, наиболее активные представители нации, и наши внешние партнеры. Будто кто-то заставляет Украину переживать реформы и обновляться. Но так это не работает. Не будет перемен без внутреннего понимания власти и народа, что изменения просто необходимы для дальнейшего развития страны, для привлечения инвесторов, для роста экономики. Какой бы мучительной ни была процедура, нужно решиться на нее, чтобы выздороветь.

О чехословацком опыте

У власти и страны (в 90-х годах прошлого века, - ред.) было огромное внутреннее желание провести все эти реформы. Парламент, президент, госорганы Чехословакии – все были в одной лодке и понимали, что должны делать.

Помню, когда в Чехии приняли решение о переходе 100% государственной собственности в частную, были большие споры по этому поводу. Одни говорили, что нужно все делать медленно и постепенно. Другие, и я в том числе, – что лучше провести все изменения максимально быстро.

Это как сорвать пластырь. Чем больше вы, растягивая процесс, стараетесь уменьшить боль, тем болезненнее это становится для всех.

О коррупции и инвесторах

Эти проблемы, действительно, не добавляют Украине привлекательности в глазах инвесторов. Интерес к местному рынку большой, но приходят единицы, а их вложения – это мизерные суммы. Поэтому сегодня для Украины и ее экономики должен быть ценен любой инвестор, который готов стать первопроходцем после затяжного инвестиционного затишья.

О приоритетных направлениях развитиях Альфа-Банка Украина

Перед нами стоят три важные задачи: доходность бизнеса, реструктуризация оставшихся плохих активов и развитие новых продуктов. Мы активно инвестируем в технологии, в мобильный банкинг, фокусируемся на малом и среднем бизнесе (МСБ), оптимизируем наши процессы внутри и культивируем открытость и прозрачность как в ведении бизнеса, так и в общении между сотрудниками объединенного банка.

Еще больше усилий мы будем направлять на развитие и внедрение новых сервисов. Мы не хотим довольствоваться второй или третьей позицией в рейтинге технологичности. Наша цель куда амбициознее – вывести Альфа-Банк Украина в неоспоримые лидеры. Поэтому впереди еще много серьезной работы. Но есть уже и чем погордиться. Это, например, целый ряд удобных онлайн-сервисов, таких как мгновенное кредитование, онлайн-рассрочка и онлайн-страхование.

О слиянии Альфа-Банка Украина с Укрсоцбанком

Укрсоцбанк и Альфа-Банк Украина органично дополняют друг друга. Альфа всегда была более технологичной, более агрессивной, с сильными позициями в розничном и корпоративном бизнесе, а Укрсоцбанк – классический банк, более региональный, с акцентом на малый и средний бизнес. Мы хотим сохранить и развить все лучшее, что есть у обоих банков. Например, у Укрсоца есть лизинговая компания, инкассация, торговый эквайринг, факторинг. У Альфа-Банка – сильные IT, развитые электронные каналы, интернет- и мобильный банкинг. Интегрированная структура объединит преимущества обоих банков, что позволит ей стать действительно универсальным частным банком №1 в стране.

О новом названии объединенной банковской структуры

Мы думаем над тремя вариантами названия: сохранить Альфа-Банк Украина или Укрсоцбанк или создать новый бренд с нуля. Фаворитов пока нет, у каждого – свои плюсы и минусы. Сейчас мы открыли тендер для выбора агентства, которое поможет нам проанализировать возможные варианты и сделать самый удачный выбор. Мы стараемся все закончить максимально быстро. Но это сложный процесс с полной перезагрузкой, ведь, по сути, речь не о простом слиянии – будет создан новый банк, с новой культурой, новыми продуктами. И мне нравится этот многозадачный и масштабный вызов.

Об инновационных решениях

Наша большая цель – создание digital bank. Недавно мы провели конкурс совместно с платформой Reactor.ua, на котором отобрали пять команд. С ними будем работать в этом направлении. Параллельно мы занимаемся техническим развитием и оптимизацией всех процессов. Наша внутренняя команда Alfa Digital занимается внедрением технических новшеств, развитием интернет-банкинга My Alfa-Bank и мобильного приложения "Альфа-Мобайл", онлайн-платежами, интернет-эквайрингом.

О конкуренции

Мы (будем конкурировать) системностью сервисов для всех групп клиентов. Отобранные нами на конкурсе команды предложили много интересных идей, среди которых: экосистема для частных клиентов и МСБ с функционалом социальной и бизнес-сети и широким набором финансовых сервисов. Нам будет чем удивить клиентов. Но я всегда рад конкуренции и появлению новых игроков, таких как, например, Monobank. Это дает стимул к развитию и не позволяет расслабиться и закостенеть в своей зоне комфорта.