“У нас є мрія розвинути сегмент малого та середнього бізнесу”

Чесність, прозорість і довірчі відносини в бізнесі — основа розвитку економіки, вважає Сергій Позняк, власник і генеральний директор групи компаній FGK Financial Group.

Майже двадцять років він займається фінансовим бізнесом і вважає себе експертом з високоприбуткового і безризикового розміщення коштів та з оперативного забезпечення фінансування проектів. Про необхідність постійного навчання, переломні моменти в бізнесі і мріях Сергій Позняк розповів БІЗНЕСу

Сергій Позняк

43 роки

Власник і генеральний директор групи компаній FGK Financial Group

Компанію “Каштан 2000” засновано в 2000 р.

За 18 років існування на ринку компанія довела свою стабільність, надійність і відповідальність перед клієнтами, яким команда пропонує тільки перевірені і надійні схеми.

Група компаній FGK в 2017 р. запустила перший в Україні масштабний проект FinStream.

Про бізнес

Розвиток нашої компанії — це низка певних епох. Це переходи від одного виду управління до іншого. Ведення бізнесу від одного рівня до іншого. Підвищуємо не тільки добробут, обсяги, обороти, прибутки, а й моральну складову бізнесу.

Коли бізнес ведеш довго, то поступово до чогось приходиш, коли вже є обсяг даних, є статистика. Уже бачиш, які речі правильні в довгостроковій перспективі. Але постійно потрібно вчитися, черпати нові знання, вчити іноземні мови, знаходити міжнародних партнерів.

Про кризу і підйоми

У бізнесі, який ведеться протягом тривалого часу, існують переломні моменти. Перевірці на міцність наша компанія піддавалася двічі. Перший раз — у 2008 р.

Наша компанія вузькопрофільна, ми спеціалізуємося на фінансах. З 2000 р. ми розробляли програми і продукти, що стосуються фінансів, взаємодії з банками і майже все — щодо іпотеки (ріелторська діяльність, фінансові продукти тощо).



А через вісім років в один день все лягло. Як зараз пригадую, це було 13 жовтня 2008 г. Це був дуплет в одну воронку — фінанси й іпотека обвалились. Я п’ять днів приходив в офіс, дивився в стелю, сидячи в кріслі, і не знав, що робити далі.

Але, як кажуть спортсмени, неважливо, скільки разів ти впав, головне — піднятися на один раз більше. Тобто починаєш щось робити — і розуміння приходить. Тут вже треба зібратися, почати діяти. Зрозуміти, на якій позиції ти зараз і куди рухатися далі.



Відповідно, ми зібралися і зрозуміли, що сила — в об’єднанні, в консолідації. Зрозуміли, що фінансова система поки лежить. І що питання фінансування має вирішувати консолідоване суспільство.

До нас почали звертатися наші колишні клієнти, які за нашою порадою встигли “витягнути” гроші з банків. До нас почали звертатися клієнти, які завдяки нам отримували фінансування.



І ми зрозуміли, що доки один одному не почнемо допомагати, ситуація не зміниться. Якщо одні хочуть, а інші можуть, то, відповідно, виникає рух. Ми розробили програму, яка успішно працює. У ній цінується сила слова. Адже це приватні гроші — люди їх принесли, а ми за них відповідали.



Це найвищий ступінь довіри. Тільки прозорий підхід міг це забезпечити.



І без цих чесних відносин нічого б не було. Тобто якщо інвестор заходить, то наступного дня він не стане міняти умови. Так і той, хто потребує фінансування, буде чесний і витратить гроші на те, що обіцяв, і досягне тих показників, які обіцяв. У нас чесний капітал довіри в концентрованому вигляді.



І ще один переломний момент, коли я в черговий раз переконався, що в фінансовому бізнесі особливо важлива довіра, це коли мене мобілізували в АТО. По-перше, це довіра команді — я довірився. Уявіть, що людини, яка завжди керувала, немає.

Мій телефон в “учебці” розривався. Вони дзвонили, радилися. Коли я вже попрямував в зону бойових дій — перший виїзд був у Волноваху, я зрозумів, що в бізнесі, як і на війні, “так” має бути “так”, “ні” має бути “ні”.

Якщо на танково-небезпечному напрямку повинен стояти гранатомет, так він там повинен стояти. Інакше танки пройдуть. Так і в бізнесі. Якщо людина сказала, що вона зробить, вона повинна зробити. Якщо у неї не виходить це зробити, вона має про це повідомити.

Про АТО

Два з половиною роки, які я провів в АТО, показали мені, що потрібно бути ще більш чесним в бізнесі, особливо в нашому, в фінансовому. Потрібно тримати слово, виконувати свої зобов’язання, бути чесним перед країною, перед своїми партнерами і клієнтами.

Якщо будеш так робити, то бізнес апріорі буде успішним. Мабуть, ці дві кризові ситуації в моєму житті допомогли мені не просто дізнатися ці правила, а усвідомити їх на живих прикладах.



Перший фактор: якщо не ми, то хто? Мій бізнес легко масштабується. Його можна вести з будь-якої точки планети. Але хто буде тоді тут? Зараз мене оточують люди, які мислять, як я, або я мислю, як вони.

Вони щось роблять, об’єднуються для того, щоб цей принцип чесних відносин і далі розвивати. Я розумію, що це єдиний шлях. Адже якщо ти десь, скажімо, 3 гривні приховав, у тебе є вразливе місце. Навіть якщо ти думаєш, що про це ніхто не знає. Не знають зараз — дізнаються пізніше. І ось в це місце можуть боляче вдарити.



Тобто коли ти чесний, тобі ніхто нічого не може пред’явити. Крім того, з тобою будуть хотіти мати справу і тебе будуть підтримувати. Це дуже сильна репутаційна складова. Люди будуть тобі довіряти, якщо ти тривалий час чесно вів бізнес.

Швидкість операцій зросте в рази. Якщо угоди укладаються рукостисканням і на словах, а документи підписуються вже потім, то такий бізнес стає більш оперативним, він швидше реагує на будь-які зміни на ринку, на запити цільової аудиторії. Такий бізнес буде більш життєздатним і швидше принесе прибуток.

Про альтернативи

В моєму сегменті я бачу розвиток альтернативних фінансових систем. Банківська система, в існуючому нині вигляді, себе зжила і скомпрометувала. “Банкопад” і втрата грошей показали, що банки не в змозі задовольняти запити споживачів, що зросли. Банківська система неповоротка, до того ж на неї тиснуть регуляторні механізми.

Модель poor to peer вже показала свою ефективність — люди об’єднуються і довіряють один одному. В основному вартість ресурсу залежить від ступеня реалізації ризику.

Чим менше довіри, тим більше ризики, чим більше ризики, тим дорожче ресурси. Це працює і в зворотному напрямку: чим більше довіри, тим менше ризиків, тим дешевше ресурси.

Про систему довіри

Бізнесмен бізнесмена в будь-якому випадку зрозуміє. Вони розмовляють однією мовою. Бізнесмен одразу зрозуміє, потрібні гроші чи ні, якщо йому інший бізнесмен опише ситуацію. Я бачу Україну як країну з європейськими стандартами бізнесу.

Якщо ми всі зберемося і вибудуємо цю систему довіри, то дуже скоро наш бізнес буде приведений у відповідність з європейськими нормами і стандартами. І тоді його почнуть фінансувати зовнішні інвестори. Гроші є. У людей, у інвесторів.

Зараз знайти проект, який чогось вартий, — це питання. Інвестори виявляють побою­вання, оскільки немає надійного сервісу, що гарантує безпечне, прибуткове розміщення грошей. Ми цей сервіс створили, наступного року йому буде 18 років.

Про мрію

У нас є мрія розвинути сегмент малого та середнього бізнесу. У корпоративного бізнесу є джерела фінансування. А от малий і середній бізнес призабутий і вимагає особливої уваги.

І у таких бізнесменів є потреба в довірчому ставленні. Тому що втрати для них, навіть найменші, виглядають катастрофою. Тобто малий бізнес має особливу потребу в довірчих відносинах, а великий бізнес може такі проблеми просто проскочити.

Про чесність

Чесність — наш капітал. Чесним бути вигідно. Особливо в нашому сегменті, щоб тобі довіряли і інвестори, і бізнесмени. У тебе будуть дешеві ресурси і мінімальні ризики. І при цьому буде тільки зростання.

Зростають доходи інвесторів, зростає кількість інвесторів. Ми розвиваємо внутрішнього інвестора, ми застосовуємо фінансові інструменти у вигляді інвестиційних сертифікатів, інших цінних паперів, і розвиваємо додатково фондовий ринок.

Тобто загальний глобальний шлях України полягає в тому, щоб стати фінансово розвиненою країною з прозорим бізнесом.