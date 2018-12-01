Бізнес-форум LEVEL UP UKRAINE 2018

Про подію:

Сьогодні перед бізнесом постає безліч викликів: поява нових бізнес моделей, дигіталізація, глобалізація ринків збуту, зростання конкуренції за персонал та капітал, посилення вимог регуляторів, підвищення прозорості фінансових транзакцій. За прогнозами експертів, тиск цих та інших факторів призведе до того, що середній термін життя компанії скоротиться з 60 років до 15 років. Виживуть лише ті, хто змінюється відповідно до вимог часу. Тому цьогорічний форум присвячений саме темі “трансформація бізнесу”.