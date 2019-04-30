Переваги на недоліки послуг аутсорсингу у сфері HR

Економія часу на пошук робітників, економія коштів на утримання кадрового відділу і можливість для компанії максимально зосередитися на стратегічному напрямку своєї діяльності — це лише частина переваг, які дає HR-аутсорсинг. Але є й недоліки

Зараз в Україні працюють багато компаній, які пропонують послуги аутсорсингу, й у сфері HR ця практика є ледь не найрозповсюдженішою. Працює це за таким принципом: фірма-підрядник, зазвичай професіонал у вузькій сфері, зокрема, HR, бере на себе повністю або частково обсяг роботи відділу кадрів окремого підприємства на умовах суб­підряду.

Професійний кадровий супровід такої компанії-підрядника допомагає значно скоротити витрати на пошук і утримання своїх штатних фахівців, розвантажити відділ кадрів та зробити його роботу результативнішою. До переваг можна також віднести те, що кадровий аутсорсинг дозволяє не лише оптимізувати роботу діючої кадрової системи, а й реорганізувати структуру управління співробітниками так, щоб вона максимально відповідала стратегії бізнесу, а фінансові та часові витрати на роботу з персоналом були мінімальними.

Таким чином, у компанії з’являється можливість провадити свою кадрову політику на високому професійному рівні за кошти однозначно менші, ніж якби це було утримання повноцінного відділу кадрів. А оптимізація структури витрат, безумовно, позитивно відбивається на показниках ефективності використання ресурсів, внаслідок чого поліпшуються фінансові та економічні показники діяльності підприємства.

На різний смак

Кадровий аутсорсинг не має єдиного чіткого алгоритму роботи. Як і в будь-якій сфері, тут можна обрати набір функцій, що максимально задовольнятиме потреби конкретного бізнесу.

Наприклад, за аутсорсингу всього HR-відділу відбувається передача всіх без виключення обов’язків кадрової служби сторонній компанії.

Існує також так звана оренда персоналу, або аутстаффінг. У разі нерівномірного завантаження непрофільних підрозділів він сприяє зниженню витрат на їхнє утримання, оскільки працівники формально працевлаштовані в компанії-провайдері, але водночас мають робоче місце та обов’язки на підприємстві, що використовує послугу.

Ще один напрям — аутсорсинг HR-фронт-офісу. В такому випадку передаються функції HR-департаменту, в яких беруть участь рядові співробітники компанії. Сюди можна віднести пошук персоналу, його оцінку, проведення тренінгів. Це дозволяє трохи скоротити витрати на непрофільні процеси та сконцентруватися на головних завданнях.

Для роботи з людським ресурсом необхідний високий рівень кваліфікації співробітників HR-департаменту. Але найчастіше значна частина часу у “ейчарів” іде на виконання “обов’язкової рутини”. Для вирішення цього питання використовують аутсорсинг HR-бек-офісу. За таких умов на виконання сторонній компанії передаються процеси, пов’язані з діловодством та документо­обігом. Такий вид аутсорсингу дозволяє оптимізувати роботу HR-підрозділу та переорієнтувати співробітників на рішення важливіших завдань.

Ще один напрям, на якому варто зосередити увагу, — це аутсорсинг роботи з HR-системами, що поєднує в собі автоматизацію процесів і HR-діяльність. Він передбачає передачу на аутсорсинг низки процесів, що включають розміщення HR-системи, її оновлення та технічну підтримку. В процесі зростання та змін у компанії у системи управління персоналом з’являються нові функції. Однак внесення змін і додавання нових модулів у цю систему може потребувати певних матеріальних та часових витрат. З цієї точки зору аутсорсинг є ідеальним, адже може допомогти знизити операційні витрати і виключити необхідність купувати нові інформаційні системи.

Декілька причин чому…

Кількість компаній, які вдаються до послуг HR-аутсорсингу, постійно збільшується, і цьому є низка причин.

По-перше, завдяки цьому в замовника з’являється певна гарантія забезпечення безперебійності роботи бізнесу, оскільки бізнес-процес передається на аутсорсинг не конкретній людині, а компанії, яка несе відповідальність за дотримання договірних зобов’язань перед клієнтом. Також, як наслідок, компанія мінімізує власні ризики в результаті виконання завдань професіоналами.

По-друге, виникає суттєва економія на фонді заробітної плати та його оподаткуванні, наданні та оплаті лікарняних і відпусток, облаштуванні робочого місця, підвищенні кваліфікації фахівців.

По-третє, не можна упускати питання оперативності. Процес пошуку кадрів часто забирає більше часу, ніж хотілося б, а в аутсорсингових компаніях для пошуку співробітників застосовують спеціальні алгоритми. Крім того, у них є база фахівців, які знаходяться в пошуку роботи, що дозволяє істотно економити час.

І наостанок, переваги HR-аутсорсингу будуть відчутні у випадку, коли знайти треба не рядового працівника, а хорошого топ-менеджера. На керівників такого рівня зазвичай складно вийти без професіонала у пошуку кадрів.

…і декілька аргументів проти

Незважаючи на всі переваги, вважати, що кадровий аутсорсинг — це панацея, яка вирішує всі питання, не можна, бо в будь-якому випадку йдеться про допуск до бізнес-процесів стороннього підрядника, що несе певні ризики. Перше, що треба усвідомлювати, — це можливість витоку інформації. Тут завжди присутній людський чинник. Спеціалісти, які є співробітниками компаній, що надають послуги аутсорсингу, змінюються, що призводить до відсутності повної картини стану інфраструктури клієнта. Це може серйозно впливати на рівень інформаційної безпеки та ефективності роботи компанії-замовника.

Коли HR не є безпосередньою частиною компанії, він не долучений до тонкощів корпоративної етики та внутрішнього клімату підприємства. Це не відображається на підібраних кадрах з точки зору їхнього професіоналізму, але впливає на наявність необхідних особистісних якостей — тут можуть виникнути певні питання та невідповідності.

Проте кожне підприємство-замовник може обрати компанію-аутсорсера, що підходить саме йому, будь-який вид залучення стороннього ресурсу, виходячи з особливостей своїх бізнес-процесів. Успіх тут прямо залежить від рівня компетентності та добропорядності постачальника послуги. Тому, обираючи аутсорсера, варто звертати увагу на досвідчених гравців, що вже мають непогану репутацію на ринку.