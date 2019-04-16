Українській Бізнес Форум пропонує участь в новому заході – COMPLIANCE`2019

Конференція COMPLIANCE`19 розглядає питання, що хвилюють кожного підприємця в Україні. Ми зібрали в чудовій локації ключових спеціалістів з питань комплаєнсу в Україні, що поділяться власним досвідом й допоможуть знайти відповіді на всі ваші питання.
В ПРОГРАМІ ЗАХОДУ
- Світові тренди комплаєнс
Ірина Ніколаєвська, Радник, голова практики комплаєнс МЮФ Kinstellar
- Підтвердити високий рівень комплаєнсу. Як?
Аннa Герасимчук, Голова секретаріату Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу UNIC
- Якщо комплаєнс-система не працює – наслідки для бізнесу
Ольга Шенк, Координатор судової практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
- Досвід компаній, які вже впровадили комплаєнс
Олена Сучик, Комплаєнс менеджер, METRO Cash&Carry
- Як оцінити комплаєнс ризики
Олена Ісаєва, Директор, управління ризиками KPMG в Україні
- Комплаєнс у трудовому праві. Основні зони ризику для компаній
Олена Чорна, Старший юрист, Консультування під час виходу на ринок, трудове право, Адвокатське об’єднання «PwC Legal Україна»
- Банківський комплаєнс і особиста фінансова історія
Микола Ліхачов, Партнер, Spenser & Kauffmann
- Особиста фінансова історія як конкурентна перевага
Наталія Радченко, Партнер практики податкового права, Juscutum
- Комплаєнс в системі корпоративного комплаєнса
Гліб Бакалов, Комплаєнс-офіцер, Укренерго
- Корпоративна структура як одна зі сфер комплаєнс-ризику. Як структурувати бізнес
Іванна Пілипюк, Директор, ICG International
- Податковий копмлаєнс: Порушення і зловживання. Судова практика. Проблеми та ризики імплементації плану BEPS в Україні
Олена Жукова, Директор, Saivena Audit
Приєднуйтесь зараз за посиланням: https://goo.gl/8vB7j6 або надішлість листа на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.nal Юлія Кушнір ( +38 063 594 5506)
https://ubf.international/uk/compliance-2019/