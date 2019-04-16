Українській Бізнес Форум пропонує участь в новому заході – COMPLIANCE`2019

Українській Бізнес Форум пропонує до Вашої уваги участь в новому заході – COMPLIANCE`2019, що відбудеться 16-го квітня в IQ Business Center

Конференція COMPLIANCE`19 розглядає питання, що хвилюють кожного підприємця в Україні. Ми зібрали в чудовій локації ключових спеціалістів з питань комплаєнсу в Україні, що поділяться власним досвідом й допоможуть знайти відповіді на всі ваші питання.

В ПРОГРАМІ ЗАХОДУ

Світові тренди комплаєнс

Ірина Ніколаєвська, Радник, голова практики комплаєнс МЮФ Kinstellar

Підтвердити високий рівень комплаєнсу. Як?

Аннa Герасимчук, Голова секретаріату Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу UNIC

Якщо комплаєнс-система не працює – наслідки для бізнесу

Ольга Шенк, Координатор судової практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Досвід компаній, які вже впровадили комплаєнс

Олена Сучик, Комплаєнс менеджер, METRO Cash&Carry

Як оцінити комплаєнс ризики

Олена Ісаєва, Директор, управління ризиками KPMG в Україні

Комплаєнс у трудовому праві. Основні зони ризику для компаній

Олена Чорна, Старший юрист, Консультування під час виходу на ринок, трудове право, Адвокатське об’єднання «PwC Legal Україна»

Банківський комплаєнс і особиста фінансова історія

Микола Ліхачов, Партнер, Spenser & Kauffmann

Особиста фінансова історія як конкурентна перевага

Наталія Радченко, Партнер практики податкового права, Juscutum

Комплаєнс в системі корпоративного комплаєнса

Гліб Бакалов, Комплаєнс-офіцер, Укренерго

Корпоративна структура як одна зі сфер комплаєнс-ризику. Як структурувати бізнес

Іванна Пілипюк, Директор, ICG International

Податковий копмлаєнс: Порушення і зловживання. Судова практика. Проблеми та ризики імплементації плану BEPS в Україні

Олена Жукова, Директор, Saivena Audit

Приєднуйтесь зараз за посиланням: https://goo.gl/8vB7j6 або надішлість листа на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. nal Юлія Кушнір ( +38 063 594 5506)

https://ubf.international/uk/compliance-2019/