Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 16 квітня 2019 16:27

Українській Бізнес Форум пропонує участь в новому заході – COMPLIANCE`2019

Українській Бізнес Форум пропонує участь в новому заході – COMPLIANCE`2019

Українській Бізнес Форум пропонує до Вашої уваги участь  в новому заході – COMPLIANCE`2019, що відбудеться 16-го квітня в IQ  Business Center

Конференція COMPLIANCE`19 розглядає питання, що хвилюють кожного підприємця в Україні. Ми зібрали в чудовій локації ключових спеціалістів з питань комплаєнсу в Україні, що поділяться власним досвідом й допоможуть знайти відповіді на всі ваші питання.

В ПРОГРАМІ ЗАХОДУ

  • Світові тренди комплаєнс

Ірина Ніколаєвська, Радник, голова практики комплаєнс МЮФ Kinstellar

  • Підтвердити високий рівень комплаєнсу. Як?

Аннa Герасимчук, Голова секретаріату Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу UNIC

  • Якщо комплаєнс-система не працює – наслідки для бізнесу

Ольга Шенк, Координатор судової практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

  • Досвід компаній, які вже впровадили комплаєнс

Олена Сучик, Комплаєнс менеджер, METRO Cash&Carry

  •  Як оцінити комплаєнс ризики

Олена Ісаєва, Директор, управління ризиками KPMG в Україні

  • Комплаєнс у трудовому праві. Основні зони ризику для компаній

Олена Чорна, Старший юрист, Консультування під час виходу на ринок, трудове право, Адвокатське об’єднання «PwC Legal Україна»

  • Банківський комплаєнс і особиста фінансова історія

Микола Ліхачов, Партнер, Spenser & Kauffmann

  • Особиста фінансова історія як конкурентна перевага

Наталія Радченко, Партнер практики податкового права, Juscutum

  • Комплаєнс в системі корпоративного комплаєнса

Гліб Бакалов, Комплаєнс-офіцер, Укренерго

  • Корпоративна структура як одна зі сфер комплаєнс-ризику. Як структурувати бізнес

Іванна Пілипюк, Директор, ICG International

  • Податковий копмлаєнс: Порушення і зловживання. Судова практика. Проблеми та ризики імплементації плану BEPS в Україні

Олена Жукова, Директор, Saivena Audit

Приєднуйтесь зараз за посиланням:  https://goo.gl/8vB7j6 або надішлість листа на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.nal  Юлія Кушнір ( +38 063 594 5506)
https://ubf.international/uk/compliance-2019/

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 103 раз
Рубрика: Бизнес календарь
Другие материалы в этой категории: « Український Форум з Відновлюваних Джерел Енергії
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

0001

Придбати 1 номер

X

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018 (200 грн)

Кількість екземлярів:

КОРУПЦІЯ ТА КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО: МЕТОДИ ПРОТИДІЇ
Бізнес і конфлікти 2019
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.