Сектор відновлюваних джерел енергії України залучає безпрецедентний рівень інвестицій у великомасштабні проекти, до яких приєднуються міжнародні стратегічні інвестори з Норвегії, Канади, Великобританії та Іспанії.

Із запланованим переходом влітку від "зеленого" тарифу до системи квот, яка базується на аукціоні, є відчуття, що час для інвестицій в сектор обрано правильно, оскільки Україна сподівається збільшити частку відновлюваних джерел енергії у своєму енергетичному балансі до амбітних рівнів, викладених у Національній енергетичній стратегії.

Український форум з відновлюваних джерел енергії в Лондоні скликається з метою зібрати разом поточних розробників проектів з відновлюваних джерел енергії в Україні, як місцевих, так і міжнародних, з провідними фінансистами, консультантами та спонсорами проектів з Великої Британії, Європи і Північної Америки.

Теми, які будуть розглянуті групою експертів, включають:

Українські джерела відновлюваної енергії в глобальному та європейському контексті та апетит інвесторів до українських проектів з відновлюваної енергетики

Огляд значного зростання потенціалу відновлюваної енергетики. Які прогнози щодо майбутнього зростання є найнадійнішими?

Як працюватиме перехід від зеленого тарифу до аукціонів і яким чином вони встановлять чіткі та прозорі ринкові правила

Практичні аспекти та процедури придбання квот через аукціон

Апетит великих фінансових установ до українських проектів з відновлюваної енергії. Як кредитори бачать банківську придатність та ризики?

Доступ до міжнародних кредитних та боргових ринків для фінансування інвестицій у відновлювану енергетику

Не пропустіть унікальну можливість приєднатися до всіх провідних розробників проектів, посадових осіб і зацікавлених сторін разом зі своїми міжнародними колегами для отримання виняткового аналізу одного з найбільш швидкозростаючих ринків відновлюваних джерел енергії в Європі.

Детальніше про захід та форма реєстрації за посиланням.