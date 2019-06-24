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Понеділок, 24 червня 2019 11:00

Український Форум з Відновлюваних Джерел Енергії

Український Форум з Відновлюваних Джерел Енергії

Сектор відновлюваних джерел енергії України залучає безпрецедентний рівень інвестицій у великомасштабні проекти, до яких приєднуються міжнародні стратегічні інвестори з Норвегії, Канади, Великобританії та Іспанії.

Із запланованим переходом влітку від "зеленого" тарифу до системи квот, яка базується на аукціоні, є відчуття, що час для інвестицій в сектор обрано правильно, оскільки Україна сподівається збільшити частку відновлюваних джерел енергії у своєму енергетичному балансі до амбітних рівнів, викладених у Національній енергетичній стратегії.

Український форум з відновлюваних джерел енергії в Лондоні скликається з метою зібрати разом поточних розробників проектів з відновлюваних джерел енергії в Україні, як місцевих, так і міжнародних, з провідними фінансистами, консультантами та спонсорами проектів з Великої Британії, Європи і Північної Америки.

Теми, які будуть розглянуті групою експертів, включають:

  • Українські джерела відновлюваної енергії в глобальному та європейському контексті та апетит інвесторів до українських проектів з відновлюваної енергетики
  • Огляд значного зростання потенціалу відновлюваної енергетики.  Які прогнози щодо майбутнього зростання є найнадійнішими?
  • Як працюватиме перехід від зеленого тарифу до аукціонів і яким чином вони встановлять чіткі та прозорі ринкові правила
  • Практичні аспекти та процедури придбання квот через аукціон
  • Апетит великих фінансових установ до українських проектів з відновлюваної енергії.  Як кредитори бачать банківську придатність та ризики?
  • Доступ до міжнародних кредитних та боргових ринків для фінансування інвестицій у відновлювану енергетику

Не пропустіть унікальну можливість приєднатися до всіх провідних розробників проектів, посадових осіб і зацікавлених сторін разом зі своїми міжнародними колегами для отримання виняткового аналізу одного з найбільш швидкозростаючих ринків відновлюваних джерел енергії в Європі.

Детальніше про захід та форма реєстрації за посиланням

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Рубрика: Бизнес календарь
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