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Вівторок, 11 червня 2019 11:00

2-й щорічний Український Банківський День у Лондоні

2-й щорічний Український Банківський День у Лондоні

За офіційної підтримки Посольства України у Великій Британії та Незалежної асоціації банків України

Банківська система України за останні кілька років зазнала безпрецедентних змін: кількість установ скоротилася вдвічі, складний процес реформ досяг вражаючого прогресу, а очищення системи, яке включало націоналізацію найбільшого кредитора країни — Приватбанку, залишило в секторі значну частку держави, яку вона має намір скоротити за рахунок серії часткових приватизацій і придбань часток міжнародними партнерами.

Зроблено значні зусилля з відновлення довіри до фінансового сектору та стимулювання банків до збільшення кредитування реального сектора економіки. Багато проблем і питань, що вимагають обговорення, залишаються, і, не в останню чергу, це захист прав кредиторів, способи вирішення проблем неповернених кредитів, адекватність вимог до капіталізації, подальша консолідація та злиття і поглинання в секторі.

Всі ці та багато інших найважливіших питань будуть обговорюватися на Українському банківському дні в Лондоні в червні цього року.

Урочисте відкриття першого Українського банківського дня в Лондоні відбулося в грудні 2017 року. День був офіційно підтриманий посольством України у Великій Британії і Незалежною асоціацією банків України, спонсорами виступили White & Case, DLA Piper і юридична фірма Evris. У ньому взяли участь понад 120 високопоставлених банкірів зі всієї Європи і США, в тому числі голови та члени правління 15 провідних українських банків.

Детальніше про захід та форма реєстрації за посиланням

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Рубрика: Бизнес календарь
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