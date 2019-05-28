2-Й ЩОРІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ І ПРОДОВОЛЬЧИЙ ФОРУМ

Український агропромисловий і продовольчий форум швидко зарекомендував себе як головний форум для топ-менеджерів і зацікавлених сторін з двох країн — провідних світових експортерів і новаторів в галузі агропродовольчих товарів.

Форум вперше відбувся в кінці травня 2018 року в Амстердамі, в партнерстві з Посольством України в Нідерландах та Українсько-нідерландською спільною діловою радою з її співголовами Олексієм Павленком і Хансом де Буром, за підтримки ING, FMO, юридичної фірми Evris, Immer Group, Credendo і компанії "Київстар".

Форум підкреслює синергію, яка існує між двома основними сільськогосподарськими країнами. Понад 120 учасників з двох країн та країн-сусідів встановили безцінні ділові контакти в ході торішнього заходу.

Цього року форум буде проходити в Роттердамі, і основна увага буде приділятися торгівлі, логістиці та інфраструктурі, а також таким ключовим темам, як фінансування, агротехнології, ринки зростання і експорт, динаміка торгівлі та інвестицій, органічне виробництво і просування вгору по ланцюжку створення вартості.

Ідея проведення форуму була сформована на нашому флагманському щорічному Форумі агробізнесу, який проходить у Києві кожного листопаду — ключова дата в українському календарі агробізнесу, з такими впливовими партнерами, як Українська аграрна конфедерація, Credit Agricole, Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради, МФК, ЄБРР, Американсько-українська ділова рада і Українська зернова асоціація. Ефективний і продуктивний 1-денний формат охоплює широкий спектр тем, включаючи фінансування та інвестиції, інновації й agtech, нові експортні ринки, корпоративні стратегії агрохолдингів, логістику та інфраструктуру.

Детальніше про форум та форма реєстрації за посиланням.