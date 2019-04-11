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КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Четвер, 11 квітня 2019 13:17

XII Український маркетинг-форум

XII Український маркетинг-форум

Яскраві кейси, нетворкінг і незабутні виступи від лідерів індустрії – це можливо тільки на Українському маркетинг-форумі.

Масштаб події 2019 року:

  • 1000+ учасників
  • 500+ компаній
  • 60+ спікерів
  • Кейси та Talk shows
  • Expert's Corner
  • Майстерні Managerial Skills та Soft Skills
  • Простора зона нетворкінгу та стендів
  • Ярмарок вакансій
  • Вечірній коктейль

Українській маркетинг-форум – це головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід.

Ми дивимося на маркетинг із позиції першої особи і гуртуємо найкращих!

Контакти:

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: 044 599 09 79
Сайт: www.marketingforum.com.ua

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Рубрика: Бизнес календарь
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