XII Український маркетинг-форум

Яскраві кейси, нетворкінг і незабутні виступи від лідерів індустрії – це можливо тільки на Українському маркетинг-форумі.

Масштаб події 2019 року:

1000+ учасників

500+ компаній

60+ спікерів

Кейси та Talk shows

Expert's Corner

Майстерні Managerial Skills та Soft Skills

Простора зона нетворкінгу та стендів

Ярмарок вакансій

Вечірній коктейль

Українській маркетинг-форум – це головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід.

Ми дивимося на маркетинг із позиції першої особи і гуртуємо найкращих!

Контакти:

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: 044 599 09 79

Сайт: www.marketingforum.com.ua