XII Український маркетинг-форум

Масштаб події 2019 року:
- 1000+ учасників
- 500+ компаній
- 60+ спікерів
- Кейси та Talk shows
- Expert's Corner
- Майстерні Managerial Skills та Soft Skills
- Простора зона нетворкінгу та стендів
- Ярмарок вакансій
- Вечірній коктейль
Українській маркетинг-форум – це головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід.
Ми дивимося на маркетинг із позиції першої особи і гуртуємо найкращих!
Контакти:
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: 044 599 09 79
Сайт: www.marketingforum.com.ua