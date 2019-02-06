Forum Digital: як уже сьогодні цифрові інструменти змінюють світ і ваш бізнес

Кілька років поспіль у Києві та в регіонах торговельний майданчик Zakupki.Prom.ua з успіхом проводив Всеукраїнський Forum Zakupki – один із найбільших івентів, присвячених державним і комерційним закупівлям. Цього року оновлений формат заходу виходить за межі успішних онлайн покупок і продажів. І пропонує бізнесу розібратися, без яких цифрових інструментів є неможливим перехід їхніх компаній із сьогодні в завтра. Використання CRM/ERP-систем, хмарні рішення, Big Data, електронний документообіг та закупівлі – необхідна умова для конкурентоспроможності компанії.

Forum Digital: цифрові інструменти для бізнесу розповість про те, як технології допомагають стати ефективніше. Форум відбудеться 6-го лютого в Києві в Pochayna Event Hall. Однак всі бажаючі зможуть приєднатися до нього і в онлайн-форматі. Захід транслюватиметься на всю Україну.

Вам необхідно на Форум, якщо ваша компанія:

вже почала цифровизацию і цікавиться найкращими практиками;

активно використовує діджитал-інструменти і хоче "тримати руку на пульсі" нових технологій;

тільки замислюється про використання цифрових сервісів і не знає, з чого почати.

Понад 15 спікерів поділяться унікальним досвідом використання інноваційних технологій в їхніх компаніях. У доповідях - тільки інструменти, що працюють, успішні кейси та практичні поради.

Учасники форуму дізнаються про переваги цифрових сервісів для бізнесу:

як уникнути типових помилок при впровадженні інноваційних інструментів,

чим корисні Big Data і як їх захистити,

які зміни очікують діджитал у найближчому майбутньому.

Також можна буде особисто поспілкуватися з експертами і отримати пораду чи консультацію.

Серед спікерів Forum Digital:

Микола Палієнко – співзасновник і генеральний директор групи компаній EVO

Владислав Чечоткін – засновник інтернет-магазину Rozetka.ua

В'ячеслав Климов – співвласник компанії «Нова Пошта»

Андрій Длігач – генеральний директор групи компаній Advanter Group

Давид Браун – засновник і керівник Templatemonster

Оксана Леонова – віце-президент, керівник напряму Digital “Альфа-Банк Україна”

Оксана Ферчук – керівник торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua

Олександр Ніколенко – заступник голови правління "ТАСкомбанк"

Тарас Берчак – в.о. Digital директора компанії "Київстар"

Про організатора:

Zakupki.Prom.ua – торговельний майданчик, проект бізнес-напряму компанії EVO, учасник системи публічних електронних закупівель ProZorro і системи електронних державних торгів ProZorro.Продажі. На майданчику бізнес може працювати в декількох напрямах - як постачальник брати участь в державних і комерційних закупівлях, як покупець подавати свої пропозиції в державних торгах і як замовник закуповувати товари і послуги для власних потреб.