Перший Міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID

Реєстрація на Форум через сайт www.ukr-id.com

Наталія Заболотна, президент Форуму, заявила, що започаткування власної потужної діалогової платформи — на кшталт Всесвітнього економічного форуму в Давосі — саме зараз є критично важливим для України та її міжнародних партнерів. Адже на очах верстається новий світовий порядок денний, в якому Україна може або стати членом команди, яка цей порядок формує, або опинитися на задвірках економічної, гуманітарної, культурної та соціальної сучасності.

Більше про форум дізнавайтеся тут — http://ukr-id.org/ і тут — https://ukr-id.com/uk/

Перелік партнерів та учасників заходу наразі залишається відкритим і Оргкомітет готовий розглядати пропозиції партнерства.