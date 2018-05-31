Щорічний форум, присвячений торговій нерухомості столиці та України, URE Club проводить вже восьмий рік поспіль

31 травня бізнес-асоціація ринку нерухомості Ukrainian Real Estate Club проведе масштабні форум та премію у галузі торговельної нерухомості – Shopping Centers Forum & Awards.

Форум проводиться вже 8 рік поспіль та збирає провідних світових експертів у галузі комерційної нерухомості та рітейлу. Цього року серед спікерів присутні представники Zaha Hadid Architects, Immochan International, Arricano Real Estate.

Для участиків форуму також буде організовано проперті тур по ТРЦ Києва.

Shopping Centers Awards проводиться вперше. Будуть названі кращі торгові центри у 13 номінаціях. Переможців буде визначено за результатами комплексної незалежної оцінки міжнародним професійним журі, провідними рітейлерами та відвідувачами ТРЦ. Учасники премії – понад 20 ТРЦ з 9 міст України. Церемонія нагородження відбудеться ввечері 31 травня.

Детальна інформація та реєстрація на захід: https://bit.ly/2JX66gM